Токсичные призраки среди нас: неожиданные места, куда добрались вечные химикаты

5:56
Наука

Пер- и полифторалкильные вещества, или PFAS, получили прозвище "forever chemicals" — "вечные химикаты". Они настолько устойчивы, что встречаются практически повсюду: от дождевиков и зубной нити до противопожарной пены и питьевой воды. Их прочные углеродно-фторные связи сделали их полезными для промышленности, но обернулись экологической катастрофой.

Завод
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Завод

Долгие годы карты загрязнения США отражали лишь места, где проводились выборочные проверки, поэтому масштабы бедствия казались меньше. Недавнее исследование показало: потенциально заражённых точек гораздо больше, чем фиксировалось ранее, и именно здесь кроется главный вызов для экологии и здравоохранения.

Карта риска вместо карты иллюзий

Учёные Северо-Восточного университета создали новую модель, которая учитывает не только проверенные участки, но и вероятные источники выбросов PFAS. На сегодняшний день подтверждено около 2200 заражённых точек, но прогнозная карта указывает: их число может превышать 80 тысяч. Это колоссальный разрыв между реальностью и официальной статистикой.

Где скрываются источники

Наибольшая опасность связана с тремя категориями объектов:

  • аэропорты;

  • военные базы;

  • муниципальные службы пожаротушения.

Общая черта у них одна — использование противопожарной пены AFFF, в составе которой традиционно содержались PFAS. При учениях и ликвидации возгораний пена впитывается в грунт и мигрирует в воду.

Помимо этого, серьёзные риски несут предприятия по производству металлов и электроники, где PFAS применялись в технологических процессах.

Грунтовые воды как зеркало проблемы

Анализ показал, что в 94 % мест с зафиксированным загрязнением средний уровень PFAS в грунтовых водах превышает допустимые нормы. Это тревожный сигнал: вещества быстро распространяются по водоносным слоям и рекам, выходя далеко за пределы исходной зоны. В итоге отравление может затронуть целые округа и штаты.

"Мы обнаружили, что в целом на всех известных нам участках концентрация ПФАС была выше допустимых норм", — сказал научный сотрудник Кимберли Гарретт.

Таблица "Сравнение"

Подход Очистка на конечном этапе Контроль на источнике
Эффективность Ограниченная, часть PFAS не удаляется Высокая, снижает общий уровень
Стоимость Очень дорогая Существенно ниже
Влияние на здоровье Замедленное улучшение Снижение рисков быстрее
Масштаб Зависит от региона Охватывает всю цепочку загрязнения

Советы шаг за шагом

  1. Муниципалитетам — использовать прогнозную карту для приоритезации тестов.

  2. Жителям — проверять локальные отчёты и использовать фильтры с активированным углём или обратным осмосом.

  3. Промышленным предприятиям — внедрять технологии замещения PFAS в процессах.

  4. Службам пожаротушения — переходить на альтернативные составы пены без PFAS.

  5. Государству — ужесточить требования к учёту и отчётности по выбросам.

А что если…

…оставить ситуацию без изменений? PFAS продолжат накапливаться в организмах людей и животных, в воде и почве. Со временем это приведёт к росту хронических заболеваний, росту затрат на медицину и полной потере контроля над загрязнением.

Плюсы и минусы

Действие Плюсы Минусы
Своевременный контроль Снижение рисков, защита здоровья Затраты на тестирование
Игнорирование проблемы Экономия бюджета в краткосрочной перспективе Рост болезней, дорогостоящие последствия

FAQ

Как защитить семью от PFAS в воде?
Лучше всего использовать сертифицированные фильтры обратного осмоса.

Сколько стоит тестирование воды на PFAS?
Средняя цена — от 150 до 400 долларов за анализ в частной лаборатории.

Что безопаснее: покупать бутилированную воду или фильтровать дома?
Фильтрация выгоднее и экологичнее, если фильтр сертифицирован.

Мифы и правда

  • Миф: PFAS можно удалить простым кипячением воды.
    Правда: кипячение никак не разрушает химические связи.

  • Миф: опасность только для промышленных регионов.
    Правда: загрязнение встречается даже в сельских районах.

  • Миф: PFAS вредны только в больших дозах.
    Правда: они накапливаются и действуют хронически, даже в малых концентрациях.

Сон и психология

Учёные отмечают, что хроническое воздействие PFAS связано с нарушениями работы эндокринной системы. Эти вещества могут косвенно влиять на сон, вызывая усталость и гормональный дисбаланс, что особенно важно учитывать в экологически неблагополучных районах.

3 интересных факта

  1. PFAS начали активно использовать в 1940-е годы, особенно в покрытиях с антипригарным эффектом.

  2. Они настолько устойчивы, что их находят даже в крови белых медведей в Арктике.

  3. Первые судебные процессы против производителей PFAS в США начались ещё в 1990-х.

Исторический контекст

  • 1940-е: изобретение PFAS для промышленности.

  • 1960-е: начало применения противопожарной пены AFFF.

  • 1990-е: первые громкие иски против производителей.

  • 2000-е: официальное признание риска для здоровья.

  • 2020-е: массовые программы мониторинга и первые запреты в ряде стран.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
