Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Казачьи представители включены в состав ОП ещё 4 регионов РФ
Флаг над бастионом технологий: Франции парализовали оборонный гигант неожиданным ультиматумом
Западный фронт без правил: Польша удивила масштабами подготовки ВСУ
Польша на пороге войны: власти готовят население к противостоянию с РФ
ООН получила шанс на мир: Италия присоединится к историческому документу
Сладкие сны на куче пыли: опасная колония в матрасе подтачивает силы, пока народное средство не вмешается
ЕС попался в ловушку: Россия выиграла войну санкций ещё до их введения
Кленовый лист спасёт янки: американцы прячутся от ненависти мира неоэжиданным способом
Священников бросают в окопы: Украина насильно мобилизирует УПЦ

За что мы переплачиваем в магазине: цвет скорлупы сбивает с толку покупателей

5:25
Наука

Витрины продуктовых магазинов предлагают десятки сортов яиц — но чаще всего выбор сводится к двум типам: белые и коричневые. На ценниках сразу заметно, что коричневые стоят дороже. Многие покупатели уверены: именно они "деревенские", полезнее и вкуснее. Но правда в том, что различие между яйцами заключается лишь в цвете скорлупы, а не в их питательных качествах.

Яйца в лотке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Яйца в лотке

Чтобы разобраться, откуда берётся разница и за что мы действительно переплачиваем, стоит взглянуть на биологию кур и реальные факторы качества.

Почему скорлупа разного цвета

Цвет яйца определяется породой курицы. Если у несушки белые мочки ушей (например, у леггорнов), то скорлупа будет белой. У кур с красными или тёмными мочками скорлупа окрашена в бежевый или коричневый оттенок. Это генетическая особенность, сравнимая с цветом волос у человека.

На вкус, химический состав или питательную ценность этот фактор не влияет.

Миф о "натуральных" яйцах

Популярное убеждение, что коричневые яйца ближе к "домашним", — не более чем маркетинговый приём. На самом деле вкус и ценность продукта зависят исключительно от того, чем кормят курицу и в каких условиях она содержится.

Если птицы разных пород питаются одинаково, яйца будут иметь одинаковое содержание белка, жиров и витаминов, независимо от цвета скорлупы.

Прочность скорлупы

Ещё один миф — якобы коричневая скорлупа прочнее белой. На деле жёсткость оболочки зависит от возраста несушки и уровня кальция в её рационе. Молодые куры несут более крепкие яйца, но со временем их скорлупа истончается. Цвет на прочность никак не влияет.

Что касается желтка, его насыщенность определяется наличием в корме каротиноидов. Если в рационе много кукурузы или травяной муки, желток будет ярко-оранжевым, но это никак не связано со скорлупой.

Органические и фермерские яйца

Многие связывают коричневые яйца с фермерскими хозяйствами. Но и крупные птицефабрики активно разводят породы, несущие именно коричневые яйца, причём в стандартных клетках и на промышленном комбикорме.

Маркировка "органические" или "био" говорит не о цвете скорлупы, а о сертифицированных условиях выращивания. Причём органическими могут быть и белые, и коричневые яйца.

Почему дороже

Цена определяется не мифами, а экономикой. Породы, несущие коричневые яйца, обычно крупнее и потребляют больше корма. Соответственно, себестоимость выше. Плюс работает фактор спроса: покупатели уверены в "натуральности" и готовы переплачивать, что поддерживает высокую цену.

Советы шаг за шагом

  1. Проверяйте дату производства на упаковке — свежесть важнее цвета.

  2. Смотрите на категорию (С0, С1, С2): она отражает вес, а не качество.

  3. Чтобы проверить яйцо дома, опустите его в воду: свежее утонет, старое всплывёт.

  4. Выбирайте продукцию известных производителей с сертификацией.

  5. Если хотите более яркий желток — ищите яйца от кур с рационом, богатым каротиноидами.

А что если…

…покупатели перестанут верить в "цветовые" мифы? Тогда рынок отреагирует: цены на коричневые и белые яйца выровняются, а производители будут конкурировать не внешним видом, а качеством кормов и условиями содержания.

Сравнение яиц

Критерий Белые яйца Коричневые яйца
Стоимость Дешевле Дороже
Восприятие Менее "натуральные" Ассоциируются с фермерскими
Реальные свойства Те же, что и у коричневых Те же, что и у белых

FAQ

Почему коричневые яйца дороже?
Породы кур крупнее, едят больше, плюс работает спрос покупателей.

Есть ли польза в коричневых яйцах?
Нет, состав идентичен белым.

Какие яйца лучше для выпечки?
Любые: главное — свежесть.

Мифы и правда

  • Миф: коричневые яйца полезнее.
    Правда: цвет скорлупы не влияет на состав.

  • Миф: коричневые яйца прочнее.
    Правда: прочность зависит от возраста курицы.

  • Миф: только коричневые бывают "фермерскими".
    Правда: органическими могут быть яйца любого цвета.

3 интересных факта

  1. В некоторых странах, например в США, белые яйца более популярны, а в Европе — коричневые.

  2. Цвет скорлупы может варьироваться даже в пределах одной породы.

  3. На цену влияют не только породы, но и маркетинг: покупатели готовы платить за "натуральность".

Исторический контекст

  • В XIX веке в Европе преобладали коричневые яйца, так как разводили крупные мясные породы кур.

  • В XX веке фабрики массово перешли на леггорнов, несущих белые яйца, что удешевило производство.

  • В XXI веке маркетинг вернул моду на коричневые яйца, позиционируя их как "деревенские".

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Красота и стиль
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Схема в три шага: в эту ловушку мошенников попадаются даже внимательные пользователи
Наука и техника
Схема в три шага: в эту ловушку мошенников попадаются даже внимательные пользователи
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Красота и стиль
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Популярное
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла

Комплексный статистический анализ показал, что создание "драконьих камней" было целенаправленным.

Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Последние материалы
Священников бросают в окопы: Украина насильно мобилизирует УПЦ
За что мы переплачиваем в магазине: цвет скорлупы сбивает с толку покупателей
НАТО в ярости: С-400 в Турции поставили крест на планах Запада
Немецкую промышленность штормит: Ford объявил о массовых сокращениях, Bosch меняет стратегию
Москва дала жёсткий ответ Польше: цена ядерных амбиций Варшавы будет слишком тяжелой
Террорист номер один раскрыл карты: план Зеленского должен ужаснуть весь мир
Глобальная безопасность под угрозой: ШОС назвали единственное спасение
Выгодная сделка оборачивается разорением: как скрытые дефекты машин с пробегом бьют по бюджету
19-й удар по России: Европа готовит энергетическое оружие массового поражения
Туристическая поездка ВСУ в Россию закончилась 15 годами в тюрьме
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.