Тайны Канар: учёные расшифровали генетический код древней чечевицы

Чечевица, которую сегодня выращивают на Канарских островах, имеет удивительную историю, насчитывающую почти 2000 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Mytinytank, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ чечевица

Первое исследование

Это стало известно благодаря первому генетическому исследованию археологической чечевицы, проведённому учёными из Университета Линчёпинга и Университета Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Эта чечевица хорошо адаптировалась к жаркому и сухому климату, что делает ее ценным растением в условиях изменения климата.

Уникальные методы хранения

Более тысячи лет назад коренные жители Гран-Канарии использовали уникальные методы хранения урожая, выкапывая зернохранилища из вулканической породы в труднодоступных местах. Благодаря таким условиям часть семян сохранилась до нашего времени, и эти древние культуры стали настоящей находкой для учёных.

Исследователи проанализировали чечевицу, найденную в этих зернохранилищах. Сравнивая ДНК археологической чечевицы с образцами, которые сейчас выращиваются на Канарах, в Испании и Марокко, ученые проследили эволюцию этого растения. Это исследование стало одним из первых, в котором использовалась археологическая ДНК бобовых.

Из Северной Африки на Канары

Канарские острова были открыты европейскими мореплавателями в XIV веке, но они были населены людьми, прибывшими из Северной Африки за тысячу лет до этого. Несмотря на наличие письменных источников, где упоминается земледелие коренных жителей, странно, но ни одно из них не упоминает чечевицу.

Новое исследование, опубликованное в Journal of Archaeological Science, проливает свет на происхождение чечевицы на Канарах. Генетический анализ показал, что многие современные сорта чечевицы происходят от тех, что были привезены коренными жителями из Северной Африки около 200-х годов нашей эры, пишет planet-today