Звёзды Голливуда финансируют: специалисты нашли способ воссоздать вымершие виды

Техасская компания объявила о значительном успехе в попытках вернуть к жизни птицу додо, вымершую около трёх веков назад.

Для сохранения видов

Colossal Biosciences сообщила в среду об успешном выращивании первичных половых клеток голубя — предшественников сперматозоидов и яйцеклеток.

"Достижение нашей команды орнитологов в создании условий для длительного выживания первичных половых клеток голубей — это важный шаг на пути к воссозданию дронтов", — подчеркнул генеральный директор и соучредитель Colossal Бен Ламм в пресс-релизе.

Ламм отметил, что данный прогресс демонстрирует эффективность инвестиций Colossal в технологии для сохранения видов и предотвращения вымирания.

Генетики компании Avian Genetic Group назвали это "ключевым этапом" в возрождении нелетающей птицы додо, обитавшей на Маврикии до 1662 года.

Новые возможности

По словам Анны Кейт, директора по работе с птицами, существовавший ранее рецепт культивирования клеток для кур не подошел другим видам птиц. Открытие Colossal рецепта для голубей открывает новые возможности для репродуктивных технологий в орнитологии.

Colossal, поддерживаемая такими инвесторами, как Крис Хемсворт, Николас Браун и Пэрис Хилтон, стремится привлечь ещё 120 миллионов долларов для возрождения других исчезнувших видов.