Снег или дождь зимой? Синоптики раскрыли, какой будет зима в разных регионах России

5:24 Your browser does not support the audio element. Наука

С каждым годом прогнозы погоды становятся всё более неожиданными. Если раньше зима в России ассоциировалась с постоянным снегом, крепкими морозами и ясным небом, то теперь картина меняется. Лето 2025-го показало немало сюрпризов — от ранних тропических штормов до холодных ночей в столицах. Именно эти летние аномалии стали основой для прогнозов синоптиков, которые обещают: грядущая зима будет совсем не такой, какой мы привыкли её видеть.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зимний двор с бело-голубым домом и елью

Где ждать главных сюрпризов

Метеорологи уверены: зима проявит себя по-разному в каждом регионе страны. Где-то стоит готовиться к нехарактерному теплу, где-то — к морозам, способным переписать рекорды. А кое-где наступит "европейский вариант" — зима без привычного облика.

Дальний Восток: мягкое начало

Лето на Дальнем Востоке прошло необычно: тропические циклоны обрушились раньше срока, а затем регион прогрелся до температур, больше подходящих для осени. Такой "сдвиг сезонов" привёл синоптиков к выводу: первые месяцы зимы здесь будут неожиданно мягкими.

Центр России: морозы в столицах

Москва и Санкт-Петербург могут ощутить обратный эффект. Сюда зима придёт с резкими холодами, и температура способна обновить исторические минимумы. Для жителей крупных городов это станет продолжением череды парадоксов, ведь даже летом в этих регионах фиксировались заморозки.

Урал: скользкая и серая зима

Особое внимание эксперты уделяют Уралу. Здесь не стоит ждать суровых морозов. Вместо них ожидается набор погодных "неприятностей":

слякоть и ледяные дожди;

частые туманы и гололёд;

температура около нуля или выше.

Такая нестабильность сделает жизнь местных жителей сложнее: постоянная влажность и грязь будут сопровождать зиму, а перепады погоды создадут риск аварий на дорогах.

Европейская зима в России

Метеорологи называют подобные условия "европейской зимой". В привычном понимании русской зимы — с белыми сугробами и хрустящим морозом — в этом сезоне может не оказаться. Для многих регионов это станет аномалией, ведь традиционный образ зимы будет стёрт.

Советы жителям Жителям Дальнего Востока — готовиться к частым оттепелям: стоит проверить дренаж и утепление домов от влажности. Москвичам и петербуржцам — заранее подготовить зимние шины и тёплую одежду, так как морозы могут ударить внезапно. Жителям Урала — запастись противогололёдными средствами, следить за прогнозами и избегать лишних поездок во время ледяных дождей. Родителям в регионах с аномалиями — внимательнее следить за здоровьем детей: перепады температур увеличивают риск простуд. Владельцам животных — обустроить утеплённые будки или места содержания, так как-то мороз, то оттепель создадут нагрузку на питомцев. А что если… …привычные русские зимы уйдут в прошлое? Россия может столкнуться с новым климатическим циклом, где "европейская зима" станет нормой. Это изменит сельское хозяйство, энергетику и сам образ жизни, ведь придётся привыкать к сырости и непредсказуемости вместо стабильного мороза. Сравнение холодной и теплой зимы Сценарий Плюсы Минусы Мягкая зима Меньше затрат на отопление Рост болезней, сырость, гололёд Суровые морозы Чистый воздух, привычный уклад Риск для инфраструктуры и здоровья FAQ Почему зима будет аномальной?

Погодные сдвиги связаны с летними штормами и изменением глобального климата. Что опаснее: сильные морозы или тёплая слякоть?

Оба сценария несут риски: морозы угрожают инфраструктуре, а оттепели — здоровью и безопасности на дорогах. Как лучше готовиться?

Следить за региональными прогнозами, менять привычки под новые условия и заранее продумывать бытовые решения. Мифы и правда Миф: чем теплее зима, тем она комфортнее.

Правда: сырость и гололёд зачастую хуже морозов.

Миф: морозы всегда предсказуемы.

Правда: в этом году холод может ударить внезапно.

Миф: уральская зима всегда морозная.

Правда: ожидается редкий сценарий с дождями и туманами. 3 интересных факта На Дальнем Востоке в этом году тропические циклоны начались раньше обычного почти на месяц. В Москве и Петербурге летом фиксировались заморозки — явление крайне редкое. Синоптики называют такие зимы "европейскими", подчёркивая их отличие от классического русского климата. Исторический контекст В XIX веке суровые зимы считались нормой: температуры в Центральной России опускались ниже -30 °C.

В советские годы 1970-х фиксировались одни из самых холодных зим XX века.

В XXI веке тенденция сместилась: всё чаще появляются аномально тёплые или нестабильные зимы.