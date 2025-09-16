Хотите победить стресс? Этот простой метод из мира книг и сериалов работает намного лучше

Новое исследование, проведённое учеными из Университета Джорджии, показало, что увлеченное чтение книг или просмотр сериалов запоем оказывает благотворное влияние на психологическое здоровье.

Эффективный способ без лекарств

Результаты исследования были опубликованы в журнале Acta Psychologica. Существует множество методов борьбы со стрессом, эффективность которых варьируется. Однако существует альтернативный способ справиться с тревожностью и другими негативными психологическими последствиями без медикаментозного вмешательства и особых усилий.

Исследователи обнаружили, что поклонники сериалов и те, кто читает книги от корки до корки, демонстрируют более глубокое погружение в сюжет, чем те, кто разбивает процесс на отдельные этапы.

Механизм воздействия

Исследование позволило разобраться в механизме такого воздействия. Интенсивное вовлечение в вымышленную реальность стимулирует воображение. Участники американского эксперимента начали представлять жизни персонажей и даже видеть сны, связанные с этим вымышленным миром.

По словам ведущего автора исследования Джошуа Болдуина, взаимодействие разума с вымышленным повествованием помогает психике отвлечься от повседневных забот, переключить внимание и, таким образом, снизить напряжение на нервную систему, сообщает planet-today.