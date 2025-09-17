В тысячу раз больше Челябинского метеорита: зачем мир следит за астероидом 2025 FA22

Согласно информации от пресс-службы лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, 18 сентября мимо Земли пролетит астероид 2025 FA22.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Земля и астероид

Этот космический объект, один из наиболее крупных в 2025 году, приблизится на расстояние, немного превышающее диаметр лунной орбиты.

В сообщении, опубликованном в телеграм-канале, указано, что минимальное расстояние между астероидом и нашей планетой будет достигнуто около 10 часов утра по московскому времени, пишет "Царьград".

Учёные оценивают средний размер астероида примерно в 166 метров. Масса этого небесного тела, по их данным, превосходит массу Челябинского метеорита в тысячу раз. Эксперты утверждают, что вероятность столкновения астероида 2025 FA22 с Землёй практически отсутствует.