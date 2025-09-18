Долголетие: что действительно влияет на продолжительность жизни

Каждый из нас задумывался, почему одни люди спокойно переходят столетний рубеж, а другие уходят гораздо раньше. Наука отвечает: дело не только в удаче и наследственности, но и в образе жизни, социальных связях и психологии. Давайте разберёмся, что помогает приблизиться к статусу долгожителя.
Исследования показывают: примерно 30% шансов прожить долгую жизнь мы получаем от родителей и предков. У некоторых людей встречаются редкие комбинации генов, которые защищают от сердечно-сосудистых заболеваний и других возрастных проблем.
"Есть четыре вещи, которые нужно сделать, — оптимизировать физические нагрузки, сон, питание и социальные связи", — утверждает исследователь Нир Барзилай.
Женщины в среднем живут дольше мужчин. Более трёх четвертей всех людей старше 100 лет — именно женщины.
А что если вам не повезло с генетикой? Тогда на первый план выходят образ жизни и социальные связи. Научные данные подтверждают: даже без "генов долголетия" люди могут прожить активную и полноценную жизнь за счёт правильного питания, спорта и позитивного настроя.
Лучше всего работает средиземноморская диета: много овощей, рыба, орехи, оливковое масло.
Это не всегда дорого: прогулки и зарядка бесплатны, а овощи и крупы дешевле фастфуда.
Оптимально сочетать: спорт и питание дают базу, а препараты могут дополнить защиту после 60-70 лет.
Качественный сон напрямую связан с когнитивным здоровьем. Люди, которые сохраняли ясность ума и активность после 80 лет, чаще доживали до 90-100 лет. Психология также играет роль: позитивный взгляд на жизнь снижает риск преждевременной смерти.
Ещё в XIX веке редкий человек доживал до 70 лет. Причины — отсутствие антибиотиков, высокая детская смертность, тяжёлые инфекции. С развитием гигиены, медицины и вакцинации ситуация изменилась. Сегодняшние долгожители — результат не только генетики, но и достижений цивилизации.
