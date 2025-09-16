Почему профессор Эндрес считает случайное зарождение жизни почти невозможным

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:19
Наука

Может ли жизнь на нашей планете быть не только продуктом химической эволюции, но и следствием преднамеренного вмешательства более развитых цивилизаций? Новый научный труд профессора Имперского колледжа Лондона Роберта Эндреса заставил вновь обратиться к этой теме. Его исследование объединяет теорию информации, вычислительные модели и методы искусственного интеллекта, показывая, что вероятность самопроизвольного возникновения живых клеток невероятно мала.

Земля
Фото: commons.wikimedia.org by Искандер Мамашаев, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Земля

Математика против случайности

Учёный опирается на колмогоровскую сложность для оценки информационного "багажа", необходимого для появления первой жизнеспособной клетки. По его расчётам, это около миллиарда битов структурированных данных — уровень, сопоставимый с крупными компьютерными программами. Времени, чтобы случайно собрать подобную систему из хаоса молекул, могло бы понадобиться больше, чем существует Вселенная.

"Чисто случайный бульон, состоящий из молекул, которые в конечном счёте способствовали зарождению жизни на Земле, был слишком затратным", — пояснил профессор Роберт Эндрес.

Таким образом, исследование подталкивает к выводу: либо существует пока неизвестный физический механизм, ускоряющий процесс, либо жизнь возникла при содействии внешних факторов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: предположение о быстрой самосборке живой клетки без учёта информационной сложности.
Последствие: занижение сроков, противоречие данным.
Альтернатива: использование вычислительных моделей, которые учитывают масштабы вероятности и необходимость направленных процессов.

А что если…

Что, если гипотеза о внешнем терраформировании окажется верной? Это изменит наше понимание не только биологии, но и места человечества во Вселенной. Мы можем рассматривать Землю как часть более масштабного проекта, а поиски внеземной жизни — как шанс найти "архитекторов" биосферы.

Плюсы и минусы гипотезы направленной панспермии

Плюсы

Объясняет малую вероятность случайного зарождения жизни

Находит параллели с современными планами терраформирования Марса и Венеры

Сочетается с мифами и культурными нарративами о внешнем происхождении

Минусы

Нет прямых материальных доказательств

Нарушает принцип бритвы Оккама — слишком сложное объяснение

Может быть воспринята как ненаучная спекуляция

FAQ

Как выбрать между гипотезами абиогенеза и панспермии?

Учёные ориентируются на расчёты вероятностей, лабораторные эксперименты и модели искусственного интеллекта.

Сколько стоит моделирование протоклетки?

Создание цифровой модели клетки требует мощных суперкомпьютеров и обходится в миллионы долларов, но такие исследования активно финансируются.

Что лучше для науки: искать инопланетян или новые законы химии?

Большинство специалистов считает, что направления не исключают друг друга: стоит развивать оба пути.

Мифы и правда

  • Миф: жизнь на Земле возникла мгновенно и просто.
  • Правда: расчёты показывают, что самосборка требует почти невозможных временных рамок.
  • Миф: теория панспермии придумана недавно.
  • Правда: ещё в 1973 году Фрэнсис Крик и Лесли Оргел выдвигали эту гипотезу.

3 интересных факта

  • Алгоритмы AlphaFold, применяемые для прогнозирования структуры белков, уже помогают находить новые лекарства.
  • Концепция терраформирования используется не только в науке, но и в фантастике, от "Марсианина" до "Дюны".
  • Оценка информационной сложности протоклетки сравнима с кодом современных операционных систем.

Исторический контекст

1973 год — Крик и Оргел формулируют теорию направленной панспермии.
1990-е — развитие вычислительных моделей клеточных процессов.
2020-е — активное использование искусственного интеллекта в биологии.
2025 год — публикация работы Эндреса, объединившей теорию информации и астробиологию.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
