В пустыне Гоби обнаружен динозавр с уникальной особенностью: такого ещё не видели

Наука

Учёному-палеонтологу Цогтбаатару Чинзоригу из Университета Северной Каролины не потребовалось отправляться в далёкую экспедицию, чтобы совершить, вероятно, главное открытие в своей карьере. Едва покинув палатку в монгольской пустыне Гоби, готовясь к поискам окаменелостей, он заметил небольшой сферический объект, выступающий из склона соседнего холма.

Фото: ru.wikipedia.org by IJReid is licensed under free for commercial use Пахицефалозавр

Куполообразный череп

При ближайшем рассмотрении Чинзориг быстро определил, что это не просто камень округлой формы, а куполообразный череп пахицефалозавра — динозавра, известного своей предполагаемой привычкой сражаться головой.

Учёный обнаружил ископаемые останки, которые в итоге оказались самыми древними и наиболее полными из когда-либо найденных останков пахицефалозавра. Об этом открытии было объявлено в среду в журнале Nature.

Особенности пахицефалозавров

По данным исследователей, возраст окаменелости составляет от 115 до 108 миллионов лет, что на 14 миллионов лет древнее, чем считалось ранее о появлении у этих динозавров шлемовидных голов. Окаменелость также сохранила передние конечности и кисти, а также желудок, содержащий камни. Авторы исследования дали виду название Zavacephale rinpoche, что в переводе с тибетского означает "корень" и "драгоценность", подчёркивая ценность и древность находки, отметила Линдси Занно, куратор палеонтологии Музея естественных наук Северной Каролины и один из авторов исследования.

"Для исследователей динозавров с куполообразными головами Zavacephale — это образец, которого ждали все, — заявил Дэвид Эванс, палеонтолог из Университета Торонто, не принимавший участия в исследовании. — Это крайне интересная находка, проливающая свет на раннюю эволюцию этой знаменитой, но малоизученной группы динозавров".

Пахицефалозавры, часто называемые пахисами, популярны в детской литературе и появляются в фильмах "Парк Юрского периода". Однако о них известно немного. Полный скелет пахицефалозавра до сих пор не найден, поэтому учёные собирают информацию по крупицам из отдельных, неполных образцов.