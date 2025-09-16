Схема в три шага: в эту ловушку мошенников попадаются даже внимательные пользователи

Кража паролей и персональных данных чаще всего происходит через фейковые сайты и письма, а главный способ защиты — не переходить по сомнительным ссылкам. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал специалист по информационной безопасности, эксперт по кибербезопасности Дмитрий Артимович.

Эксперт отметил, что мошенники часто рассылают письма или сообщения с якобы срочной необходимостью пройти по ссылке для подтверждения аккаунта или оплаты.

"Если вам приходит сообщение от банка или любого сервиса с просьбой срочно залогиниться, не переходите по ссылке. Вместо этого зайдите на официальный сайт через поиск или приложение и проверьте, действительно ли есть уведомление или счет", — пояснил Артимович.

Он подчеркнул важность использования современных антивирусов.

"Современные антивирусы быстро отслеживают опасные ссылки и блокируют доступ к фишинговым сайтам. Но это не заменяет внимательность пользователя, если есть сомнения, лучше не переходить по ссылке вообще", — добавил эксперт.

Артимович подчеркнул, что рядовому пользователю непросто отличить поддельные домены от настоящих.

"Мошенники могут зарегистрировать домены, похожие на настоящие, например sberbank.tv вместо sberbank.ru. Сравнить их визуально сложно, поэтому безопаснее всегда пользоваться официальными каналами и проверять информацию через поисковик или приложение банка", — заключил специалист.