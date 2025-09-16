Египтяне опоздали: мумию научились создавать за 12 тысяч лет до них — сенсация, перевернувшая историю

Обычай сохранять тела умерших с помощью огня и дыма уходит корнями значительно глубже, чем предполагалось ранее. Международная команда археологов под руководством Сяочунь Хун из Австралийского национального университета доказала, что практика преднамеренной мумификации существовала в Юго-Восточной Азии и южном Китае ещё около 12 тысяч лет назад. Это открытие радикально меняет представления о развитии погребальных обрядов.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мумия

Дым вместо бальзама

Долгое время считалось, что первыми к мумификации пришли жители Чилийской пустыни Атакама — культура Чинчорро, примерно 7 тысяч лет назад. Египтяне начали использовать сложные методы бальзамирования лишь спустя полторы тысячи лет. Однако новые данные показывают: азиатские охотники-собиратели применяли совершенно иной метод. Они не использовали смолы и масла, а подвергали тела медленному копчению на тлеющем костре.

Ученые исследовали 69 образцов костей из 54 захоронений на территории Китая, Вьетнама и Индонезии. Возраст останков варьировался от 4 до 12 тысяч лет. Анализ с помощью рентгеновской дифракции и инфракрасной спектроскопии выявил следы воздействия невысоких температур, идеально подходящих для длительного копчения. На костях сохранились частицы сажи и надрезы, сделанные для удаления жидкостей или отделения частей тела.

Скрытая древность обряда

Причина, по которой эти находки долгое время оставались незамеченными, заключается в их необычной технологии. В отличие от хорошо изученных египетских мумификаций, здесь нет ярко выраженных следов бальзамирования. Поэтому археологи считали, что останки подверглись лишь случайному воздействию огня. Лишь комплексные исследования помогли доказать преднамеренность ритуала.

Таким образом, предки народов Юго-Восточной Азии задолго до цивилизаций Ближнего Востока и Южной Америки нашли способ противостоять разрушительной силе времени.

Современные параллели

Интересно, что обряд почти полностью совпадает с традицией народа дани, живущего в горах Новой Гвинеи. Там и сегодня усопших связывают в позу эмбриона и неделями держат над дымом костра. После завершения обряда тело либо выставляют на всеобщее обозрение, либо хоронят.

Такой подход указывает на глубокую культурную преемственность: мумификация служила не только способом сохранить останки, но и средством поддерживать связь поколений. Для древних обществ это был способ укрепить связь с предками и придать дополнительный вес духовным традициям.

Новая точка зрения на историю

Сегодня становится очевидно: мумификация — это не локальное изобретение египтян или чилийцев, а гораздо более древнее и универсальное явление. Практика копчения тел показывает, насколько сложными и продуманными были ритуалы охотников-собирателей.

"Это открытие свидетельствует о том, что преднамеренная мумификация была гораздо более распространённым, сложным и древним явлением, чем считалось ранее", — отметила археолог Сяочунь Хун.

Теперь археологи смотрят на историю иначе: ритуалы, которые казались исключением, на деле были частью общечеловеческой традиции, объединявшей людей разных континентов и эпох.

FAQ

Какой метод мумификации самый древний?

Самым ранним способом считается копчение тел в Азии около 12 тысяч лет назад.

Сколько времени занимает процесс?

В традициях Новой Гвинеи мумии коптят от нескольких недель до месяцев.

Что лучше сохраняет тело: смолы или дым?

Дым эффективен в долгосрочной защите, но смолы обеспечивают лучшую изоляцию тканей.

Исторический контекст

12 000 лет назад — первые копчёные мумии в Азии.

7000 лет назад — мумии Чинчорро в Чили.

5600 лет назад — начало египетской традиции.

Три интересных факта

Копчёные мумии легче транспортировать, чем забальзамированные. Дымовые процедуры использовались также для сохранения мяса и рыбы — вероятно, отсюда и возникла идея. В Азии мумии могли выставляться на всеобщее обозрение, что делало их частью общественной жизни.

Открытие археологов изменило наше представление о прошлом: мумификация — не уникальное изобретение Египта, а древнейшая практика человечества. Она помогала сохранять тела и поддерживать связь с предками.