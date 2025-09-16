Папирус Ипувера подтверждает библейские события? Десять египетских бедствий не вымысел

Древнеегипетский манускрипт, известный как папирус Ипувера, может служить свидетельством десяти библейских бедствий, описанных в Книге Исход.
Данный документ представляет собой поэтическое произведение, автором которого считается писец Ипувер. В папирусе можно найти перекликающиеся события-описания.
Например, фраза "Кровь повсюду… Река превратилась в кровь" напоминает о превращении Нила в кровь, описанном в Библии.
Также упоминается об экологических разрушениях: "Смотрите, деревья повалены, ветви обломаны", что может быть связано с градом, уничтожившим посевы.
Фраза "Смотрите, зерна не хватает повсюду" свидетельствует о всеобщем голоде.
Как известно, в Библии рассказывается о том, что Бог наслал десять казней на Египет, чтобы убедить фараона освободить израильтян из рабства.
Папирус Ипувера, хранящийся в Национальном музее древностей в Нидерландах, был обнаружен в начале XIX века. Однако недавно он вновь привлёк внимание в социальных сетях, где пользователи выражали удивление, что ранее не знали о его существовании.
Многие сходятся во мнении, что в совокупности эти события свидетельствуют об обществе, переживающем экологический, социальный и духовный кризис.
