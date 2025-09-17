Атлантический монстр: как 15 лет назад появился и расширяется пояс саргассума

В мае прошлого года спутниковые наблюдения зарегистрировали колоссальные 37,5 миллиона тонн саргассума — разновидности бурых водорослей, формирующих сплошную полосу, простирающуюся от западного побережья Африки до Мексиканского залива. Удивительно, но этот обширный Атлантический саргассовый пояс не существовал всего 15 лет назад.

Водоросли растут не по дням

Когда-то эти водоросли ограничивались Саргассовым морем, тёплым, но бедным питательными веществами регионом, и считались скорее экологическим курьёзом. Однако концепция "голубой пустыни" устарела: их распространение развивается стремительно.

Обширное исследование, опубликованное в журнале Harmful Algae и выполненное учеными из Океанографического института Харбор-Бранч при Атлантическом университете Флориды, анализирует спутниковые данные за четыре десятилетия, полевые исследования и химические анализы. Эксперты зафиксировали экспоненциальный рост саргассовых "лесов", его ускоренное развитие и неуклонное расширение пояса.

С момента первого масштабного появления в 2011 году это явление усиливалось почти ежегодно (за исключением 2013 года), и к 2025 году "леса" достигли впечатляющей протяжённости в 8850 километров, что более чем вдвое превышает ширину континентальной части Соединённых Штатов.

Откуда такое изобилие

Саргассум активно растет за счёт избытка азота и фосфора. Эксперименты, проведённые с 1980-х годов, показали, что в водах с богатым содержанием питательных веществ биомасса саргассума может удваиваться за 11 дней, и еще быстрее в прибрежных зонах. В период с 1980 по 2020 год концентрация азота в тканях саргассума увеличилась на 55%, а соотношение азота и фосфора возросло на 50%.

Эти данные свидетельствуют о серьёзных изменениях. Питательные вещества поступают не только из океана (апвеллинги, вертикальное перемешивание), но и с суши (сельскохозяйственные стоки, сбросы сточных вод, атмосферные осадки). Амазонка играет ключевую роль: наводнения обогащают Атлантический океан питательными веществами, стимулируя цветение, в то время как засухи сдерживают его.

Проблемы из-за избытка растительной массы

Течения, такие как Петлевое течение, переносят эти растительные массы, формируя огромные скопления в Мексиканском заливе, подобные тем, что наблюдались в 2004–2005 годах. В этих местах выбросы питательных веществ из Миссисипи и Атчафалаи уже приводили к масштабным выбросам на берег, вызывая значительные затраты на уборку и даже приводя к остановке атомной электростанции во Флориде в 1991 году.