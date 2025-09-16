Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не просто жареная тыква: раскроем секрет идеального осеннего гарнира
Выстраиваем антивозрастной уход, вдохновлённый мужскими преимуществами кожи
Боль после тренировки: 5 тревожных звоночков вашего тела
Болезни почек прячутся за спиной: как отличить колику от обычной боли в позвоночнике
Кризис в браке? Почему принц Гарри стремится помириться с Калом III
Масло исчезает незаметно: двигатели, которые съедают его быстрее всех
Вепря валил играючи, а теперь спотыкается о коврик: метаморфоза гиганта, забывшего своё прошлое
Осенняя депрессия у питомцев лечится музыкой: что работает лучше всего
Сутулость — тихая убийца молодости: как вернуть спине силу без сложных тренировок

Хотите победить стресс? Этот простой метод из мира книг и сериалов работает намного лучше

1:28
Наука

Новое исследование, проведённое учеными из Университета Джорджии, показало, что увлеченное чтение книг или просмотр сериалов запоем оказывает благотворное влияние на психологическое здоровье.

Мужчина с книгой
Фото: commons.wikimedia.org by Ben White benwhitephotography, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина с книгой

Эффективный способ без лекарств

Результаты исследования были опубликованы в журнале Acta Psychologica. Существует множество методов борьбы со стрессом, эффективность которых варьируется. Однако существует альтернативный способ справиться с тревожностью и другими негативными психологическими последствиями без медикаментозного вмешательства и особых усилий.

Исследователи обнаружили, что поклонники сериалов и те, кто читает книги от корки до корки, демонстрируют более глубокое погружение в сюжет, чем те, кто разбивает процесс на отдельные этапы.

Механизм воздействия

Исследование позволило разобраться в механизме такого воздействия. Интенсивное вовлечение в вымышленную реальность стимулирует воображение. Участники американского эксперимента начали представлять жизни персонажей и даже видеть сны, связанные с этим вымышленным миром.

По словам ведущего автора исследования Джошуа Болдуина, взаимодействие разума с вымышленным повествованием помогает психике отвлечься от повседневных забот, переключить внимание и, таким образом, снизить напряжение на нервную систему, сообщает planet-today.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Наука и техника
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Домашние животные
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Домашние животные
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Собчак запела Буланову, и тут появился Виторган: его комментарий заставляет краснеть или хохотать
Собчак запела Буланову, и тут появился Виторган: его комментарий заставляет краснеть или хохотать
Последние материалы
Осенняя депрессия у питомцев лечится музыкой: что работает лучше всего
Сутулость — тихая убийца молодости: как вернуть спине силу без сложных тренировок
Хотите победить стресс? Этот простой метод из мира книг и сериалов работает намного лучше
Вкусный ЗОЖ: 3 блюда из киноа, которые покорят ваше сердце — попробуйте уже сегодня
Хрупкая скорлупа — и мощь, меняющая урожай: тайный дачный приём оживляет землю и растит гигантов
Вдохните новую жизнь в старый интерьер: 3 простых шага к преображению дома без ремонта
Дачный миф под микроскопом: может ли овсянка накормить огород лучше навоза
Семикратный разрыв — минимум за 20 лет: специалистов с высокими доходами догоняют низкооплачиваемые
Сумма растёт как на дрожжах: страсть Антона Лапенко к быстрой езде ударила по его карману
Кому может навредить каолин в уходе: симптомы, на которые стоит обратить внимание
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.