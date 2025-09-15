Сюжет для научной фантастики? Муравьиные матки ради этого идут на скрещивание с другим видом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Учёные обнаружили, что матки муравьёв вида Messor ibericus, обитающих в Средиземноморье, способны производить самцов посредством скрещивания с муравьями другого вида, Messor structor. А гибридные муравьи уже превращаются в "рабочих", обеспечивающих жизнедеятельность колонии.

Фото: bmcecol.biomedcentral.com by author, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Это из области фантастики

Подобная стратегия, при которой вид вынужден прибегать к производству потомства, принадлежащего к другому виду, не наблюдалась ранее. Это явление исследователи окрестили "ксенопарентизмом", что дословно переводится как "чужое происхождение".

"Это просто невероятно, — заявил Джонатан Ромигье, биолог из Института эволюционных наук при Университете Монпелье во Франции, являющийся автором статьи. — Это сюжет для научной фантастики".

Каждый в колонии выполняет свою работу

Как известно, в муравьиных колониях царит чёткая иерархия, где каждая особь выполняет свою роль. В сообществах муравьёв матки занимаются воспроизводством, а трутни — оплодотворением. Бесплодные рабочие муравьи берут на себя практически все остальные обязанности: строят гнездо, ухаживают за личинками, готовят и распределяют "муравьиный хлеб".

Аномальное или стратегия выживания

Изучая M. ibericus, доктор Ромигье обратил внимание на нечто "действительно аномальное". Практически все рабочие муравьи этих колоний оказались гибридами первого поколения, полученными в результате скрещивания M. ibericus с другим видом муравьёв, M. structor.

 Данная стратегия известна также как "спермальный паразитизм". Несмотря на то, что потомство обычно бесплодно, это не представляет проблемы, так как размножение не входит в их задачи.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
