Лошади — больше, чем просто животные: учёные сделали сенсационное открытие

3:09
Наука

Эмоциональная связь между человеком и лошадью столь же сильна, как и с домашними питомцами или близкими людьми, к такому выводу пришли исследователи из университетов Турку и Хельсинки.

Лошади в Кореньских родниках
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Лошади_в_Кореньских_родниках_08.JPG by Лобачев Владимир
Лошади в Кореньских родниках

Результаты исследования

Работа подтверждает важность лошадей как объектов привязанности и предлагает надёжный инструмент для оценки эмоциональной связи между владельцами и их лошадьми. В исследовании были проанализированы ответы 2287 владельцев лошадей из 21 страны, при этом наибольшее число респондентов представляли Францию и Финляндию.

Аада Стол, ведущий автор исследования из Хельсинкского университета, отметила, что полученные результаты открывают новые перспективы для понимания человеческого поведения и благополучия лошадей.

"Наши данные показывают, что лошади могут играть роль значимых эмоциональных партнёров, подобно домашним животным или людям. Теперь у нас есть надёжный метод оценки того, как личностные особенности и культурные факторы влияют на формирование этих чувств, благодаря проверенному опроснику", — пояснила Стол.

Стили привязанности

В рамках исследования был адаптирован психологический инструмент, ранее использовавшийся для оценки стилей привязанности у владельцев домашних животных. Новый опросник привязанности к лошадям (HAQ) позволяет оценить такие аспекты, как тревожность и избегание, которые традиционно применяются в исследованиях межличностных отношений и, всё чаще, в изучении связей между человеком и животным.

Тревожная привязанность отражает боязнь быть отвергнутым или ненужным, в то время как избегающая привязанность характеризуется дискомфортом, связанным с эмоциональной близостью или зависимостью от других.

Респонденты заполняли адаптированный для лошадей вариант опросника привязанности к домашним животным. Статистический анализ показал, что опросник привязанности к лошадям адекватно отражает ту же двумерную структуру, что и в отношениях между людьми и животными.

Исследование выявило взаимосвязь между определёнными чертами личности и выраженностью тревожной или избегающей привязанности. Молодые владельцы и люди с высоким уровнем невротизма чаще проявляли тревожную привязанность, испытывая опасения потерять связь с лошадью или нуждаясь в подтверждении её привязанности. Мужчины-владельцы, напротив, чаще демонстрировали избегающую привязанность, что указывает на большую эмоциональную дистанцию.

Культурные различия

Были обнаружены и культурные различия. Модель лучше соответствовала французским респондентам, чем финским. Исследователи предполагают, что это может быть связано с различиями в практике верховой езды. Французские владельцы чаще самостоятельно занимаются верховой ездой и, возможно, проводят больше времени наедине с лошадьми, чем финские владельцы, которые чаще делят обязанности по верховой езде.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
