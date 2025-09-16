Почему профессор Эндрес считает случайное зарождение жизни почти невозможным

Может ли жизнь на нашей планете быть не только продуктом химической эволюции, но и следствием преднамеренного вмешательства более развитых цивилизаций? Новый научный труд профессора Имперского колледжа Лондона Роберта Эндреса заставил вновь обратиться к этой теме. Его исследование объединяет теорию информации, вычислительные модели и методы искусственного интеллекта, показывая, что вероятность самопроизвольного возникновения живых клеток невероятно мала.
Учёный опирается на колмогоровскую сложность для оценки информационного "багажа", необходимого для появления первой жизнеспособной клетки. По его расчётам, это около миллиарда битов структурированных данных — уровень, сопоставимый с крупными компьютерными программами. Времени, чтобы случайно собрать подобную систему из хаоса молекул, могло бы понадобиться больше, чем существует Вселенная.
"Чисто случайный бульон, состоящий из молекул, которые в конечном счёте способствовали зарождению жизни на Земле, был слишком затратным", — пояснил профессор Роберт Эндрес.
Таким образом, исследование подталкивает к выводу: либо существует пока неизвестный физический механизм, ускоряющий процесс, либо жизнь возникла при содействии внешних факторов.
Ошибка: предположение о быстрой самосборке живой клетки без учёта информационной сложности.
Последствие: занижение сроков, противоречие данным.
Альтернатива: использование вычислительных моделей, которые учитывают масштабы вероятности и необходимость направленных процессов.
Что, если гипотеза о внешнем терраформировании окажется верной? Это изменит наше понимание не только биологии, но и места человечества во Вселенной. Мы можем рассматривать Землю как часть более масштабного проекта, а поиски внеземной жизни — как шанс найти "архитекторов" биосферы.
Плюсы
Объясняет малую вероятность случайного зарождения жизни
Находит параллели с современными планами терраформирования Марса и Венеры
Сочетается с мифами и культурными нарративами о внешнем происхождении
Минусы
Нет прямых материальных доказательств
Нарушает принцип бритвы Оккама — слишком сложное объяснение
Может быть воспринята как ненаучная спекуляция
Учёные ориентируются на расчёты вероятностей, лабораторные эксперименты и модели искусственного интеллекта.
Создание цифровой модели клетки требует мощных суперкомпьютеров и обходится в миллионы долларов, но такие исследования активно финансируются.
Большинство специалистов считает, что направления не исключают друг друга: стоит развивать оба пути.
1973 год — Крик и Оргел формулируют теорию направленной панспермии.
1990-е — развитие вычислительных моделей клеточных процессов.
2020-е — активное использование искусственного интеллекта в биологии.
2025 год — публикация работы Эндреса, объединившей теорию информации и астробиологию.
Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.