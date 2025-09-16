Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Двойная жизнь сына Ротару: как поддержка ВСУ сочетается с российским бизнесом
Стресс убивает мозг: как 15 минут в день могут спасти ситуацию
ЕС попал в энергетическую ловушку: пока не может отказаться от нефти и газа из России
Брачный период обернулся травмой: московские врачи спасли игуану после странного поединка
Простой лайфхак с мускатной тыквой: готовим сытные медальоны с сыром и грудинкой
Надо было мужика так довести: Полина Диброва рассказала о невыносимой жизни в семье Романа Товстика
Сочные слои и золотая корочка: как приготовить лазанью с насыщенным итальянским вкусом
Доливать или чинить? Что на самом деле вызывает повышенный расход масла
Израиль ввёл войска в Газу: Вашингтон снимает с себя ответственность

Схема в три шага: в эту ловушку мошенников попадаются даже внимательные пользователи

1:36
Наука

Кража паролей и персональных данных чаще всего происходит через фейковые сайты и письма, а главный способ защиты — не переходить по сомнительным ссылкам. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал специалист по информационной безопасности, эксперт по кибербезопасности Дмитрий Артимович.

Хакер
Фото: flickr.com by David Whelan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хакер

Эксперт отметил, что мошенники часто рассылают письма или сообщения с якобы срочной необходимостью пройти по ссылке для подтверждения аккаунта или оплаты.

"Если вам приходит сообщение от банка или любого сервиса с просьбой срочно залогиниться, не переходите по ссылке. Вместо этого зайдите на официальный сайт через поиск или приложение и проверьте, действительно ли есть уведомление или счет", — пояснил Артимович.

Он подчеркнул важность использования современных антивирусов.

"Современные антивирусы быстро отслеживают опасные ссылки и блокируют доступ к фишинговым сайтам. Но это не заменяет внимательность пользователя, если есть сомнения, лучше не переходить по ссылке вообще", — добавил эксперт.

Артимович подчеркнул, что рядовому пользователю непросто отличить поддельные домены от настоящих.

"Мошенники могут зарегистрировать домены, похожие на настоящие, например sberbank.tv вместо sberbank.ru. Сравнить их визуально сложно, поэтому безопаснее всегда пользоваться официальными каналами и проверять информацию через поисковик или приложение банка", — заключил специалист.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Наука и техника
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Красота и стиль
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Авто
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Последние материалы
Япония отвергла требование США повысить пошлины для стран, покупающих российскую нефть
Масло превращает двигатель в жертву: как задержка замены ведёт к поломке
Скандал с Пугачёвой не утихает: бывший муж певицы сделал неожиданное заявление после её интервью
Святой пример девочки Василисы: готовы ли вы стать стойкими в испытаниях
Забайкальский край станет ореховой Меккой? Что задумали инвесторы из Монголии
Весы кричат SOS после каникул: фигура возвращается с лёгким меню по-итальянски
Чёрный десант на потолке: пауки исчезают, стоит лишь достать предмет с кухни
Горшок превращается в тюрьму: вот почему не все цветы любят жизнь в тесноте
Подростковый бунт: что скрывается за стеной непонимания
Коньяалты погрузился во тьму: любимый пляж российских туристов превратился в зону страха
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.