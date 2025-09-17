Пока люди боятся катастроф, настоящие перемены устроили вымершие ящеры

Влияние динозавров на природу оказалось настолько значительным, что их исчезновение вызвало цепь изменений, преобразивших ландшафт Земли. Одним из самых ярких примеров стали реки, которые после вымирания гигантов перестали быть непредсказуемыми и постепенно приняли более стабильный вид. Геологические слои, сохранившиеся на территории Северной Америки, дают возможность увидеть эти преобразования почти как в книге истории — с наглядными иллюстрациями.
Учёные сравнили два характерных геологических пласта. Первый — зеленовато-серый аргиллит формации Хелл-Крик, который формировался ещё в эпоху динозавров. Второй — яркие слои формации Форт-Юнион, появившиеся уже после исчезновения древних ящеров. Эти разноцветные "полосатые пижамы" содержат много лигнита, низкосортного угля, образованного из растительных остатков в период расцвета млекопитающих.
Ранее считалось, что столь заметный контраст объясняется прямыми последствиями удара астероида Чиксулуб 66 миллионов лет назад: якобы изменился климат и усилились дожди. Однако исследование, проведённое группой специалистов из США, показывает, что причина кроется в другом.
Изучение речных отложений в бассейнах Бигхорн (Вайоминг) и Уиллистон (Северная и Южная Дакота, Монтана) выявило неожиданную картину. Вместо озёрных слоёв, которые ожидали увидеть геологи, там оказались так называемые отложения пойменных баров. Их мощность достигала более 10 метров, что возможно только в условиях устойчивых рек, не пересыхающих и не теряющих русло.
Таким образом, после исчезновения динозавров водотоки стали спокойнее, перестали хаотично менять направление и постепенно сформировали широкие меандры с перекатами. Причина этого — изменение растительности.
Учёные объясняют: крупные травоядные динозавры действовали как современные слоны, только в куда больших масштабах. Они вытаптывали почву, поедали молодые побеги, не давая деревьям укореняться. Из-за этого леса не могли стабилизировать берега рек, и вода часто прорывала новые русла.
"Эти существа были монстрами по сравнению с тем, что мы имеем сегодня", — сказал Люк Уивер из Мичиганского университета.
Для сравнения: слон весит около 5 тонн, а трицератопс мог быть в два раза тяжелее. Пока динозавры перемещались стадами, они разрушали растительный покров и формировали заболоченные территории. После их исчезновения деревья закрепили почву своими корнями, а реки приняли стабильное направление.
Ошибка: считать, что все изменения вызваны исключительно астероидом.
Последствие: неверные выводы о климате и гидрологии.
Альтернатива: учитывать роль биоты — крупных животных, которые формируют экосистемы.
Если бы динозавры продолжали существовать, реки, вероятно, оставались бы нестабильными. Леса не закрепились бы в поймах, а ландшафт был бы ближе к бескрайним заболоченным равнинам. Возможно, развитие млекопитающих и людей замедлилось бы или пошло по другому пути.
Поддержание открытых пространств - Создание болотистых экосистем - Разнообразие среды обитания
Неустойчивость русел рек - Разрушение растительности - Меньше лесов и древесных сообществ
По мощным песчаникам и ровным слоям, указывающим на устойчивые русла.
Трицератопсы могли достигать массы более 10 тонн, что вдвое превышает вес современного слона.
Потому что растения смогли закрепиться, корни удержали почву, а реки перестали прорывать новые русла.
