Космос заговорил громче: 72 секунды изменили историю поиска внеземного разума

Почти полвека назад радиотелескоп Big Ear уловил загадочный сигнал, ставший одной из самых обсуждаемых загадок астрономии. С тех пор "Вау!" (Wow!) остаётся предметом споров и вдохновляет как учёных, так и энтузиастов идей внеземного разума. И вот теперь новое исследование перевернуло прежние представления: сигнал оказался в четыре раза мощнее, чем считалось ранее, а рядом с ним обнаружили ещё два "родственных".
"Это исследование не закрывает дело, оно открывает его заново", — отметил профессор Абель Мендес.
15 августа 1977 года астроном Джерри Эман, просматривая данные Big Ear, заметил необычный всплеск радиосигнала длительностью 72 секунды. Он выделялся идеально подобранной частотой — около линии излучения водорода, "универсального языка" космоса, и точной формой. На полях распечатки Эман написал одно слово: "Wow!" — так сигнал получил своё имя.
С тех пор его пытались объяснить разными причинами: от радиопомех и спутников до комет. Но ни одна гипотеза не выдержала тщательной проверки.
Современный анализ проекта "Аресибо Вау" показал, что исходная оценка силы сигнала была занижена. Теперь известно: он достигал 250 Янски, что в четыре раза выше прежних расчётов. Это делает его источник значительно более мощным, чем предполагалось.
Кроме того, учёные нашли ещё два похожих события — "Wow2" (1977) и "Wow3" (1978). Они были слабее, но имели сходные характеристики и, вероятно, имеют общее происхождение.
Сила сигнала. 250 Янски — уровень, требующий огромного источника энергии.
Повторяемость. Появление двух дополнительных сигналов исключает случайность.
Частота. Она совпадает с "тихой" зоной космоса, где мало естественных помех.
|Сигнал
|Год
|Длительность
|Сила (Янски)
|Особенности
|Wow!
|1977
|72 сек
|250
|Самый мощный
|Wow2
|1977
|~70 сек
|40-50
|Характеристики схожи
|Wow3
|1978
|~60 сек
|30-40
|Родственная форма
Радиопомехи. Вероятность совпадения настолько мала, что для её реализации понадобилось бы 6000 лет непрерывных наблюдений.
Спутники. Их орбиты не совпадали с направлением антенны, а прохождение зоны наблюдения занимало доли секунды.
Кометы. Уже в 1970-х доказали, что они не могут создавать сфокусированный сигнал.
Современная гипотеза связывает "Вау!" с явлением сверхизлучения в облаках холодного водорода. Если такой регион космоса освещается вспышкой магнитара (нейтронной звезды с мощным магнитным полем), он может действовать как естественный усилитель и испускать узконаправленный сигнал, похожий на лазер.
Такой механизм наблюдали ранее в других случаях, хотя и в гораздо более слабой форме.
Ошибка: приписывать сигнал случайным шумам.
Последствие: потеря уникальных данных.
Альтернатива: систематический анализ архивов с современными методами.
Ошибка: ограничиваться одной гипотезой.
Последствие: риск упустить новое физическое явление.
Альтернатива: рассматривать спектр возможностей — от астрофизики до искусственного происхождения.
Ошибка: игнорировать "родственные" сигналы.
Последствие: неполная картина.
Альтернатива: объединять данные для выявления закономерностей.
А что если сигнал действительно был искусственным? Его частота и форма выглядят как попытка передачи информации. Возможно, это был "маяк", созданный цивилизацией, использующей водородную линию как универсальный канал связи.
|Гипотеза
|Плюсы
|Минусы
|Радиопомехи
|Простое объяснение
|Вероятность почти нулевая
|Спутники
|Возможная временная корреляция
|Несовпадение длительности
|Кометы
|Доступный объект
|Сигнал не соответствует
|Магнитары + облака
|Физически правдоподобно
|Не подтверждено наблюдениями
|Инопланетный источник
|Совпадает с частотой водорода
|Нет прямых доказательств
Почему сигнал длится именно 72 секунды?
Это время прохождения источника через антенну Big Ear.
Почему он так и не повторился?
Возможно, источник был кратковременным явлением (вспышкой), либо мы просто не направили антенну вовремя.
Есть ли шанс, что это был искусственный сигнал?
Да. Характеристики не противоречат гипотезе искусственного происхождения.
Миф: сигнал "Вау!" давно доказан как радиопомеха.
Правда: современные исследования полностью опровергли эту версию.
Миф: он был слабым и случайным.
Правда: реальная сила оказалась в четыре раза выше.
Миф: больше подобных сигналов не фиксировали.
Правда: теперь известны как минимум два родственных.
Человеческое воображение всегда цепляется за такие загадки. Для одних сигнал "Вау!" — вдохновляющее доказательство того, что мы не одни. Для других — тревожный намёк на масштабы непознанного. В любом случае, подобные находки усиливают интерес к космосу и мотивируют продолжать поиск.
Сигнал получил своё имя от рукописной пометки "Wow!" на распечатке.
Его частота совпадает с линией водорода — самого распространённого элемента во Вселенной.
Для имитации сигнала радиопомехами потребовалось бы 6000 лет наблюдений.
В 1970-е годы SETI только зарождался, и сигнал "Вау!" стал его символом. С тех пор человечество построило новые радиотелескопы, запустило обсерватории вроде "Аресибо" и "Чайна FAST". Но именно этот 72-секундный импульс до сих пор остаётся самой известной загадкой поисков внеземного разума.
