Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как дыхание влияет на мозг и мышцы: эффект, который недооценивают спортсмены
Тренируйтесь как жаворонок или сова: как биоритмы влияют на ваши спортивные достижения
Гастроли под запретом: каких стран лишилась Монеточка* из-за политической позиции
Стирка без потерь: гениальные лайфхаки для тех, кто устал от одиноких носков
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Херсонская область удивила — сотни НКО выросли за пару лет: что это значит для жителей
Зачем древние люди возводили вишапы: сенсационное открытие археологов
Кошка — лучший антидепрессант для будущей мамы: её мурлыканье успокаивает лучше любых советов
Здесь сверкают ярче: Звёздная вечеринка в Ханле — ежегодный фестиваль, который нельзя пропустить

Тайны Канар: учёные расшифровали генетический код древней чечевицы

Наука

Чечевица, которую сегодня выращивают на Канарских островах, имеет удивительную историю, насчитывающую почти 2000 лет.

чечевица
Фото: commons.wikimedia.org by Mytinytank, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
чечевица

Первое исследование

Это стало известно благодаря первому генетическому исследованию археологической чечевицы, проведённому учёными из Университета Линчёпинга и Университета Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Эта чечевица хорошо адаптировалась к жаркому и сухому климату, что делает ее ценным растением в условиях изменения климата.

Уникальные методы хранения

Более тысячи лет назад коренные жители Гран-Канарии использовали уникальные методы хранения урожая, выкапывая зернохранилища из вулканической породы в труднодоступных местах. Благодаря таким условиям часть семян сохранилась до нашего времени, и эти древние культуры стали настоящей находкой для учёных.

Исследователи проанализировали чечевицу, найденную в этих зернохранилищах. Сравнивая ДНК археологической чечевицы с образцами, которые сейчас выращиваются на Канарах, в Испании и Марокко, ученые проследили эволюцию этого растения. Это исследование стало одним из первых, в котором использовалась археологическая ДНК бобовых.

Из Северной Африки на Канары

Канарские острова были открыты европейскими мореплавателями в XIV веке, но они были населены людьми, прибывшими из Северной Африки за тысячу лет до этого. Несмотря на наличие письменных источников, где упоминается земледелие коренных жителей, странно, но ни одно из них не упоминает чечевицу. 

Новое исследование, опубликованное в Journal of Archaeological Science, проливает свет на происхождение чечевицы на Канарах. Генетический анализ показал, что многие современные сорта чечевицы происходят от тех, что были привезены коренными жителями из Северной Африки около 200-х годов нашей эры, пишет planet-today

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Домашние животные
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Еда и рецепты
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Домашние животные
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Популярное
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна

Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.

Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Гораздо страшнее медведя: угроза без когтей и клыков подкрадывается незаметно — новый хозяина леса
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Последние материалы
Тренируйтесь как жаворонок или сова: как биоритмы влияют на ваши спортивные достижения
Тайны Канар: учёные расшифровали генетический код древней чечевицы
Гастроли под запретом: каких стран лишилась Монеточка* из-за политической позиции
Стирка без потерь: гениальные лайфхаки для тех, кто устал от одиноких носков
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Херсонская область удивила — сотни НКО выросли за пару лет: что это значит для жителей
Зачем древние люди возводили вишапы: сенсационное открытие археологов
Кошка — лучший антидепрессант для будущей мамы: её мурлыканье успокаивает лучше любых советов
Здесь сверкают ярче: Звёздная вечеринка в Ханле — ежегодный фестиваль, который нельзя пропустить
Интервальное голодание и ноль эффекта: вот что на самом деле мешает терять вес
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.