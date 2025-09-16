Зачем древние люди возводили вишапы: сенсационное открытие археологов

Группа армянских и европейских исследователей провела первый комплексный статистический анализ вишапов — таинственных доисторических стел, известных как "драконьи камни", расположенных в высокогорьях Армении.
Результаты, опубликованные в журнале Npj Heritage Science, показали, что создание этих камней было целенаправленным и потребовало огромных усилий. Они также были связаны с древним культом воды.
Вишапы (от армянского "дракон") представляют собой каменные памятники с вырезанными изображениями животных. Они встречаются на высокогорьях Армении, на высоте от 1000 до 3000 метров над уровнем моря. Изготовленные из местных материалов, таких как андезит и базальт, вишапы делятся на три основные категории:
1. Рыбы: имеют форму рыбы.
2. Веллус: напоминают бычью шкуру.
3. Гибрид: сочетают элементы первых двух типов.
Большинство вишапов имеют высоту от 1,1 до 5,5 метров и сейчас часто находятся в горизонтальном положении. Однако все они имеют резьбу и шлифовку с каждой стороны, кроме "хвоста", что подтверждает, что изначально они устанавливали вертикально.
Научный интерес к вишапам возник в начале XX века, когда исследователь Аш-Харбек Калантар начал изучать их с археологической точки зрения и связал с другими мегалитическими феноменами. Он выдвинул гипотезу, что вишапы обозначали критические точки в древних ирригационных системах.
Систематическое изучение вишапов началось только в 2012 году, когда совместный проект Института археологии и этнографии Армении и европейских университетов использовал современные методы для изучения их функций и социально-экономической значимости.
Ключевым местом исследования стала область Тиринкатар, где обнаружили значительное количество вишапов. Датировка камней поступила на свет благодаря радиоуглеродному анализу, который показал, что некоторые из них были созданы около 4200-4000 годов до нашей эры, что соответствует энеолитическому периоду.
Таким образом, вишапы не только являются уникальными артефактами, но и представляют собой священный культурный ландшафт, в котором сосредоточены важные исторические памятники, пишет planet-today.
