Столкновения, изменившие Солнечную систему: как Земля избежала незавидной участи Венеры

Когда мы смотрим на Венеру и Землю, может показаться, что это почти двойники: схожие размеры, строение и положение в Солнечной системе. Но если приглядеться внимательнее, различия становятся разительными. На Земле бурлит жизнь, а Венера превратилась в горячую и непригодную для обитания планету с плотной атмосферой, насыщенной углекислым газом. Недавние исследования показывают, что причина кроется в истории их столкновений на ранних этапах формирования.
Учёные из Юго-Западного исследовательского института и Йельского университета проанализировали данные о поздней аккреции планет земной группы и пришли к выводу: Венера пережила более мощные удары, чем Земля. Это могло привести к перегреву её ядра, продолжительному вулканизму и формированию относительно молодой поверхности.
Любая планета начинается с облака газа и пыли, которое под действием гравитации собирается в протопланетный диск. Внутри него формируются крошечные твёрдые тела, затем более крупные планетезимали, а после — полноценные протопланеты. Но именно поздние столкновения сыграли решающую роль в окончательном облике Меркурия, Венеры, Земли и Марса.
Земля завершила свой рост позже других, набрав 99 % массы за 60-100 миллионов лет после появления первых твёрдых тел. Этот последний этап, называемый поздней аккрецией, определил состав недр, атмосферу и тектонические процессы.
"Мы изучили непропорционально большую роль, которую играет поздняя аккреция — последний 1 % роста планеты — в управлении долгосрочной эволюцией Земли и других планет земной группы", — сказал ведущий автор статьи доктор Симоне Марчи.
А что если Земля пережила бы такие же катастрофические удары, как Венера? В этом случае ядро перегрелось бы, тектоника плит могла бы не сформироваться, а атмосфера утратила бы воду. Тогда наша планета стала бы непригодной для жизни, а человеческая цивилизация никогда бы не появилась.
Следует искать каменистые планеты с массой и радиусом, близкими к земным, расположенные в зоне обитаемости звезды и имеющие умеренную историю столкновений.
Аккре́ция (лат. accrētiō «приращение, увеличение» от accrēscere «прирастать») — процесс приращения массы небесного тела путём гравитационного притяжения материи (обычно газа) на него из окружающего пространства.
Вене́ра — вторая по удалённости от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы, наряду с Меркурием, Землёй и Марсом принадлежащая к семейству планет земной группы. Названа в честь древнеримской богини любви Венеры.
