Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отработка под видом нового масла: двигатель улыбается недолго, а потом плачет кошельком
Пророчество Аллы Пугачёвой в 2027 году: Михаил Шац* призвал верить Примадонне
Этот торт тает во рту и не вредит фигуре: ПП-версия знаменитого "Птичьего молока"
Снижение налогов в Индии: как это повлияет на кошельки граждан и экономику страны
Главные убийцы Австралии не акулы и змеи: новый рейтинг ошеломил даже местных жителей
Болезни наступают раньше срока: как изменился сезон простуд
Моуринью в шаге от возвращения в Лигу чемпионов: переговоры с Бенфикой на финальной стадии
Когда дождь за окном, спасает не плед, а тарелка: еда, которая работает лучше антидепрессантов
От Японии до Йеллоустоуна: где горячие источники дарят радость, а где забирают жизни

900 лет тишины перед бурей: почему Эльбрус может ударить сильнее Невадо-дель-Руиса

5:19
Наука

Вулкан Эльбрус — высочайшая вершина Европы и гордость Кавказа. Но за снежной красотой скрывается иная сущность — спящий гигант, способный разбудить катастрофу. Учёные считают его "действующим, но заснувшим" вулканом. И хотя вероятность извержения мала, последствия его пробуждения будут драматичными не только для юга России, но и для соседних регионов.

Эльбрус
Фото: commons.wikimedia.org by MariAA2002, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Эльбрус

Почему Эльбрус опасен

Главная угроза заключается не только в магме, но и в огромных запасах льда и снега на склонах. Под шапкой в 10 миллиардов кубометров скрывается потенциальный источник селевых потоков, которые в случае извержения устремятся вниз, сметая всё на своём пути.

Последнее мощное извержение произошло около 1700 лет назад. Его следы находят археологи даже за 700 км от горы. Более слабое — около 900 лет назад. С тех пор вулкан молчит, что настораживает специалистов: чем дольше спит гора, тем больше накапливается давление.

Сравнение с другими вулканами

Вулкан Последнее извержение Особенности Последствия
Эльбрус (Россия) ~900 лет назад Ледяная "шапка" 10 млрд м³, магма на глубине 7 км Селевые потоки, пепел, лавовые выбросы
Невадо-дель-Руис (Колумбия) 1985 год Снег и лёд + извержение 23 тыс. погибших от селей
Везувий (Италия) 79 год Взрывное извержение Погибший Помпеи
Йеллоустон (США) ~640 тыс. лет назад Супервулкан, кальдера Теоретическая угроза ядерной зимы

Советы шаг за шагом: как готовятся регионы

  1. Вести постоянный мониторинг температуры склонов и сейсмической активности.

  2. Создавать карты эвакуации для городов в долинах Кубани и Терека.

  3. Укреплять мосты и плотины, которые могут быть смыты селевыми потоками.

  4. Информировать население о маршрутах эвакуации и действиях в чрезвычайной ситуации.

  5. Хранить резервы продовольствия и медикаментов в безопасных зонах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать сигналы активности (нагрев склонов, сейсмику).
    Последствие: внезапная катастрофа без подготовки.
    Альтернатива: усиленный мониторинг и раннее оповещение.

  • Ошибка: застраивать поймы рек Кубани и Терека.
    Последствие: массовое затопление городов.
    Альтернатива: ограничить строительство в зонах риска.

  • Ошибка: надеяться, что вулкан "успокоится сам".
    Последствие: неподготовленность к стихийному бедствию.
    Альтернатива: международные исследования и модели сценариев.

А что если…

А что если Эльбрус действительно рванёт? Тогда в зоне риска окажется около 10 миллионов человек — жители Краснодара, Сочи, Владикавказа, Махачкалы и десятков других городов. Кубань может увеличить поток с 400 до 20 тысяч кубометров в секунду. Селевые массы сметут Карачаевск, Черкесск, Невинномысск, Армавир, Кропоткин и дальше по течению.

Плюсы и минусы "спящего гиганта"

Плюсы Минусы
Долгое отсутствие извержений Накопление давления и магмы
Стабильность туризма и хозяйства Угроза внезапного пробуждения
Ледяная "шапка" как источник воды При извержении превращается в смертельный селевой поток

FAQ

Когда Эльбрус извергнется?
Учёные говорят о десятилетиях или даже столетиях ожидания, но вероятность события существует.

Что будет первым признаком пробуждения?
Рост температуры склонов, усиление сейсмической активности, появление новых трещин и выбросов газов.

Есть ли шанс пережить извержение рядом с горой?
В радиусе 50-100 км — минимальный. Важна только быстрая эвакуация.

Мифы и правда

  • Миф: Эльбрус — это потухший вулкан.
    Правда: он спящий, но действующий.

  • Миф: если извержение случится, погибнет вся Россия.
    Правда: катастрофа будет региональной, но очень тяжёлой.

  • Миф: снег и лёд на склонах безопасны.
    Правда: именно они создают угрозу гигантских селевых потоков.

3 интересных факта

  • В 2016 году температура склонов Эльбруса поднялась до +21°C при морозе -20°C.
  • Магматическая камера на глубине 45 км по объёму сопоставима с озером.
  • Археологи находят пепел от извержений Эльбруса даже в Поволжье.

Исторический контекст

Около 1700 лет назад Эльбрус устроил извержение, сопоставимое с катастрофой Везувия. Археологические находки подтверждают его силу: слой пепла простирается на сотни километров. С тех пор гора хранит молчание, но её история напоминает: спокойствие может быть обманчивым.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Красота и стиль
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Еда и рецепты
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Наука и техника
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Популярное
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют

Почему собаки лают на одних людей чаще, чем на других? Узнайте, как запахи, поведение и эмоции влияют на реакцию питомцев.

Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Последние материалы
Возвращение Виктории Бони: как липкие следы дочери испортили её отдых в Монако
Сняли правильно — едите до марта: яблоки сохранятся до весны только у тех, кто знает эти правила
Любовь прошла, ипотека осталась: вот почему развод не освобождает от совместного быта
Штраф приходит даже примерным водителям: камера находит ошибку там, где её не видно
Рыбакам в Индии улыбнулась удача : 50 редких горбылей принесли почти полмиллиона
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Электромобили BMW: революция начинается здесь – держитесь крепче
Когда на готовку есть всего 15 минут: этот рулет из лаваша накормит всю семью и не отнимет сил
Отказалась от риса и картошки: это зерно сделало меня моложе на 10 лет
Лига чемпионов сошла с ума: сенсации, драмы и шокирующие развязки первого тура
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.