В тысячу раз больше Челябинского метеорита: зачем мир следит за астероидом 2025 FA22

Согласно информации от пресс-службы лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, 18 сентября мимо Земли пролетит астероид 2025 FA22.
Этот космический объект, один из наиболее крупных в 2025 году, приблизится на расстояние, немного превышающее диаметр лунной орбиты.
В сообщении, опубликованном в телеграм-канале, указано, что минимальное расстояние между астероидом и нашей планетой будет достигнуто около 10 часов утра по московскому времени, пишет "Царьград".
Учёные оценивают средний размер астероида примерно в 166 метров. Масса этого небесного тела, по их данным, превосходит массу Челябинского метеорита в тысячу раз. Эксперты утверждают, что вероятность столкновения астероида 2025 FA22 с Землёй практически отсутствует.
