Атлантический монстр: как 15 лет назад появился и расширяется пояс саргассума

3:11
Наука

В мае прошлого года спутниковые наблюдения зарегистрировали колоссальные 37,5 миллиона тонн саргассума — разновидности бурых водорослей, формирующих сплошную полосу, простирающуюся от западного побережья Африки до Мексиканского залива. Удивительно, но этот обширный Атлантический саргассовый пояс не существовал всего 15 лет назад.

Дно океана
Фото: Freepik
Дно океана

Водоросли растут не по дням

Когда-то эти водоросли ограничивались Саргассовым морем, тёплым, но бедным питательными веществами регионом, и считались скорее экологическим курьёзом. Однако концепция "голубой пустыни" устарела: их распространение развивается стремительно.

Обширное исследование, опубликованное в журнале Harmful Algae и выполненное учеными из Океанографического института Харбор-Бранч при Атлантическом университете Флориды, анализирует спутниковые данные за четыре десятилетия, полевые исследования и химические анализы. Эксперты зафиксировали экспоненциальный рост саргассовых "лесов", его ускоренное развитие и неуклонное расширение пояса.

С момента первого масштабного появления в 2011 году это явление усиливалось почти ежегодно (за исключением 2013 года), и к 2025 году "леса" достигли впечатляющей протяжённости в 8850 километров, что более чем вдвое превышает ширину континентальной части Соединённых Штатов.

Откуда такое изобилие

Саргассум активно растет за счёт избытка азота и фосфора. Эксперименты, проведённые с 1980-х годов, показали, что в водах с богатым содержанием питательных веществ биомасса саргассума может удваиваться за 11 дней, и еще быстрее в прибрежных зонах. В период с 1980 по 2020 год концентрация азота в тканях саргассума увеличилась на 55%, а соотношение азота и фосфора возросло на 50%.

Эти данные свидетельствуют о серьёзных изменениях. Питательные вещества поступают не только из океана (апвеллинги, вертикальное перемешивание), но и с суши (сельскохозяйственные стоки, сбросы сточных вод, атмосферные осадки). Амазонка играет ключевую роль: наводнения обогащают Атлантический океан питательными веществами, стимулируя цветение, в то время как засухи сдерживают его.

Проблемы из-за избытка растительной массы

Течения, такие как Петлевое течение, переносят эти растительные массы, формируя огромные скопления в Мексиканском заливе, подобные тем, что наблюдались в 2004–2005 годах. В этих местах выбросы питательных веществ из Миссисипи и Атчафалаи уже приводили к масштабным выбросам на берег, вызывая значительные затраты на уборку и даже приводя к остановке атомной электростанции во Флориде в 1991 году.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
