Лошади — больше, чем просто животные: учёные сделали сенсационное открытие

Эмоциональная связь между человеком и лошадью столь же сильна, как и с домашними питомцами или близкими людьми, к такому выводу пришли исследователи из университетов Турку и Хельсинки.
Работа подтверждает важность лошадей как объектов привязанности и предлагает надёжный инструмент для оценки эмоциональной связи между владельцами и их лошадьми. В исследовании были проанализированы ответы 2287 владельцев лошадей из 21 страны, при этом наибольшее число респондентов представляли Францию и Финляндию.
Аада Стол, ведущий автор исследования из Хельсинкского университета, отметила, что полученные результаты открывают новые перспективы для понимания человеческого поведения и благополучия лошадей.
"Наши данные показывают, что лошади могут играть роль значимых эмоциональных партнёров, подобно домашним животным или людям. Теперь у нас есть надёжный метод оценки того, как личностные особенности и культурные факторы влияют на формирование этих чувств, благодаря проверенному опроснику", — пояснила Стол.
В рамках исследования был адаптирован психологический инструмент, ранее использовавшийся для оценки стилей привязанности у владельцев домашних животных. Новый опросник привязанности к лошадям (HAQ) позволяет оценить такие аспекты, как тревожность и избегание, которые традиционно применяются в исследованиях межличностных отношений и, всё чаще, в изучении связей между человеком и животным.
Тревожная привязанность отражает боязнь быть отвергнутым или ненужным, в то время как избегающая привязанность характеризуется дискомфортом, связанным с эмоциональной близостью или зависимостью от других.
Респонденты заполняли адаптированный для лошадей вариант опросника привязанности к домашним животным. Статистический анализ показал, что опросник привязанности к лошадям адекватно отражает ту же двумерную структуру, что и в отношениях между людьми и животными.
Исследование выявило взаимосвязь между определёнными чертами личности и выраженностью тревожной или избегающей привязанности. Молодые владельцы и люди с высоким уровнем невротизма чаще проявляли тревожную привязанность, испытывая опасения потерять связь с лошадью или нуждаясь в подтверждении её привязанности. Мужчины-владельцы, напротив, чаще демонстрировали избегающую привязанность, что указывает на большую эмоциональную дистанцию.
Были обнаружены и культурные различия. Модель лучше соответствовала французским респондентам, чем финским. Исследователи предполагают, что это может быть связано с различиями в практике верховой езды. Французские владельцы чаще самостоятельно занимаются верховой ездой и, возможно, проводят больше времени наедине с лошадьми, чем финские владельцы, которые чаще делят обязанности по верховой езде.
