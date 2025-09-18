Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фразы водителя останавливают давление инспектора: девять приёмов, которые работают
Меню со смертельным исходом: тайна выживания крыс на ядовитой пище природы
Карибский компас меняет направление: зимой Куба откроется для россиян по-новому
Цвет, который работает на образ: как один оттенок меняет лицо лучше макияжа
Звучит как обман, но работает: худеют даже те, кто не верил — 40 минут, и тело меняется в зеркале
Африканский отпуск обернулся игрой со смертью: москвичи заразились опасной для жизни инфекцией
Несчастье в семье Регины Тодоренко: почему отец телеведущей оказался в реанимации
Простое упражнение, которое превращает тренировку пресса в испытание для всего тела
В Госдуме объяснили опасность применения ИИ в школах

Копыта вместо тракторов: секрет природы, который спасает луга от гибели

4:54
Наука

Бизоны в Йеллоустоунском национальном парке — не просто символ дикой природы. Эти животные играют роль "инженеров экосистемы", влияя на рост растений, круговорот питательных веществ и устойчивость ландшафтов. Новые исследования показали: регулярный выпас стад делает траву более питательной и продуктивной, не снижая качества почвы.

Бизоны и ландшафт Йеллоустоуна
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бизоны и ландшафт Йеллоустоуна

"При нынешних больших стадах бизонов пастбища Йеллоустоуна функционируют лучше, чем при их отсутствии", — сказал биолог Билл Гамильтон.

Как работает механизм выпаса

Учёные под руководством Криса Джеремии из Службы национальных парков проводили эксперименты с 2015 по 2021 год. Они сравнивали участки с выпасом и без него, используя переносные ограждения, спутниковые снимки и GPS-треки.

Результаты оказались неожиданными:

  • продуктивность травы оставалась стабильной;

  • содержание азота в растениях возрастало;

  • биоразнообразие видов увеличивалось;

  • уровень углерода в почве не снижался.

Таким образом, выпас не истощал луга, а напротив — поддерживал их здоровье.

Азотный цикл и питание растений

Главный эффект связан с ускоренным оборотом азота. Когда бизоны поедают траву, почвенные микроорганизмы начинают активнее перерабатывать органику, выделяя азот в форму, доступную растениям. В результате содержание белка в зелёной массе возрастает до 150 % по сравнению с участками без выпаса.

Луга становятся более густыми и питательными, а разные уровни нагрузки создают "мозаичность" ландшафта — где-то трава короткая и богатая азотом, а где-то выше и менее тронута животными.

Таблица "Сравнение" пастбищ

Участок Содержание азота в траве Продуктивность Биоразнообразие
С выпасом +150 % Стабильная Высокое
Без выпаса Норма Снижается Ограниченное

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: воспринимать выпас как разрушительный фактор.
    Последствие: ограничение движения стад и деградация биоразнообразия.
    Альтернатива: контролируемый свободный выпас.

  • Ошибка: добиваться равномерного распределения нагрузки.
    Последствие: утрата гетерогенности ландшафта.
    Альтернатива: позволить естественной миграции формировать "мозаичные" пастбища.

  • Ошибка: игнорировать климатические изменения.
    Последствие: потеря устойчивости лугов к засухам.
    Альтернатива: учитывать сезонность и адаптивность стад.

А что если…

А что если механизмы, наблюдаемые в Йеллоустоуне, применить шире? Восстановление стад бизонов и других травоядных может стать инструментом борьбы с изменением климата и деградацией земель в разных регионах мира.

Плюсы и минусы выпаса бизонов

Аспект Плюсы Минусы
Для растений Увеличение белка, стабильная продуктивность Зависимость от климата
Для почвы Ускоренный цикл азота, сохранение углерода Локальное вытаптывание
Для биоразнообразия Рост числа видов растений Возможны всплески сорняков

Культурное значение

Для коренных народов бизон — не только часть экосистемы, но и духовный символ. Его возвращение в резервации рассматривается как восстановление идентичности и связи с землёй. Сегодня благодаря совместным программам животных переселяют на племенные территории и охраняемые земли, объединяя экологические и культурные цели.

Сон и психология

Наблюдения за природой показывают: динамика, создаваемая бизонами, влияет не только на экологию, но и на психологическое восприятие ландшафта человеком. Разнообразные, "живые" луга воспринимаются как более гармоничные и устойчивые, что поддерживает идею связи человека с природой.

Интересные факты

  1. В 1902 году в Йеллоустоуне оставалось всего около 20 бизонов. Сегодня их число достигает 6000.

  2. Йеллоустоун — единственное место в 48 штатах США, где бизоны обитают с доисторических времён.

  3. Подобные эффекты восстановительных стад наблюдались и в Серенгети с антилопами гну.

Исторический контекст

Роль бизонов в экосистемах Северной Америки известна тысячелетиями. До XIX века их численность достигала десятков миллионов. Массовое истребление в период освоения фронтира почти уничтожило вид, но в XX веке начались масштабные программы восстановления. Сегодня бизоны вновь становятся неотъемлемой частью природных циклов.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Авто
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Наука и техника
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Домашние животные
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Популярное
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла

Комплексный статистический анализ показал, что создание "драконьих камней" было целенаправленным.

Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Последние материалы
Священников бросают в окопы: Украина насильно мобилизирует УПЦ
За что мы переплачиваем в магазине: цвет скорлупы сбивает с толку покупателей
НАТО в ярости: С-400 в Турции поставили крест на планах Запада
Немецкую промышленность штормит: Ford объявил о массовых сокращениях, Bosch меняет стратегию
Москва дала жёсткий ответ Польше: цена ядерных амбиций Варшавы будет слишком тяжелой
Террорист номер один раскрыл карты: план Зеленского должен ужаснуть весь мир
Глобальная безопасность под угрозой: ШОС назвали единственное спасение
Выгодная сделка оборачивается разорением: как скрытые дефекты машин с пробегом бьют по бюджету
19-й удар по России: Европа готовит энергетическое оружие массового поражения
Туристическая поездка ВСУ в Россию закончилась 15 годами в тюрьме
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.