Бизоны в Йеллоустоунском национальном парке — не просто символ дикой природы. Эти животные играют роль "инженеров экосистемы", влияя на рост растений, круговорот питательных веществ и устойчивость ландшафтов. Новые исследования показали: регулярный выпас стад делает траву более питательной и продуктивной, не снижая качества почвы.
"При нынешних больших стадах бизонов пастбища Йеллоустоуна функционируют лучше, чем при их отсутствии", — сказал биолог Билл Гамильтон.
Учёные под руководством Криса Джеремии из Службы национальных парков проводили эксперименты с 2015 по 2021 год. Они сравнивали участки с выпасом и без него, используя переносные ограждения, спутниковые снимки и GPS-треки.
Результаты оказались неожиданными:
продуктивность травы оставалась стабильной;
содержание азота в растениях возрастало;
биоразнообразие видов увеличивалось;
уровень углерода в почве не снижался.
Таким образом, выпас не истощал луга, а напротив — поддерживал их здоровье.
Главный эффект связан с ускоренным оборотом азота. Когда бизоны поедают траву, почвенные микроорганизмы начинают активнее перерабатывать органику, выделяя азот в форму, доступную растениям. В результате содержание белка в зелёной массе возрастает до 150 % по сравнению с участками без выпаса.
Луга становятся более густыми и питательными, а разные уровни нагрузки создают "мозаичность" ландшафта — где-то трава короткая и богатая азотом, а где-то выше и менее тронута животными.
|Участок
|Содержание азота в траве
|Продуктивность
|Биоразнообразие
|С выпасом
|+150 %
|Стабильная
|Высокое
|Без выпаса
|Норма
|Снижается
|Ограниченное
Ошибка: воспринимать выпас как разрушительный фактор.
Последствие: ограничение движения стад и деградация биоразнообразия.
Альтернатива: контролируемый свободный выпас.
Ошибка: добиваться равномерного распределения нагрузки.
Последствие: утрата гетерогенности ландшафта.
Альтернатива: позволить естественной миграции формировать "мозаичные" пастбища.
Ошибка: игнорировать климатические изменения.
Последствие: потеря устойчивости лугов к засухам.
Альтернатива: учитывать сезонность и адаптивность стад.
А что если механизмы, наблюдаемые в Йеллоустоуне, применить шире? Восстановление стад бизонов и других травоядных может стать инструментом борьбы с изменением климата и деградацией земель в разных регионах мира.
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Для растений
|Увеличение белка, стабильная продуктивность
|Зависимость от климата
|Для почвы
|Ускоренный цикл азота, сохранение углерода
|Локальное вытаптывание
|Для биоразнообразия
|Рост числа видов растений
|Возможны всплески сорняков
Для коренных народов бизон — не только часть экосистемы, но и духовный символ. Его возвращение в резервации рассматривается как восстановление идентичности и связи с землёй. Сегодня благодаря совместным программам животных переселяют на племенные территории и охраняемые земли, объединяя экологические и культурные цели.
Наблюдения за природой показывают: динамика, создаваемая бизонами, влияет не только на экологию, но и на психологическое восприятие ландшафта человеком. Разнообразные, "живые" луга воспринимаются как более гармоничные и устойчивые, что поддерживает идею связи человека с природой.
В 1902 году в Йеллоустоуне оставалось всего около 20 бизонов. Сегодня их число достигает 6000.
Йеллоустоун — единственное место в 48 штатах США, где бизоны обитают с доисторических времён.
Подобные эффекты восстановительных стад наблюдались и в Серенгети с антилопами гну.
Роль бизонов в экосистемах Северной Америки известна тысячелетиями. До XIX века их численность достигала десятков миллионов. Массовое истребление в период освоения фронтира почти уничтожило вид, но в XX веке начались масштабные программы восстановления. Сегодня бизоны вновь становятся неотъемлемой частью природных циклов.
Комплексный статистический анализ показал, что создание "драконьих камней" было целенаправленным.