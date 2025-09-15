Солнце прощается? Центральная Россия готовится к дождливому перевороту

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

По словам заместителя директора Гидрометцентра России Дмитрия Киктёва, жителям центральных областей страны в четверг стоит взять с собой зонты, так как ожидается осадки.

Фото: Mos.ru by Юрий Иванко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дождь в Москве

Близится область низкого давления

Синоптик в интервью MosTimes отметил, что антициклон довольно долго определял погодные условия в регионе. Несмотря на устойчивую антициклональную погоду с высоким атмосферным давлением, солнечными и сухими днями, обстановка меняется. Приближается область низкого давления и атмосферные фронты, поэтому вторая половина недели будет иной, как отметил специалист.

Со среды всё начнётся

Метеоролог считает понедельник и вторник последними днями с летней солнечной погодой.

"В среду облачность с прояснениями, температура постепенно будет понижаться. Ночью 10-12 градусов, днём 19-21. В четверг днём уже местами небольшой дождь. А сам фронт ожидается ориентировочно в пятницу. В пятницу дождей несколько больше", — сообщил Киктёв о приближающихся пасмурных днях.

Синоптик уточнил, что первым доставать зонты к концу недели придётся жителям северо-западных регионов России.