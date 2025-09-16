Телевизоры в заложниках у космоса: свердловчанам обещают месяц зависших экранов и тишины

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:53
Наука

Свердловчан ожидает редкое и малозаметное для большинства природное явление, которое всё же способно испортить телевизионный вечер. Речь идёт о солнечной интерференции — временной "битве" сигнала и солнечного излучения. С конца сентября и почти до конца октября жители региона могут столкнуться с тем, что картинка на экране внезапно зависнет или исчезнет на несколько минут.

Зависший телевизор
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зависший телевизор

Явление носит регулярный характер и случается дважды в год. Оно связано с тем, что солнечное излучение в определённые периоды перекрывает радиосигнал, поступающий от спутника. Современные цифровые технологии справляются с подобными помехами гораздо лучше старых аналоговых систем, но полностью исключить их невозможно.

"В такие моменты солнечное излучение мешает прохождению сигнала, из-за чего на экране может появляться "зависание" картинки или она вовсе исчезает на несколько минут", — пояснили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети.

В чём суть явления

Солнечная интерференция проявляется тогда, когда Солнце оказывается на одной линии со спутником и антенной приёмника на Земле. Излучение звезды настолько мощное, что на короткое время "глушит" сигнал, поступающий со спутника.

В итоге телевизор показывает "снежок", зависшую картинку или вовсе отключается на несколько минут. После этого эфир возвращается в обычный режим без каких-либо вмешательств со стороны зрителей.

Явление не одинаково для всех: кто-то может вовсе не заметить проблем, а у кого-то они будут повторяться ежедневно в течение одной-двух недель. Всё зависит от расположения антенны и времени суток.

Сравнение: аналоговое и цифровое телевидение

Тип сигнала Реакция на интерференцию Уровень проблем
Аналоговое Шум, сильные искажения, "снег" на экране Высокий
Цифровое Кратковременная заморозка изображения или исчезновение картинки Низкий

Современные ресиверы и телевизоры обрабатывают сигнал более эффективно. Иногда зрители даже не догадываются, что помехи происходят прямо в этот момент.

Советы шаг за шагом

  • Проверить календарь интерференции на сайте РТРС или в приложении "Телегид".
  • Если картинка пропала — просто подождать несколько минут.
  • Не переставлять антенну и не менять настройки оборудования в период возможных сбоев.
  • При серьёзных проблемах проверить исправность кабеля и соединений.
  • Для надёжности использовать резервный источник сигнала — например, IPTV или интернет-платформы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: менять положение антенны при кратковременном сбое.
  • Последствие: ухудшение качества приёма и долгий поиск нового сигнала.
  • Альтернатива: оставить оборудование в покое — сбой исчезнет сам.
  • Ошибка: пытаться чинить телевизор.
  • Последствие: лишние расходы на ремонт, который не нужен.
  • Альтернатива: переключиться на другой источник контента — онлайн-кинотеатр или потоковый сервис.
  • Ошибка: считать проблему неисправностью провайдера.
  • Последствие: бесполезные звонки в службу поддержки.
  • Альтернатива: свериться с графиком солнечной интерференции на сайте РТРС.

А что если…

Если в этот период планируется важный прямой эфир — спортивный матч или премьера фильма, стоит заранее подготовить запасной вариант просмотра. Это может быть приложение телеканала, онлайн-трансляция или запись эфира.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Естественный и безопасный процесс, не зависящий от человека Возможность пропустить часть передачи
Явление длится всего несколько минут Повторяется дважды в год
Современная техника сглаживает проблему Сложно предсказать точное время сбоя

FAQ

Сколько длится интерференция

От нескольких секунд до 5 минут.

Как узнать расписание перебоев

Через сайт РТРС в разделе "Временные отключения телерадиоканалов" или в приложении "Телегид".

Нужно ли покупать новое оборудование

Нет, современные цифровые устройства уже адаптированы к таким явлениям.

Мифы и правда

  • Миф: сбои связаны с неисправностью телевизора.
  • Правда: дело в природном явлении, а не в технике.
  • Миф: чем больше антенна, тем сильнее помехи.
  • Правда: размеры антенны не влияют на солнечную интерференцию.
  • Миф: можно устранить проблему настройкой ресивера.
  • Правда: никакие действия не помогут, нужно просто подождать.

3 интересных факта

  • Интерференция наблюдается не только в телевидении, но и в радиосвязи, включая мобильные сети.
  • В разных регионах Земли периоды помех отличаются по времени.
  • Первые наблюдения солнечной интерференции датируются серединой XX века, когда начали активно использовать спутники связи.

Исторический контекст

  • 1960-е годы: начало спутникового телевидения, первые массовые жалобы на кратковременные сбои.
  • 1980-е: специалисты разработали методики расчёта времени интерференции для каждого региона.
  • Сегодня: доступ к расписанию есть в онлайн-сервисах, что позволяет заранее знать даты и продолжительность помех.

Таким образом, солнечная интерференция — это всего лишь короткий природный сбой, который напоминает: даже современным технологиям иногда приходится уступать силе Солнца, сообщает tagilcity.ru.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
