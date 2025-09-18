Маленький бунт с большим эхом: чем грозит отказ от авиарежима во время полета

Перед каждым взлётом пассажиров просят перевести смартфоны и планшеты в авиарежим. Для многих это кажется мелочью или формальностью, но на самом деле за этим требованием стоит забота о безопасности и комфорте полёта.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с телефоном в самолете

Что такое авиарежим

Авиарежим — это функция, отключающая все беспроводные соединения устройства: мобильную сеть, Wi-Fi и Bluetooth. На земле телефон постоянно ищет сигнал ближайшей вышки, но в воздухе ситуация меняется. Устройство, не переведённое в авиарежим, начинает работать на пределе мощности, усиливая излучение. Это может создавать радиопомехи.

Почему это важно для пилотов

Современные самолёты защищены от внешних электромагнитных воздействий, но полностью исключить влияние невозможно. Особенно когда речь идёт о сотнях гаджетов, излучающих одновременно.

Пилот рассказал, что иногда в гарнитуре появляется треск или жужжание, похожее на звук пчелы, из-за которого слова диспетчера становятся едва различимы. В критические моменты — при взлёте, посадке или в тумане — такие помехи особенно нежелательны.

Сравнение: с авиарежимом и без него

Режим Что происходит Смартфон в авиарежиме Все беспроводные модули отключены, помех нет Смартфон включён Устройство ищет сеть, создавая радиопомехи Несколько десятков смартфонов Совокупное излучение усиливается, мешая радиоканалу Советы шаг за шагом Перед взлётом включите авиарежим. Если нужны наушники или аксессуары — активируйте Bluetooth отдельно. Заранее скачайте фильмы, книги и музыку, чтобы не зависеть от интернета. Пользуйтесь офлайн-играми или заметками во время полёта. Ошибка → Последствие → Альтернатива Ошибка: оставить телефон в обычном режиме.

Последствие: лишние помехи для радиосвязи.

Альтернатива: авиарежим с активированным Bluetooth.

Ошибка: игнорировать инструкции экипажа.

Последствие: нарушение дисциплины на борту.

Альтернатива: соблюдать правила, повышая общую безопасность.

Ошибка: думать, что авиарежим отключает все функции.

Последствие: отказ от использования устройства.

Альтернатива: использовать офлайн-контент и игры. А что если не включать авиарежим Если каждый второй пассажир проигнорирует требование, то десятки телефонов начнут создавать фоновое излучение. Для пилотов это будет означать постоянные помехи, что особенно опасно в условиях плотного трафика или грозы. Плюсы и минусы авиарежима Плюсы Минусы Снижение помех радиосвязи Нет доступа к звонкам и мобильному интернету Меньшая нагрузка на батарею Требуется заранее подготовить контент Больше спокойствия в полёте Привычка для многих кажется неудобством FAQ Можно ли пользоваться Bluetooth в авиарежиме?

Да, современные смартфоны позволяют включить Bluetooth отдельно. Почему в некоторых рейсах работает Wi-Fi?

Потому что самолёт оборудован системой связи на специальных частотах, которые не мешают оборудованию. Что будет, если не перевести телефон в авиарежим?

Скорее всего, ничего катастрофического. Но помехи для пилотов могут возникнуть. Мифы и правда Миф: авиарежим нужен только «для вида».

Правда: он снижает помехи и облегчает работу пилотов.

Миф: в авиарежиме телефон бесполезен.

Правда: доступны игры, офлайн-контент, заметки и Bluetooth.

Миф: современные самолёты полностью защищены.

Правда: защита есть, но при массовом использовании гаджетов помехи сохраняются. Интересные факты Первые запреты на использование телефонов в самолётах появились в 1990-х. Некоторые авиакомпании уже предлагают мобильную связь на борту. В авиарежиме смартфон расходует меньше энергии, и батареи хватает дольше. Исторический контекст 1990-е: начало обсуждения влияния мобильных телефонов на авиацию.

2000-е: массовое внедрение авиарежима в телефонах.

Сегодня: сочетание авиарежима и бортовых систем Wi-Fi.