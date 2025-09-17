290-метровый гигант: Землю ждет одно из главных космических событий года

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Космос продолжает подбрасывать поводы для разговоров и волнений. Уже завтра рядом с нашей планетой пройдёт один из крупнейших астероидов 2025 года — объект с индексом 2025 FA22. Его размеры внушительные: длина около 290 метров, а масса, по расчётам учёных, примерно в тысячу раз больше массы челябинского метеорита.

Межзвёздный объект
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Межзвёздный объект

"Вероятность столкновения оценивается в ничтожные доли процента", — пояснили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Что известно об астероиде 2025 FA22

Астероид пролетит 18 сентября на расстоянии чуть большем диаметра лунной орбиты. Это безопасная дистанция, но в астрономическом масштабе она считается довольно близкой. Именно поэтому такие объекты попадают в категорию "потенциально опасных", пишет KP.RU.

Наблюдать пролёт в обычный бинокль или небольшую любительскую трубу не получится. По расчётам специалистов, понадобится телескоп с апертурой не менее 30 см. Для широкой публики событие пройдёт незаметно, но астрономы будут внимательно фиксировать траекторию и характеристики небесного тела.

Советы шаг за шагом: как следить за небесными событиями

  1. Подпишитесь на обновления NASA, ESA и российских обсерваторий — они публикуют актуальные данные.
  2. Используйте приложения для смартфона: SkySafari, Stellarium, Star Walk помогут ориентироваться в небе.
  3. Если есть доступ к астрономическому клубу, уточните, планируются ли трансляции или наблюдения.
  4. Следите за новостями научных каналов: часто они организуют прямые эфиры.
  5. Не гонитесь за собственным телескопом, если опыта мало — проще использовать онлайн-наблюдения.

А что если он всё же упадёт?

Хотя вероятность падения астероида 2025 FA22 минимальна, учёные моделируют сценарии на случай непредвиденного изменения траектории. Объект таких размеров способен вызвать разрушения на площади в сотни километров. Однако современные системы мониторинга позволяют заранее отслеживать траекторию и предпринимать меры по защите, включая разработку технологий отклонения астероидов.

FAQ

Можно ли увидеть астероид своими глазами?

Нет. Для наблюдения нужны профессиональные телескопы с большой апертурой.

Насколько он опасен?

Формально астероид отнесён к "потенциально опасным", но вероятность столкновения близка к нулю.

Будут ли прямые трансляции?

Да. Многие обсерватории и астрономические клубы проводят трансляции в интернете.

Три интересных факта об астероидах

  1. Астероиды называют по строгой системе нумерации и буквенных индексов, отражающих дату открытия.
  2. Ежегодно Земля "встречает" миллионы мелких метеороидов, которые сгорают в атмосфере.
  3. NASA и Роскосмос ведут совместные проекты по отслеживанию потенциально опасных объектов.
Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
