Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китай открыл двери, но не для всех: в какие регионы вам могут отказать во въезде
Такой шанс даётся раз в десятилетие: невероятные полярные сияния
Страусиное яйцо символ гиганта, но природа доказала: бывают и чудовища покрупнее — размеры шокируют
Эти предметы в вашем доме крадут удачу: проверьте уже сейчас
Искренность или пиар: Дубцова раскритиковала звёзд, помогающих бойцам СВО — что ответил Басков
Желудок диктует эмоции: скрытый ритм превращается в источник депрессии и усталости
Луна хранит кислород в камне: найден способ добывать воздух без капли воды
Бразильский рис раскрыл тайну: готовим роскошный гратен с креветками, не потратив целое состояние
Протокол на ровном месте: как обычная пробка оборачивается штрафом в тысячу рублей

Ваши сутки могут стать длиннее: причина — Луна

1:32
Наука

Луна, как надёжный небесный спутник, существует уже 4,5 миллиарда лет. Но вот интересный факт: физик доктор Стивен ДиКерби из Мичиганского государства обнаружил, что Луна медленно уходит от Земли на 3,8 см каждый год.

Лунная ночь
Фото: flickr.com by Sheila Sund, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лунная ночь

Сутки когда-то были меньше

Это удаление влияет на вращение нашей планеты, и в результате дни могут постепенно становиться длиннее. Учёные выяснили, что, например, 70 миллионов лет назад, в конце эпохи динозавров, сутки длились всего 23,5 часа.

По мере того, как Луна продолжает свое путешествие, количество секунд, минут и часов в сутках также будет увеличиваться. Эти изменения такие незначительные, что никто из нас их не заметит.

Приливы и отливы

Это связано с приливами и отливами, которые зависят от гравитационного притяжения Луны. Из-за этого наши океаны создают две выпуклости: одна направлена к Луне, где сила гравитации наиболее сильная, а другая — от Луны.

"Эти жидкие образования немного "ведут" Луну, потому что Земля вращается и тянет их вперёд", — говорит ДиКерби.

Таким образом, притяжение от океанских волн ускоряет Луну и увеличивает размер её орбиты, что и приводит к её удалению от Земли. Однако этот эффект довольно медленный и будет заметен только в долгосрочной перспективе.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Садоводство, цветоводство
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Еда и рецепты
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Еда и рецепты
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Популярное
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна

Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.

Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Гораздо страшнее медведя: угроза без когтей и клыков подкрадывается незаметно — новый хозяина леса
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Последние материалы
Ваши сутки могут стать длиннее: причина — Луна
Хитрый план сентябристов: как сотрудники избегают работы летом и отдыхают в бархатный сезон
Кадыров резко ответил Пугачёвой из-за Дудаева: предатели заработали миллиарды
Вы пылесосите неправильно! Профи раскрыли секрет, как убирать в 3 раза быстрее
Экс-глава ЕЦБ: газ в Европе в четыре раза дороже, чем в США
Египетские курорты под прицелом: акулы вернулись — купание теперь напоминает игру со смертью
Экология против надёжности: почему новые моторы теряют масло быстрее, чем старые машины теряли ценность
Патриот Украины платит налоги в России: сын Софии Ротару поступает так с конкретной целью
Ломкость у корней: основная причина, по которой вы не можете отрастить волосы
Топ-7 веганских продуктов, которые не стоят своих денег — разоблачаем веганскую роскошь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.