Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ОСАГО меняют по-тихому: автовладельцам обещают вернуть то, что раньше списывали
Зима становится союзником красоты: процедуры, которые работают в это время лучше всего
Венгерский каменщик бросил вызов учёным: раскрыта новая версия тайны пирамид
Египетское золото: Россия поделится технологией производства подсолнечного масла
Корень зла в огороде: незваные соседи, которые вытягивают силы из ваших грядок
Иконы автопрома, которые предают: почему любимые кроссоверы разоряют владельцев
Черные грузди: 48 часов имеют решающее значение — раскройте главный секрет идеальной засолки от шефа
Курица умнее, чем вы думали: правда, которая ломает стереотип — их интеллект удивляет человечество
Белые зубы обещают молодость и успех: но цена за результат может быть чудовищной

Столкновения, изменившие Солнечную систему: как Земля избежала незавидной участи Венеры

4:08
Наука

Когда мы смотрим на Венеру и Землю, может показаться, что это почти двойники: схожие размеры, строение и положение в Солнечной системе. Но если приглядеться внимательнее, различия становятся разительными. На Земле бурлит жизнь, а Венера превратилась в горячую и непригодную для обитания планету с плотной атмосферой, насыщенной углекислым газом. Недавние исследования показывают, что причина кроется в истории их столкновений на ранних этапах формирования.

Разрушающаяся планета во Вселенной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Разрушающаяся планета во Вселенной

Учёные из Юго-Западного исследовательского института и Йельского университета проанализировали данные о поздней аккреции планет земной группы и пришли к выводу: Венера пережила более мощные удары, чем Земля. Это могло привести к перегреву её ядра, продолжительному вулканизму и формированию относительно молодой поверхности.

Как рождаются планеты земной группы

Любая планета начинается с облака газа и пыли, которое под действием гравитации собирается в протопланетный диск. Внутри него формируются крошечные твёрдые тела, затем более крупные планетезимали, а после — полноценные протопланеты. Но именно поздние столкновения сыграли решающую роль в окончательном облике Меркурия, Венеры, Земли и Марса.

Земля завершила свой рост позже других, набрав 99 % массы за 60-100 миллионов лет после появления первых твёрдых тел. Этот последний этап, называемый поздней аккрецией, определил состав недр, атмосферу и тектонические процессы.

"Мы изучили непропорционально большую роль, которую играет поздняя аккреция — последний 1 % роста планеты — в управлении долгосрочной эволюцией Земли и других планет земной группы", — сказал ведущий автор статьи доктор Симоне Марчи.

А что если…

А что если Земля пережила бы такие же катастрофические удары, как Венера? В этом случае ядро перегрелось бы, тектоника плит могла бы не сформироваться, а атмосфера утратила бы воду. Тогда наша планета стала бы непригодной для жизни, а человеческая цивилизация никогда бы не появилась.

FAQ

Как выбрать планеты-кандидаты на обитаемость среди экзопланет?

Следует искать каменистые планеты с массой и радиусом, близкими к земным, расположенные в зоне обитаемости звезды и имеющие умеренную историю столкновений.

Сколько стоит моделирование столкновений планет?

Стоимость зависит от масштаба вычислений: от сотен тысяч до миллионов долларов, включая суперкомпьютерные мощности и анализ данных.

Что лучше для исследований — метеориты или наблюдения телескопов?

Оба подхода важны: метеориты раскрывают химический состав, а телескопы помогают понять геологическую и атмосферную историю.

Мифы и правда

  • Миф: Венера и Земля — двойники.
    Правда: различия в истории столкновений сделали их противоположностями.
  • Миф: Атмосферы формируются только из исходного газа.
    Правда: удары могли как разрушить, так и заново обогатить атмосферу летучими веществами.
  • Миф: Жизнь на планете зависит только от расположения в зоне обитаемости.
    Правда: решающую роль играют столкновения и тектоника плит.

3 интересных факта

  • На Венере нет тектоники плит — её поверхность обновляется вулканизмом.
  • Меркурий имеет необычно высокую долю металлов, что указывает на мощное столкновение в прошлом.
  • История бомбардировок Луны помогает реконструировать прошлое всей Солнечной системы.

Исторический контекст

  1. Около 4,5 млрд лет назад началось формирование Солнечной системы.
  2. Через 100 млн лет появились первые протопланеты.
  3. В течение следующих сотен миллионов лет происходили крупнейшие столкновения, определившие судьбу Венеры, Земли, Марса и Меркурия.

Уточнения

Аккре́ция (лат. accrētiō «приращение, увеличение» от accrēscere «прирастать») — процесс приращения массы небесного тела путём гравитационного притяжения материи (обычно газа) на него из окружающего пространства.

Вене́ра — вторая по удалённости от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы, наряду с Меркурием, Землёй и Марсом принадлежащая к семейству планет земной группы. Названа в честь древнеримской богини любви Венеры.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Схема в три шага: в эту ловушку мошенников попадаются даже внимательные пользователи
Наука и техника
Схема в три шага: в эту ловушку мошенников попадаются даже внимательные пользователи
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
Домашние животные
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
Популярное
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее

Узнайте секрет топлёного масла: чем оно лучше сливочного, в чём его особая ценность и какие ошибки могут испортить продукт.

Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Макияж без тональной основы стал главным трендом 2025 года
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
Последние материалы
Чем мягче подход, тем быстрее результат: парадокс плоского живота
Необычные детали памятника Янису Тимме: что значит символика на мраморе
Стань сильной и стройной после 40 лет: актриса Джессика Бил рассказала, как тренируется дома
Рестарт в обход России: 8,8 тысяч тонн нефти из Казахстана устремились по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан
Новый сценарий мошенников: теперь они научились пробивать россиян на готовность отдать свои деньги
В пустыне Гоби обнаружен динозавр с уникальной особенностью: такого ещё не видели
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Вылейте колу в унитаз: то, что произойдёт через 8 часов, шокирует
Сердце замирает без предупреждения: но организм заранее подаёт странные сигналы
Афины против: ЕС не смог согласовать запрет виз для россиян из-за позиции Греции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.