Заметили это на компьютере? Срочно проверьте на вирусы

Если ваш компьютер стал работать заметно медленнее, это может быть признаком вирусной инфекции.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сотрудник за работой

Святослав Пегов, руководитель Центра спортивного программирования и киберспорта Уфимского университета науки и технологий, рассказал NewsInfo, как распознать вредоносное ПО на устройстве.

Снижение скорости выполнения задач

Первым признаком заражения компьютера или телефона является снижение скорости выполнения задач. Эксперт рекомендует обращать внимание на внезапно появляющиеся окна и необычные уведомления.

"Появление процессов непонятных в менеджере задач, в диспетчере задач. Это очень хорошо отслеживается на ПК, потому что, когда нажимаете Ctrl-Shift-Esc, открывается диспетчер задач. Смотрите, а у вас там какие-то непонятные процессы появляются, которые потребляют ресурсы ПК, потребляют ресурсы сети. Но, при этом вы понятия не имеете, откуда эти новые процессы могли взяться", — предупредил собеседник.

Поддельные ссылки

Основным путем заражения вирусами, по мнению Пегова, являются поддельные ссылки, распространяемые мошенниками. Ни в коем случае нельзя переходить по таким ссылкам, предостерегает IT-консультант.