За что мы переплачиваем в магазине: цвет скорлупы сбивает с толку покупателей

Наука

Витрины продуктовых магазинов предлагают десятки сортов яиц — но чаще всего выбор сводится к двум типам: белые и коричневые. На ценниках сразу заметно, что коричневые стоят дороже. Многие покупатели уверены: именно они "деревенские", полезнее и вкуснее. Но правда в том, что различие между яйцами заключается лишь в цвете скорлупы, а не в их питательных качествах.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Яйца в лотке

Чтобы разобраться, откуда берётся разница и за что мы действительно переплачиваем, стоит взглянуть на биологию кур и реальные факторы качества.

Почему скорлупа разного цвета

Цвет яйца определяется породой курицы. Если у несушки белые мочки ушей (например, у леггорнов), то скорлупа будет белой. У кур с красными или тёмными мочками скорлупа окрашена в бежевый или коричневый оттенок. Это генетическая особенность, сравнимая с цветом волос у человека.

На вкус, химический состав или питательную ценность этот фактор не влияет.

Миф о "натуральных" яйцах

Популярное убеждение, что коричневые яйца ближе к "домашним", — не более чем маркетинговый приём. На самом деле вкус и ценность продукта зависят исключительно от того, чем кормят курицу и в каких условиях она содержится.

Если птицы разных пород питаются одинаково, яйца будут иметь одинаковое содержание белка, жиров и витаминов, независимо от цвета скорлупы.

Прочность скорлупы

Ещё один миф — якобы коричневая скорлупа прочнее белой. На деле жёсткость оболочки зависит от возраста несушки и уровня кальция в её рационе. Молодые куры несут более крепкие яйца, но со временем их скорлупа истончается. Цвет на прочность никак не влияет.

Что касается желтка, его насыщенность определяется наличием в корме каротиноидов. Если в рационе много кукурузы или травяной муки, желток будет ярко-оранжевым, но это никак не связано со скорлупой.

Органические и фермерские яйца

Многие связывают коричневые яйца с фермерскими хозяйствами. Но и крупные птицефабрики активно разводят породы, несущие именно коричневые яйца, причём в стандартных клетках и на промышленном комбикорме.

Маркировка "органические" или "био" говорит не о цвете скорлупы, а о сертифицированных условиях выращивания. Причём органическими могут быть и белые, и коричневые яйца.

Почему дороже

Цена определяется не мифами, а экономикой. Породы, несущие коричневые яйца, обычно крупнее и потребляют больше корма. Соответственно, себестоимость выше. Плюс работает фактор спроса: покупатели уверены в "натуральности" и готовы переплачивать, что поддерживает высокую цену.

Советы шаг за шагом Проверяйте дату производства на упаковке — свежесть важнее цвета. Смотрите на категорию (С0, С1, С2): она отражает вес, а не качество. Чтобы проверить яйцо дома, опустите его в воду: свежее утонет, старое всплывёт. Выбирайте продукцию известных производителей с сертификацией. Если хотите более яркий желток — ищите яйца от кур с рационом, богатым каротиноидами. А что если… …покупатели перестанут верить в "цветовые" мифы? Тогда рынок отреагирует: цены на коричневые и белые яйца выровняются, а производители будут конкурировать не внешним видом, а качеством кормов и условиями содержания. Сравнение яиц Критерий Белые яйца Коричневые яйца Стоимость Дешевле Дороже Восприятие Менее "натуральные" Ассоциируются с фермерскими Реальные свойства Те же, что и у коричневых Те же, что и у белых FAQ Почему коричневые яйца дороже?

Породы кур крупнее, едят больше, плюс работает спрос покупателей. Есть ли польза в коричневых яйцах?

Нет, состав идентичен белым. Какие яйца лучше для выпечки?

Любые: главное — свежесть. Мифы и правда Миф : коричневые яйца полезнее.

Правда : цвет скорлупы не влияет на состав.

Миф : коричневые яйца прочнее.

Правда : прочность зависит от возраста курицы.

Миф: только коричневые бывают "фермерскими".

Правда: органическими могут быть яйца любого цвета. 3 интересных факта В некоторых странах, например в США, белые яйца более популярны, а в Европе — коричневые. Цвет скорлупы может варьироваться даже в пределах одной породы. На цену влияют не только породы, но и маркетинг: покупатели готовы платить за "натуральность". Исторический контекст В XIX веке в Европе преобладали коричневые яйца, так как разводили крупные мясные породы кур.

В XX веке фабрики массово перешли на леггорнов, несущих белые яйца, что удешевило производство.

В XXI веке маркетинг вернул моду на коричневые яйца, позиционируя их как "деревенские".