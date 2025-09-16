Ваши сутки могут стать длиннее: причина — Луна

Луна, как надёжный небесный спутник, существует уже 4,5 миллиарда лет. Но вот интересный факт: физик доктор Стивен ДиКерби из Мичиганского государства обнаружил, что Луна медленно уходит от Земли на 3,8 см каждый год.

Фото: flickr.com by Sheila Sund, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лунная ночь

Сутки когда-то были меньше

Это удаление влияет на вращение нашей планеты, и в результате дни могут постепенно становиться длиннее. Учёные выяснили, что, например, 70 миллионов лет назад, в конце эпохи динозавров, сутки длились всего 23,5 часа.

По мере того, как Луна продолжает свое путешествие, количество секунд, минут и часов в сутках также будет увеличиваться. Эти изменения такие незначительные, что никто из нас их не заметит.

Приливы и отливы

Это связано с приливами и отливами, которые зависят от гравитационного притяжения Луны. Из-за этого наши океаны создают две выпуклости: одна направлена к Луне, где сила гравитации наиболее сильная, а другая — от Луны.

"Эти жидкие образования немного "ведут" Луну, потому что Земля вращается и тянет их вперёд", — говорит ДиКерби.

Таким образом, притяжение от океанских волн ускоряет Луну и увеличивает размер её орбиты, что и приводит к её удалению от Земли. Однако этот эффект довольно медленный и будет заметен только в долгосрочной перспективе.