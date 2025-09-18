То, что считали безобидным холодом, оказалось генератором энергии

11:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Лёд кажется простым и знакомым, но в нём скрывается свойство, которое меняет представления и о природе, и о возможностях электроники. Группа учёных показала: при изгибе или неравномерной деформации лёд способен генерировать электрический заряд. Этот эффект — флексоэлектричество — связывает микромир кристаллов с макромасштабными явлениями вроде грозовой молнии и открывает дорогу "холодной" электронике, работающей там, где ртутный столбик держится в минусовой зоне.

Фото: flickr.com by Фотография розового шербета, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вода со льдом

Что именно открыли

Исследователи из ICN2 совместно с коллегами из университетов США и Китая впервые экспериментально доказали флексоэлектрические свойства обычного льда. Речь идёт о поляризации, возникающей не при простом сжатии, а при градиенте деформации — когда пластина льда изгибается или подвергается неравномерному растяжению.

Важная деталь: помимо флексоэлектричества вблизи 0 °C, на сверхнизких температурах на поверхности льда обнаружен тонкий сегнетоэлектрический слой — область, где поляризацию можно "переключать" внешним полем, подобно тому как меняют полюса у магнита.

Двойная природа — флексоэлектричество и поверхностная сегнетоэлектричность — делает лёд неожиданно близким к технологическим электрокерамикам, применяемым в датчиках, конденсаторах, системах сбора энергии и умных покрытиях, сообщает научный журнал Nature Physics.

"Мы обнаружили, что лёд генерирует электрический заряд в ответ на механическое воздействие при любой температуре. Кроме того, мы выявили тонкий "сегнетоэлектрический" слой на поверхности при температуре ниже -113 °C (160 К). Это означает, что на поверхности льда может возникать естественная электрическая поляризация, которая может быть изменена при воздействии внешнего электрического поля — подобно тому, как можно поменять полюса магнита. Поверхностная сегнетоэлектричность сама по себе является интересным открытием, поскольку это означает, что у льда может быть не один способ выработки электричества, а два: сегнетоэлектричество при очень низких температурах и флексоэлектричество при более высоких температурах вплоть до 0 °C", — сказал ведущий исследователь из группы нанофизики оксидов ICN2 Синь Вэнь.

Почему это важно для природы

Грозовые облака полны частиц льда, которые сталкиваются, обмениваются зарядом и формируют огромные потенциалы. Долго оставался вопрос: каким образом лёд накапливает заряд, если классической пьезоэлектричности у него нет? Новый ответ — флексоэлектричность. Когда ледяные фрагменты изгибаются и деформируются неравномерно, они поляризуются, а затем разряжаются при контактах и столкновениях. В лабораторных условиях измеренный потенциал при изгибе согласуется с величинами, наблюдаемыми в грозовой "кухне".

"В ходе нашего исследования был измерен электрический потенциал, возникающий при изгибе ледяной пластины. В частности, пластина была помещена между двумя металлическими пластинами и подключена к измерительному устройству. Результаты совпадают с теми, которые были получены ранее при столкновении ледяных частиц во время грозы", — пояснил руководитель группы по нанофизике оксидов в ICN2, профессор ICREA Густаву Каталан.

Базовые выводы и практические следствия

Факт флексоэлектричности у льда объединяет две области — атмосферную физику и материаловедение. С одной стороны, он помогает уточнить механизм электризации в облаках. С другой — подталкивает к идее сенсоров и энергетических микросборщиков, которые можно "выращивать" в морозильной камере и использовать на полярных станциях, ледниках или криопроизводствах. Лёд, конечно, уступает промышленным электрокерамикам по стабильности и долговечности, но выигрывает в доступности, био-совместимости и экологичности.

HowTo: как собрать простой эксперимент с "электричеством из льда"

Инструменты: морозильная камера (или Peltier-платформа), дистиллированная вода, тонкая форма для пластин, две металлические пластины-электрода, высокоомный мультиметр/электрометр, тонкие диэлектрические прокладки, термопара. Подготовка: заморозьте дистиллированную воду тонким слоем (1-2 мм), чтобы получить гибкую ледяную пластинку без трещин. Работайте при температуре -10…-20 °C. Монтаж: поместите пластинку между электродами, изолируйте края, подключите измеритель. Обеспечьте чистоту поверхностей — наледь и иней исказят показания. Изгиб: аккуратно введите неравномерную деформацию (центральный прогиб), наблюдая рост потенциала на клеммах. Фиксируйте температуру — сигнал чувствителен к таянию. Повторяемость: меняйте радиус изгиба и скорость деформации, собирая зависимость напряжения от кривизны. Безопасность: работайте в перчатках; металл и лёд обжигают холодом, а конденсат — источник скольжения. Электрические сигналы малы, но аккуратность критична.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: использовать обычный "пьезо"-подход с равномерным сжатием льда.

• Последствие: отсутствует измеримый заряд, вывод "лёд не работает".

• Альтернатива: вводить градиент деформации — изгиб, локальное вдавливание, неоднородное растяжение.

• Ошибка: применять водопроводную воду.

• Последствие: примеси, пористость, трещины, шум.

• Альтернатива: дистиллированная вода, медленная заморозка, тонкие образцы.

• Ошибка: измерять при подтаивании.

• Последствие: нестабильность контактов, токи утечки.

• Альтернатива: держать ниже -5…-10 °C, работать в сухом холодном боксе.

А что если…

…встроить ледяной датчик в "умные" буи на шельфе? Флексоэлектрический отклик на изгиб от волн даст независимый канал мониторинга обледенения и механической нагрузки.

…использовать лёд в лабораторных демонстраторах energy harvesting? Вибрирующая ледяная мембрана между электродами накапливает заряд на конденсаторе — наглядная учебная модель без токсичных материалов.

…установить на метеодроны холодостойкие модули с ледяными элементами? В полёте обледенение и турбулентные деформации могут давать диагностический сигнал о состоянии крыла.

Плюсы и минусы ледяной "электроники"

Доступность сырья и экологичность - Биосовместимость и отсутствие токсичных порошков - Простота изготовления в полевых условиях - Чистая модель для учебных целей

Узкий температурный диапазон - Хрупкость, низкая долговечность - Чувствительность к влажности/таянию - Низкие уровни сигналов, нужны высокоомные измерители

FAQ

Как выбрать форму для эксперимента?

Для изгиба лучше подходят тонкие полосы 1-2 мм толщиной и 5-10 см длиной. Чем тоньше образец, тем ниже требуемое усилие и выше градиент деформации.

Сколько стоит собрать стенд?

Базовый набор — мультиметр с входным сопротивлением ≥10⁹ Ом, две полированные пластины, формы для заморозки и бытовая морозилка. В лаборатории пригодятся электрометр, Peltier-стенд и сухой бокс. Бюджет — от минимального (домашняя демонстрация) до нескольких тысяч у. е. для прецизионных измерений.

Что лучше: лёд или керамика для реального устройства?

Для промышленности — керамики и полимеры (TiO₂, PVDF): они стабильнее и прочнее. Лёд — для нишевых задач в холоде, научных демонстраторов и полярных сенсоров, где важны экологичность и простота изготовления "на месте".

Мифы и правда

Миф: "Лёд — это пьезоэлектрик". Правда: у льда нет классической пьезоэлектричности, отклик обусловлен флексоэлектричеством при градиентах деформации. Миф: "Теперь мы знаем всё о молниях". Правда: флексоэлектричество — ключевой вклад, но гроза — комплексный процесс с участием микрофизики облаков и аэрозолей. Миф: "Любой ледяной брусок даст ток". Правда: нужен изгиб, чистые контакты и низкая температура; подтаивание убивает сигнал.

Товарные и прикладные категории

К теме напрямую относятся: датчики механических напряжений и вибраций, конденсаторы для сбора микроэнергии, крио-покрытия, лабораторные электрометры, Peltier-платформы, метеодроны и полярные буйковые станции, системы мониторинга обледенения для авиации и ветроэнергетики.

Три интересных факта

• Флексоэлектричность присутствует у всех диэлектриков — вопрос лишь в величине отклика; в тонких и сильно изгибаемых объектах она проявляется сильнее.

• Лёд имеет множество фаз; привычный нам Ih — лишь одна из них, а поверхностные слои могут вести себя иначе, чем объём.

• Молекулярная ориентация воды при замерзании формирует сеть водородных связей, чувствительную к механике — отсюда и богатая "электромеханика" льда.

Исторический контекст

Первые модели электризации облаков базировались на столкновениях ледяных кристаллов и граупели. Затем физики уточнили роли температуры, размера частиц и их скорости. Добавление флексоэлектричества в эту картину закрывает старую лакуну: лёд может заряжаться не только при контактах, но и уже на стадии деформации. В материаловедении же интерес к флексоэлектричности вспыхнул вместе с развитием наноструктур и тонких плёнок: когда радиусы кривизны уменьшаются до микронов, градиенты деформации становятся достаточными, чтобы порождать заметную поляризацию. Теперь к этому клубу неожиданно присоединился и банальный лёд.

Что дальше

Команда уже тестирует направления, где ледяной материал станет активным элементом — от холодостойких сенсоров до временных "одноразовых" модулей для полевых научных миссий. Скромный по прочности, но необычный по свойствам, лёд может занять свою нишу там, где производство и эксплуатация при минусовых температурах — не недостаток, а преимущество.