Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир

5:56
Наука

Глубоко внутри Земли скрывается процесс, который можно сравнить с биением сердца. Учёные обнаружили, что под Восточной Африкой мантия не просто поднимается к поверхности, а делает это ритмично, словно пульсирует. Эти "удары" медленно, но неотвратимо меняют карту планеты: Африка раскалывается на части, а на месте Афарской котловины постепенно зарождается новый океан.

Пульсации мантии под Африкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пульсации мантии под Африкой

Пульсации мантии и сила глубин

Мантия — это гигантский слой между ядром и корой, где под воздействием тепла горные породы становятся пластичными и могут двигаться вверх. Такой подъём называется апвеллингом. Он приводит к извержениям вулканов, землетрясениям и формированию новых океанических бассейнов.

Исследователи из Саутгемптонского университета и их коллеги проанализировали более 130 образцов лавы и выяснили: под Афаром нет единого потока мантии. Наоборот, там действует сложная система "перьев" и неоднородных участков, которые то активизируются, то затухают.

"Мы обнаружили, что мантия под Афаром неоднородна и не статична — она пульсирует, и эти пульсации имеют чёткие химические признаки", — сказала Эмма Уоттс.

Эти процессы тесно связаны с тем, как двигаются тектонические плиты над ними. Где кора тоньше, горячая мантия легче прорывается наружу, вызывая извержения и формирование новой коры.

Сравнение процессов в разных регионах

Регион Скорость движения плит Характер апвеллинга Геологические последствия
Рифт Красного моря Высокая Узкий и целенаправленный поток Быстрое образование новой коры
Главный Эфиопский рифт Средняя Неравномерное распределение Регулярные вулканические извержения
Аденский залив Умеренная Лоскутная структура Постепенное истончение литосферы

Советы шаг за шагом: как изучают глубины

Чтобы понять динамику мантии, учёные используют разные методы.

  1. Сбор лавовых образцов из активных и древних вулканов.

  2. Химический анализ пород для выявления следов "сердцебиения" мантии.

  3. Сопоставление данных с картами разломов и тектонической активности.

  4. Создание трёхмерных моделей апвеллинга.

  5. Прогнозирование будущих разломов и возможных океанических бассейнов.

Такой комплексный подход позволяет не только реконструировать прошлое Земли, но и предсказывать её будущее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: недооценивать роль химического анализа пород.

  • Последствие: ложные выводы о равномерности мантии.

  • Альтернатива: использование высокоточных методов изотопного анализа.

  • Ошибка: рассматривать тектонику отдельно от мантии.

  • Последствие: упрощённая модель процессов.

  • Альтернатива: объединение сейсмологических и геохимических данных.

  • Ошибка: игнорировать локальные особенности разломов.

  • Последствие: неточность прогнозов будущих извержений.

  • Альтернатива: региональные карты разломов и зон истончённой коры.

А что если…

Что будет, если процесс раскола Африки ускорится? В течение миллионов лет Африканский Рог отделится от материка, образовав новый океан. Это приведёт к изменению климата региона, появлению новых береговых линий, переносу экосистем и изменению маршрутов океанических течений.

Плюсы и минусы формирования нового океана

Плюсы Минусы
Новые морские экосистемы Сильные землетрясения и извержения
Возможность добычи минеральных ресурсов Потеря обширных земель
Изучение геологических процессов в реальном времени Риск для населения Восточной Африки
Новые торговые маршруты в будущем Выбросы CO₂ и SO₂ во время извержений

FAQ

Как выбрать место для сейсмических исследований?
Нужно ориентироваться на зоны активных разломов, где кора тоньше и чаще происходят извержения.

Сколько стоит геохимический анализ лавы?
В среднем от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов за образец, в зависимости от сложности исследования.

Что лучше использовать для прогнозов — спутниковые данные или образцы пород?
Лучший результат даёт комбинация методов: спутниковые наблюдения фиксируют деформации поверхности, а химический анализ показывает процессы в глубине.

Мифы и правда

  • Миф: Африка расколется за считанные десятки лет.
    Правда: процесс займёт миллионы лет, но признаки его уже видны.

  • Миф: новый океан будет таким же, как Атлантика.
    Правда: его формирование будет уникальным, хотя механизм схож с расколом Европы и Америки.

  • Миф: вулканы в Эфиопии угрожают всему континенту.
    Правда: их активность локализована, но последствия для экологии региона значительны.

Три интересных факта

  1. Вулкан Эрта Але в Эфиопии — один из немногих на Земле с постоянным лавовым озером.

  2. Под Афарской котловиной кора местами тоньше всего на планете — всего около 15 км.

  3. Североатлантическая магматическая провинция, похожая по масштабу, привела к климатическим изменениям 60 миллионов лет назад.

Исторический контекст

  • 60 млн лет назад — формирование Дороги гигантов в Ирландии.

  • 200 млн лет назад — раскол Пангея и образование Атлантического океана.

  • Сегодня — Африканский Рог начинает медленно отделяться от материка.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
