Хотите победить стресс? Этот простой метод из мира книг и сериалов работает намного лучше

Новое исследование, проведённое учеными из Университета Джорджии, показало, что увлеченное чтение книг или просмотр сериалов запоем оказывает благотворное влияние на психологическое здоровье.
Результаты исследования были опубликованы в журнале Acta Psychologica. Существует множество методов борьбы со стрессом, эффективность которых варьируется. Однако существует альтернативный способ справиться с тревожностью и другими негативными психологическими последствиями без медикаментозного вмешательства и особых усилий.
Исследователи обнаружили, что поклонники сериалов и те, кто читает книги от корки до корки, демонстрируют более глубокое погружение в сюжет, чем те, кто разбивает процесс на отдельные этапы.
Исследование позволило разобраться в механизме такого воздействия. Интенсивное вовлечение в вымышленную реальность стимулирует воображение. Участники американского эксперимента начали представлять жизни персонажей и даже видеть сны, связанные с этим вымышленным миром.
По словам ведущего автора исследования Джошуа Болдуина, взаимодействие разума с вымышленным повествованием помогает психике отвлечься от повседневных забот, переключить внимание и, таким образом, снизить напряжение на нервную систему, сообщает planet-today.
