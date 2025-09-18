Маленький бунт с большим эхом: чем грозит отказ от авиарежима во время полета

Перед каждым взлётом пассажиров просят перевести смартфоны и планшеты в авиарежим. Для многих это кажется мелочью или формальностью, но на самом деле за этим требованием стоит забота о безопасности и комфорте полёта.
Авиарежим — это функция, отключающая все беспроводные соединения устройства: мобильную сеть, Wi-Fi и Bluetooth. На земле телефон постоянно ищет сигнал ближайшей вышки, но в воздухе ситуация меняется. Устройство, не переведённое в авиарежим, начинает работать на пределе мощности, усиливая излучение. Это может создавать радиопомехи.
Современные самолёты защищены от внешних электромагнитных воздействий, но полностью исключить влияние невозможно. Особенно когда речь идёт о сотнях гаджетов, излучающих одновременно.
Пилот рассказал, что иногда в гарнитуре появляется треск или жужжание, похожее на звук пчелы, из-за которого слова диспетчера становятся едва различимы. В критические моменты — при взлёте, посадке или в тумане — такие помехи особенно нежелательны.
|Режим
|Что происходит
|Смартфон в авиарежиме
|Все беспроводные модули отключены, помех нет
|Смартфон включён
|Устройство ищет сеть, создавая радиопомехи
|Несколько десятков смартфонов
|Совокупное излучение усиливается, мешая радиоканалу
Перед взлётом включите авиарежим.
Если нужны наушники или аксессуары — активируйте Bluetooth отдельно.
Заранее скачайте фильмы, книги и музыку, чтобы не зависеть от интернета.
Пользуйтесь офлайн-играми или заметками во время полёта.
Ошибка: оставить телефон в обычном режиме.
Последствие: лишние помехи для радиосвязи.
Альтернатива: авиарежим с активированным Bluetooth.
Ошибка: игнорировать инструкции экипажа.
Последствие: нарушение дисциплины на борту.
Альтернатива: соблюдать правила, повышая общую безопасность.
Ошибка: думать, что авиарежим отключает все функции.
Последствие: отказ от использования устройства.
Альтернатива: использовать офлайн-контент и игры.
Если каждый второй пассажир проигнорирует требование, то десятки телефонов начнут создавать фоновое излучение. Для пилотов это будет означать постоянные помехи, что особенно опасно в условиях плотного трафика или грозы.
|Плюсы
|Минусы
|Снижение помех радиосвязи
|Нет доступа к звонкам и мобильному интернету
|Меньшая нагрузка на батарею
|Требуется заранее подготовить контент
|Больше спокойствия в полёте
|Привычка для многих кажется неудобством
Можно ли пользоваться Bluetooth в авиарежиме?
Да, современные смартфоны позволяют включить Bluetooth отдельно.
Почему в некоторых рейсах работает Wi-Fi?
Потому что самолёт оборудован системой связи на специальных частотах, которые не мешают оборудованию.
Что будет, если не перевести телефон в авиарежим?
Скорее всего, ничего катастрофического. Но помехи для пилотов могут возникнуть.
Миф: авиарежим нужен только «для вида».
Правда: он снижает помехи и облегчает работу пилотов.
Миф: в авиарежиме телефон бесполезен.
Правда: доступны игры, офлайн-контент, заметки и Bluetooth.
Миф: современные самолёты полностью защищены.
Правда: защита есть, но при массовом использовании гаджетов помехи сохраняются.
Первые запреты на использование телефонов в самолётах появились в 1990-х.
Некоторые авиакомпании уже предлагают мобильную связь на борту.
В авиарежиме смартфон расходует меньше энергии, и батареи хватает дольше.
1990-е: начало обсуждения влияния мобильных телефонов на авиацию.
2000-е: массовое внедрение авиарежима в телефонах.
Сегодня: сочетание авиарежима и бортовых систем Wi-Fi.
