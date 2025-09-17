Находка из почвы: учёные заставили бактерии производить разные виды пластика

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследования, проведённые в Красноярском научном центре Сибирского отделения РАН, показали, что некоторые бактерии могут превращать отходы переработки рыбы в полигидроксиалканоаты — разлагаемые полимеры.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Лаборатория

Штамм из почвы

Однако традиционные штаммы бактерий не были слишком эффективными: они медленно росли, плохо перерабатывали жиры и выдали всего лишь скромное количество конечного продукта.

Учёные получили штамм бактерий Cupriavidus necator, который оказался настоящей находкой. Он способен превращать жировые отходы рыбопереработки в ценный биоразлагаемый пластик — аналог полипропилена. Этот штамм был выделен из почвы в Красноярске.

Поедающий жиры

С помощью селекции ученые смогли создать более эффективный вариант, который отлично "поедает" жиры. И что самое интересное, добавляя различные вещества в питательную среду, исследователи заставили бактерии производить разные виды пластиков — от высококристаллических термопластов до эластичных резиноподобных сополимеров, пишет Fishnews.