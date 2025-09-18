За что мы переплачиваем в магазине: цвет скорлупы сбивает с толку покупателей

Витрины продуктовых магазинов предлагают десятки сортов яиц — но чаще всего выбор сводится к двум типам: белые и коричневые. На ценниках сразу заметно, что коричневые стоят дороже. Многие покупатели уверены: именно они "деревенские", полезнее и вкуснее. Но правда в том, что различие между яйцами заключается лишь в цвете скорлупы, а не в их питательных качествах.
Чтобы разобраться, откуда берётся разница и за что мы действительно переплачиваем, стоит взглянуть на биологию кур и реальные факторы качества.
Цвет яйца определяется породой курицы. Если у несушки белые мочки ушей (например, у леггорнов), то скорлупа будет белой. У кур с красными или тёмными мочками скорлупа окрашена в бежевый или коричневый оттенок. Это генетическая особенность, сравнимая с цветом волос у человека.
На вкус, химический состав или питательную ценность этот фактор не влияет.
Популярное убеждение, что коричневые яйца ближе к "домашним", — не более чем маркетинговый приём. На самом деле вкус и ценность продукта зависят исключительно от того, чем кормят курицу и в каких условиях она содержится.
Если птицы разных пород питаются одинаково, яйца будут иметь одинаковое содержание белка, жиров и витаминов, независимо от цвета скорлупы.
Ещё один миф — якобы коричневая скорлупа прочнее белой. На деле жёсткость оболочки зависит от возраста несушки и уровня кальция в её рационе. Молодые куры несут более крепкие яйца, но со временем их скорлупа истончается. Цвет на прочность никак не влияет.
Что касается желтка, его насыщенность определяется наличием в корме каротиноидов. Если в рационе много кукурузы или травяной муки, желток будет ярко-оранжевым, но это никак не связано со скорлупой.
Многие связывают коричневые яйца с фермерскими хозяйствами. Но и крупные птицефабрики активно разводят породы, несущие именно коричневые яйца, причём в стандартных клетках и на промышленном комбикорме.
Маркировка "органические" или "био" говорит не о цвете скорлупы, а о сертифицированных условиях выращивания. Причём органическими могут быть и белые, и коричневые яйца.
Цена определяется не мифами, а экономикой. Породы, несущие коричневые яйца, обычно крупнее и потребляют больше корма. Соответственно, себестоимость выше. Плюс работает фактор спроса: покупатели уверены в "натуральности" и готовы переплачивать, что поддерживает высокую цену.
Проверяйте дату производства на упаковке — свежесть важнее цвета.
Смотрите на категорию (С0, С1, С2): она отражает вес, а не качество.
Чтобы проверить яйцо дома, опустите его в воду: свежее утонет, старое всплывёт.
Выбирайте продукцию известных производителей с сертификацией.
Если хотите более яркий желток — ищите яйца от кур с рационом, богатым каротиноидами.
…покупатели перестанут верить в "цветовые" мифы? Тогда рынок отреагирует: цены на коричневые и белые яйца выровняются, а производители будут конкурировать не внешним видом, а качеством кормов и условиями содержания.
|Критерий
|Белые яйца
|Коричневые яйца
|Стоимость
|Дешевле
|Дороже
|Восприятие
|Менее "натуральные"
|Ассоциируются с фермерскими
|Реальные свойства
|Те же, что и у коричневых
|Те же, что и у белых
Почему коричневые яйца дороже?
Породы кур крупнее, едят больше, плюс работает спрос покупателей.
Есть ли польза в коричневых яйцах?
Нет, состав идентичен белым.
Какие яйца лучше для выпечки?
Любые: главное — свежесть.
Миф: коричневые яйца полезнее.
Правда: цвет скорлупы не влияет на состав.
Миф: коричневые яйца прочнее.
Правда: прочность зависит от возраста курицы.
Миф: только коричневые бывают "фермерскими".
Правда: органическими могут быть яйца любого цвета.
В некоторых странах, например в США, белые яйца более популярны, а в Европе — коричневые.
Цвет скорлупы может варьироваться даже в пределах одной породы.
На цену влияют не только породы, но и маркетинг: покупатели готовы платить за "натуральность".
В XIX веке в Европе преобладали коричневые яйца, так как разводили крупные мясные породы кур.
В XX веке фабрики массово перешли на леггорнов, несущих белые яйца, что удешевило производство.
В XXI веке маркетинг вернул моду на коричневые яйца, позиционируя их как "деревенские".
