290-метровый гигант: Землю ждет одно из главных космических событий года

Космос продолжает подбрасывать поводы для разговоров и волнений. Уже завтра рядом с нашей планетой пройдёт один из крупнейших астероидов 2025 года — объект с индексом 2025 FA22. Его размеры внушительные: длина около 290 метров, а масса, по расчётам учёных, примерно в тысячу раз больше массы челябинского метеорита.
"Вероятность столкновения оценивается в ничтожные доли процента", — пояснили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Астероид пролетит 18 сентября на расстоянии чуть большем диаметра лунной орбиты. Это безопасная дистанция, но в астрономическом масштабе она считается довольно близкой. Именно поэтому такие объекты попадают в категорию "потенциально опасных", пишет KP.RU.
Наблюдать пролёт в обычный бинокль или небольшую любительскую трубу не получится. По расчётам специалистов, понадобится телескоп с апертурой не менее 30 см. Для широкой публики событие пройдёт незаметно, но астрономы будут внимательно фиксировать траекторию и характеристики небесного тела.
Хотя вероятность падения астероида 2025 FA22 минимальна, учёные моделируют сценарии на случай непредвиденного изменения траектории. Объект таких размеров способен вызвать разрушения на площади в сотни километров. Однако современные системы мониторинга позволяют заранее отслеживать траекторию и предпринимать меры по защите, включая разработку технологий отклонения астероидов.
Нет. Для наблюдения нужны профессиональные телескопы с большой апертурой.
Формально астероид отнесён к "потенциально опасным", но вероятность столкновения близка к нулю.
Да. Многие обсерватории и астрономические клубы проводят трансляции в интернете.
