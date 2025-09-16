Телевизоры в заложниках у космоса: свердловчанам обещают месяц зависших экранов и тишины

Свердловчан ожидает редкое и малозаметное для большинства природное явление, которое всё же способно испортить телевизионный вечер. Речь идёт о солнечной интерференции — временной "битве" сигнала и солнечного излучения. С конца сентября и почти до конца октября жители региона могут столкнуться с тем, что картинка на экране внезапно зависнет или исчезнет на несколько минут.
Явление носит регулярный характер и случается дважды в год. Оно связано с тем, что солнечное излучение в определённые периоды перекрывает радиосигнал, поступающий от спутника. Современные цифровые технологии справляются с подобными помехами гораздо лучше старых аналоговых систем, но полностью исключить их невозможно.
"В такие моменты солнечное излучение мешает прохождению сигнала, из-за чего на экране может появляться "зависание" картинки или она вовсе исчезает на несколько минут", — пояснили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети.
Солнечная интерференция проявляется тогда, когда Солнце оказывается на одной линии со спутником и антенной приёмника на Земле. Излучение звезды настолько мощное, что на короткое время "глушит" сигнал, поступающий со спутника.
В итоге телевизор показывает "снежок", зависшую картинку или вовсе отключается на несколько минут. После этого эфир возвращается в обычный режим без каких-либо вмешательств со стороны зрителей.
Явление не одинаково для всех: кто-то может вовсе не заметить проблем, а у кого-то они будут повторяться ежедневно в течение одной-двух недель. Всё зависит от расположения антенны и времени суток.
|Тип сигнала
|Реакция на интерференцию
|Уровень проблем
|Аналоговое
|Шум, сильные искажения, "снег" на экране
|Высокий
|Цифровое
|Кратковременная заморозка изображения или исчезновение картинки
|Низкий
Современные ресиверы и телевизоры обрабатывают сигнал более эффективно. Иногда зрители даже не догадываются, что помехи происходят прямо в этот момент.
Если в этот период планируется важный прямой эфир — спортивный матч или премьера фильма, стоит заранее подготовить запасной вариант просмотра. Это может быть приложение телеканала, онлайн-трансляция или запись эфира.
|Плюсы
|Минусы
|Естественный и безопасный процесс, не зависящий от человека
|Возможность пропустить часть передачи
|Явление длится всего несколько минут
|Повторяется дважды в год
|Современная техника сглаживает проблему
|Сложно предсказать точное время сбоя
От нескольких секунд до 5 минут.
Через сайт РТРС в разделе "Временные отключения телерадиоканалов" или в приложении "Телегид".
Нет, современные цифровые устройства уже адаптированы к таким явлениям.
Таким образом, солнечная интерференция — это всего лишь короткий природный сбой, который напоминает: даже современным технологиям иногда приходится уступать силе Солнца, сообщает tagilcity.ru.
