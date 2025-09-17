Устали считать овец? Простой ингредиент в вашем напитке – ключ к сну

Проблемы со сном встречаются всё чаще, и неудивительно, что в сети появляются десятки "чудо-лайфхаков". Среди них особенно популярны магниевые коктейли и вода с листьями салата. Эти методы набирают миллионы просмотров, но действительно ли они помогают, или же это просто тренд?
"Я думаю, нам нужно быть осторожными всякий раз, когда учёные и особенно пользователи соцсетей делают заявления в области медицины", — сказал психиатр и специалист по медицине сна Алекс Димитриу.
Он подчёркивает: важно проверять, на какие исследования опираются авторы видео, ведь нередко доказательства оказываются поверхностными или ненадёжными.
Суть идеи проста: листья салата отваривают и пьют как чай. Популярность способа выросла после видео в TikTok в 2021 году, где блогер утверждала, что напиток помогает ей быстрее заснуть.
Действительно, салат содержит лактуцин и лактукопикрин — вещества с мягким седативным эффектом. Но их концентрация крайне мала. Более того, исследований на людях нет, а доказательства получены в основном на мышах. Экстракт ромэна помогал животным засыпать быстрее и дольше спать, но переносить эти данные напрямую на людей нельзя.
Коктейли с магнием стали вирусными в TikTok в 2023 году. Чаще всего в рецептах встречается комбинация магниевого порошка, терпкого вишнёвого сока и газированной воды.
Магний действительно играет роль в регулировании сна: он помогает сбалансировать нейромедиаторы, поддерживает выработку мелатонина и снижает тревожность. Для людей, которые не могут уснуть из-за напряжения или мыслительного "шума", добавка магния может быть полезна.
Форма магния тоже важна: цитрат, глицинат и треонат отличаются усвояемостью. Исследования показывают, что треонат лучше других проникает в мозг, что делает его более эффективным для сна.
Если вам не нравится терпкость вишни, можно попробовать:
Подтверждённая польза магния для сна - Простота приготовления - Вкусный и освежающий напиток
Возможны побочные эффекты при передозировке - Необходим контроль за формой и дозой - Вишнёвый сок дорог и доступен не всегда
Лучше всего подходят формы с хорошей усвояемостью: треонат или глицинат.
Стоимость зависит от добавки и ингредиентов: в среднем 500-1500 рублей за месяц приёма.
Обе формы эффективны, главное — следить за дозировкой элементарного магния.
Миф: вода из салата помогает уснуть всем.
Правда: нет клинических доказательств на людях.
Миф: чем больше магния, тем лучше сон.
Правда: избыток минерала опасен для здоровья.
Миф: газированная вода усиливает эффект коктейля.
Правда: это лишь вкусовая добавка.
Проблемы со сном часто связаны не только с физиологией, но и с состоянием психики. Тревожность, стресс и постоянная стимуляция от гаджетов мешают расслабиться. Магний помогает снизить уровень возбуждения, но без здоровых привычек его действие будет ограниченным.
Весной вы можете наткнуться на змеиные яйца в саду. Узнайте, как их распознать, что делать и как избежать юридических проблем.