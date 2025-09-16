Заметили это на компьютере? Срочно проверьте на вирусы

Если ваш компьютер стал работать заметно медленнее, это может быть признаком вирусной инфекции.
Святослав Пегов, руководитель Центра спортивного программирования и киберспорта Уфимского университета науки и технологий, рассказал NewsInfo, как распознать вредоносное ПО на устройстве.
Первым признаком заражения компьютера или телефона является снижение скорости выполнения задач. Эксперт рекомендует обращать внимание на внезапно появляющиеся окна и необычные уведомления.
"Появление процессов непонятных в менеджере задач, в диспетчере задач. Это очень хорошо отслеживается на ПК, потому что, когда нажимаете Ctrl-Shift-Esc, открывается диспетчер задач. Смотрите, а у вас там какие-то непонятные процессы появляются, которые потребляют ресурсы ПК, потребляют ресурсы сети. Но, при этом вы понятия не имеете, откуда эти новые процессы могли взяться", — предупредил собеседник.
Основным путем заражения вирусами, по мнению Пегова, являются поддельные ссылки, распространяемые мошенниками. Ни в коем случае нельзя переходить по таким ссылкам, предостерегает IT-консультант.
Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.