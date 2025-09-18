Солнце разбушевалось: буря, где человечество может потерять больше, чем думает — тишины не будет

Когда речь заходит о космосе, большинство представляет себе незыблемую стабильность. Но главный источник энергии Земли — Солнце — далеко не так постоянен, как может показаться. Астрономы уже несколько веков фиксируют его циклы активности, однако нынешние данные заставляют пересматривать устоявшиеся представления.
После окончания 24-го солнечного цикла в 2019 году учёные предполагали, что следующий период будет столь же спокойным. Но реальность внесла коррективы: 25-й цикл оказался значительно мощнее, чем ожидали эксперты из NASA и NOAA.
По данным наблюдений, активность светила начала расти ещё с 2008 года и продолжает усиливаться. Это выражается в увеличении числа солнечных пятен, вспышек и корональных выбросов массы, что делает космическую погоду более бурной.
"Если вкратце, то по всем признакам Солнце должно было перейти в длительную фазу низкой активности", — пояснил физик-плазменщик Джейми Ясински из NASA.
Для учёных это стало настоящим вызовом: привычные математические модели плохо объясняют происходящее.
Активность Солнца условно делят на 11-летние циклы. В течение этого периода количество пятен на поверхности звезды сначала растёт и достигает пика — так называемого солнечного максимума, — а затем уменьшается. В момент максимума происходит даже смена полярности магнитного поля.
Однако есть и более длинный цикл — цикл Хейла, который длится около 22 лет. Некоторые исследователи полагают, что именно он является базовым, а привычные "одиннадцатилетние" этапы — лишь половина большого колебания.
|Цикл
|Период
|Характеристика
|23-й
|1996-2008
|Средний по мощности
|24-й
|2008-2019
|Один из самых слабых
|25-й
|2019-наст. вр.
|Активнее ожиданий, ближе к среднему уровню
Такое сравнение показывает, что тенденции не всегда предсказуемы: слабый цикл не гарантирует, что следующий окажется таким же.
А что если нынешний рост активности окажется предвестником ещё более мощных циклов? Некоторые учёные считают, что человечеству предстоит столкнуться с космическими бурями, сопоставимыми по силе с "Каррингтоновским событием" XIX века. Тогда телеграфные сети выходили из строя, а сегодня аналогичный катаклизм способен отключить интернет и энергосистемы целых стран.
Миф: Солнечные циклы всегда одинаковые.
Правда: их интенсивность меняется, и предсказать силу заранее сложно.
Миф: Солнечные вспышки опасны только для космонавтов.
Правда: они влияют на энергетику, связь и даже авиацию.
Миф: Солнце всегда одинаково светит.
Правда: его активность колеблется, меняя даже климатические процессы.
Солнце остаётся одним из самых непредсказуемых объектов нашей Вселенной. Даже при наличии современных спутников и вычислительных моделей учёные не могут с полной уверенностью сказать, каким будет следующий этап его активности. Нынешний 25-й цикл показал, что звезда способна нарушать привычные закономерности и удивлять даже опытных исследователей. Для человечества это сигнал: нужно учиться жить в условиях меняющейся космической погоды и заранее готовиться к возможным последствиям солнечных бурь.
Комплексный статистический анализ показал, что создание "драконьих камней" было целенаправленным.