Солнце разбушевалось: буря, где человечество может потерять больше, чем думает — тишины не будет

Наука

Когда речь заходит о космосе, большинство представляет себе незыблемую стабильность. Но главный источник энергии Земли — Солнце — далеко не так постоянен, как может показаться. Астрономы уже несколько веков фиксируют его циклы активности, однако нынешние данные заставляют пересматривать устоявшиеся представления.

солнце, корональные дыры
Фото: Wikimedia Commons by Amy Moran is licensed under Public domain
солнце, корональные дыры

Прогнозы оказались неверными

После окончания 24-го солнечного цикла в 2019 году учёные предполагали, что следующий период будет столь же спокойным. Но реальность внесла коррективы: 25-й цикл оказался значительно мощнее, чем ожидали эксперты из NASA и NOAA.

По данным наблюдений, активность светила начала расти ещё с 2008 года и продолжает усиливаться. Это выражается в увеличении числа солнечных пятен, вспышек и корональных выбросов массы, что делает космическую погоду более бурной.

"Если вкратце, то по всем признакам Солнце должно было перейти в длительную фазу низкой активности", — пояснил физик-плазменщик Джейми Ясински из NASA.

Для учёных это стало настоящим вызовом: привычные математические модели плохо объясняют происходящее.

Солнечный цикл

Активность Солнца условно делят на 11-летние циклы. В течение этого периода количество пятен на поверхности звезды сначала растёт и достигает пика — так называемого солнечного максимума, — а затем уменьшается. В момент максимума происходит даже смена полярности магнитного поля.

Однако есть и более длинный цикл — цикл Хейла, который длится около 22 лет. Некоторые исследователи полагают, что именно он является базовым, а привычные "одиннадцатилетние" этапы — лишь половина большого колебания.

Сравнение солнечных циклов

Цикл Период Характеристика
23-й 1996-2008 Средний по мощности
24-й 2008-2019 Один из самых слабых
25-й 2019-наст. вр. Активнее ожиданий, ближе к среднему уровню

Такое сравнение показывает, что тенденции не всегда предсказуемы: слабый цикл не гарантирует, что следующий окажется таким же.

Как защититься от солнечной активности

  1. Следить за прогнозами космической погоды на сайтах NASA и NOAA.
  2. Устанавливать защиту от перегрузок в электрических сетях, чтобы уменьшить риск выхода из строя техники.
  3. Пользоваться качественными средствами защиты кожи и глаз при длительном пребывании на солнце — активность звезды связана и с уровнем ультрафиолета.
  4. Для авиаперелётов и космических миссий учитывать возможные вспышки, влияющие на радиосвязь и навигацию.

Это ещё не конец

А что если нынешний рост активности окажется предвестником ещё более мощных циклов? Некоторые учёные считают, что человечеству предстоит столкнуться с космическими бурями, сопоставимыми по силе с "Каррингтоновским событием" XIX века. Тогда телеграфные сети выходили из строя, а сегодня аналогичный катаклизм способен отключить интернет и энергосистемы целых стран.

Мифы и правда

  • Миф: Солнечные циклы всегда одинаковые.
    Правда: их интенсивность меняется, и предсказать силу заранее сложно.

  • Миф: Солнечные вспышки опасны только для космонавтов.
    Правда: они влияют на энергетику, связь и даже авиацию.

  • Миф: Солнце всегда одинаково светит.
    Правда: его активность колеблется, меняя даже климатические процессы.

3 интересных факта

  1. Самая сильная зафиксированная солнечная буря произошла в 1859 году и вызвала пожары в телеграфных сетях.
  2. Полярные сияния видны не только на севере: при мощных вспышках их наблюдали даже в Риме и Гаване.
  3. Солнечный ветер способен ускорять частицы до скоростей, близких к световым.

Солнце остаётся одним из самых непредсказуемых объектов нашей Вселенной. Даже при наличии современных спутников и вычислительных моделей учёные не могут с полной уверенностью сказать, каким будет следующий этап его активности. Нынешний 25-й цикл показал, что звезда способна нарушать привычные закономерности и удивлять даже опытных исследователей. Для человечества это сигнал: нужно учиться жить в условиях меняющейся космической погоды и заранее готовиться к возможным последствиям солнечных бурь.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
