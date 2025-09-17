Будущее роботов уже здесь — и оно шевелит усиками: жук-киборг проникает туда, где техника сдаётся

Крошечные насекомые могут однажды сыграть роль в спасении людей, оказавшихся под завалами зданий или шахт. Учёные научились превращать жуков в киборгов и управлять их движением с помощью микрочипов. Эта разработка уже доказала, что живые "роботы" способны проникать туда, где техника бессильна.

Новая технология

В основе проекта лежат чернотелки (Zophobas morio), известные как "суперчерви". На спину жуков устанавливают микрочип с электродами — миниатюрный "рюкзак". Он посылает электрические сигналы на усики или надкрылья, заставляя насекомое двигаться в заданном направлении. Управление осуществляется дистанционно — в том числе с помощью игрового контроллера.

Размеры жуков — около 3 см в длину и 8 мм в высоту — позволяют им свободно пробираться в щели и проходы, куда не проникают даже самые маленькие роботы.

"Роботы такого размера уже достигли прогресса в передвижении, но переход со стен на пол остаётся сложной задачей", — пояснил инженер Университета Квинсленда Танг Во-Доан.

Преимущество жуков в их естественной конструкции: прочное, но гибкое тело, цепкие коготки и липкие лапки, обеспечивающие устойчивость.

Возможности и перспективы

Эксперименты показали, что жуки-киборги преодолевают препятствия высотой с их тело в 92% случаев, а переходят с горизонтали на вертикаль — в 71,2%. Это рекорд среди подобных систем. Учёные планируют дополнить "рюкзаки" камерами и датчиками, чтобы жуки могли находить пострадавших под обломками.

Сравнение: роботы и жуки-киборги

Критерий Мини-роботы Жуки-киборги Источник движения Микромоторы Мышцы насекомого Навигация Сенсоры, алгоритмы Электрические сигналы, датчики Проходимость Ограничена неровностями Высокая благодаря лапкам и телу Размер Миниатюрные, но больше жуков До 32 мм, идеальны для щелей Стоимость разработки Высокая Ниже за счёт использования живых организмов Управление жуком Выбирают подходящую чернотелку. Устанавливают микрочип-рюкзак с электродами. Настраивают электроды на усики и надкрылья. Подключают пульт дистанционного управления или игровой контроллер. Отрабатывают команды — повороты, ускорение, движение вбок. Тестируют насекомое в лабиринте или на препятствиях. Ошибка → Последствие → Альтернатива Ошибка: использование стандартных мини-роботов для поисковых операций.

Последствие: застревание в щелях, невозможность манёвра.

Альтернатива: жуки-киборги с естественными лапками и гибким телом.

Ошибка: применение неподходящих датчиков.

Последствие: потеря ориентации в завалах.

Альтернатива: установка камер и сенсоров движения на "рюкзак".

Ошибка: перегрузка насекомого слишком тяжёлым оборудованием.

Последствие: жук теряет способность двигаться.

Альтернатива: лёгкие чипы и мини-камеры нового поколения. Совершенство в разработке Если технологии доведут до совершенства, жуки-киборги смогут не только искать людей, но и доставлять небольшие грузы: медикаменты, маячки, датчики воздуха. Их также можно использовать для мониторинга экологической обстановки или разведки в опасных зонах. Плюсы и минусы жуков-киборгов Плюсы Минусы Минимальные размеры Ограниченный срок жизни насекомого Высокая проходимость Возможный стресс и гибель жуков Простое дистанционное управление Нужна точная настройка оборудования Низкая стоимость по сравнению с роботами Этические вопросы использования живых существ Возможность доработки (камеры, сенсоры) Ограниченная грузоподъёмность Мифы и правда Миф: жуки-киборги полностью заменят спасательные отряды.

Правда: они станут лишь инструментом для поиска и разведки.

Миф: насекомые могут неограниченно носить оборудование.

Правда: вес рюкзака должен быть минимальным, иначе жук теряет подвижность.

Миф: управление жуками полностью автоматизировано.

Правда: пока используется дистанционный контроль человеком. Интересные факты Личинки чернотелок способны поедать полистирол, разрушая пластик, но для самих жуков это вредно. В Мексике и Таиланде личинок "суперчервей" употребляют в пищу как источник белка и жирных кислот. В экспериментальных условиях чернотелки демонстрируют выносливость выше, чем у многих механических устройств. Жуки-киборги уже перестали быть фантастикой и становятся реальным инструментом, который способен помочь людям в критических ситуациях. Благодаря своим природным особенностям и современным технологиям управления они оказываются эффективнее мини-роботов в условиях завалов. В ближайшие годы такие насекомые могут занять особое место в спасательных операциях, дополняя работу людей и техники.