Будущее роботов уже здесь — и оно шевелит усиками: жук-киборг проникает туда, где техника сдаётся

Крошечные насекомые могут однажды сыграть роль в спасении людей, оказавшихся под завалами зданий или шахт. Учёные научились превращать жуков в киборгов и управлять их движением с помощью микрочипов. Эта разработка уже доказала, что живые "роботы" способны проникать туда, где техника бессильна.
В основе проекта лежат чернотелки (Zophobas morio), известные как "суперчерви". На спину жуков устанавливают микрочип с электродами — миниатюрный "рюкзак". Он посылает электрические сигналы на усики или надкрылья, заставляя насекомое двигаться в заданном направлении. Управление осуществляется дистанционно — в том числе с помощью игрового контроллера.
Размеры жуков — около 3 см в длину и 8 мм в высоту — позволяют им свободно пробираться в щели и проходы, куда не проникают даже самые маленькие роботы.
"Роботы такого размера уже достигли прогресса в передвижении, но переход со стен на пол остаётся сложной задачей", — пояснил инженер Университета Квинсленда Танг Во-Доан.
Преимущество жуков в их естественной конструкции: прочное, но гибкое тело, цепкие коготки и липкие лапки, обеспечивающие устойчивость.
Эксперименты показали, что жуки-киборги преодолевают препятствия высотой с их тело в 92% случаев, а переходят с горизонтали на вертикаль — в 71,2%. Это рекорд среди подобных систем. Учёные планируют дополнить "рюкзаки" камерами и датчиками, чтобы жуки могли находить пострадавших под обломками.
|Критерий
|Мини-роботы
|Жуки-киборги
|Источник движения
|Микромоторы
|Мышцы насекомого
|Навигация
|Сенсоры, алгоритмы
|Электрические сигналы, датчики
|Проходимость
|Ограничена неровностями
|Высокая благодаря лапкам и телу
|Размер
|Миниатюрные, но больше жуков
|До 32 мм, идеальны для щелей
|Стоимость разработки
|Высокая
|Ниже за счёт использования живых организмов
Ошибка: использование стандартных мини-роботов для поисковых операций.
Последствие: застревание в щелях, невозможность манёвра.
Альтернатива: жуки-киборги с естественными лапками и гибким телом.
Ошибка: применение неподходящих датчиков.
Последствие: потеря ориентации в завалах.
Альтернатива: установка камер и сенсоров движения на "рюкзак".
Ошибка: перегрузка насекомого слишком тяжёлым оборудованием.
Последствие: жук теряет способность двигаться.
Альтернатива: лёгкие чипы и мини-камеры нового поколения.
Если технологии доведут до совершенства, жуки-киборги смогут не только искать людей, но и доставлять небольшие грузы: медикаменты, маячки, датчики воздуха. Их также можно использовать для мониторинга экологической обстановки или разведки в опасных зонах.
|Плюсы
|Минусы
|Минимальные размеры
|Ограниченный срок жизни насекомого
|Высокая проходимость
|Возможный стресс и гибель жуков
|Простое дистанционное управление
|Нужна точная настройка оборудования
|Низкая стоимость по сравнению с роботами
|Этические вопросы использования живых существ
|Возможность доработки (камеры, сенсоры)
|Ограниченная грузоподъёмность
Миф: жуки-киборги полностью заменят спасательные отряды.
Правда: они станут лишь инструментом для поиска и разведки.
Миф: насекомые могут неограниченно носить оборудование.
Правда: вес рюкзака должен быть минимальным, иначе жук теряет подвижность.
Миф: управление жуками полностью автоматизировано.
Правда: пока используется дистанционный контроль человеком.
Жуки-киборги уже перестали быть фантастикой и становятся реальным инструментом, который способен помочь людям в критических ситуациях. Благодаря своим природным особенностям и современным технологиям управления они оказываются эффективнее мини-роботов в условиях завалов. В ближайшие годы такие насекомые могут занять особое место в спасательных операциях, дополняя работу людей и техники.
