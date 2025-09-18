Запретный плод: что влечёт шимпанзе к перебродившим фруктам

Учёные впервые провели оценку ежедневного поступления алкоголя в организм диких шимпанзе, анализируя концентрацию этанола в опавших плодах, которые обезьяны подбирают с земли в национальном парке Кибале (Уганда) и национальном парке Тай (Кот-д'Ивуар).

Тяга к инжиру

Несмотря на низкое содержание алкоголя в отдельных фруктах (менее 0,5%), суточное потребление повышалось по мере поедания спелой мякоти. Обезьяны отдавали предпочтение инжиру, в котором было зарегистрировано одно из наиболее высоких содержаний алкоголя.

По словам Алексея Маро, аспиранта Калифорнийского университета в Беркли, в обеих африканских популяциях шимпанзе самцы и самки ежедневно употребляют приблизительно 14 граммов чистого этанола, получаемого из перебродивших фруктов. Это сопоставимо с банкой светлого пива крепостью 5%.

Профессор Роберт Дадли из Калифорнийского университета в Беркли отметил, что шимпанзе потребляют в пищу спелые фрукты в объеме, составляющем от 5 до 10% их веса, что даже при незначительной концентрации алкоголя приводит к существенной суточной дозе.

Опасное пищевое наследие

Дадли полагает, что потребление алкоголя шимпанзе в естественной среде обитания служит подтверждением его гипотезы о "пьяных обезьянах", согласно которой любовь человека к алкоголю берет свои корни в потребности древних приматов в питательных и богатых энергией перебродивших фруктах. Маро считает, что влечение человека к алкоголю, вероятно, связано с этим "пищевым наследием".