Свидетель библейских событий? Вот для чего была построена гигантская плотина в древнем Иерусалиме

В районе Города Давида в Иерусалиме, недалеко от водоёма, известного по библейской истории об исцелении Иисусом слепого, археологи раскопали древнюю плотину.

Фото: Wikimedia Commons by Llywelyn2000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Археологические раскопки

Библейская история

Евангелие от Иоанна описывает случай чудесного исцеления слепца Иисусом в этом самом месте. Согласно тексту (Иоанна 9:10-11), когда исцеленного спросили, как к нему вернулось зрение, он ответил, что Иисус сделал мазь, помазал ею его глаза и велел умыться в Силоамской купели, после чего он прозрел.

Возраст, размеры плотины

Возраст недавно обнаруженной плотины оценивается примерно в 2800 лет, а её строительство относят к IX веку до нашей эры, предположительно ко временам правления царей Иоаса или Амасии.

Раскопки проводились совместными усилиями Управления древностей Израиля и Научного института Вейцмана. Результаты исследования были опубликованы 25 августа в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Эта плотина признана самой крупной из всех обнаруженных в Израиле и самой древней в Иерусалиме. Размеры сооружения впечатляют: высота около 12 метров, длина — 21 метр, а ширина — 8 метров. Благодаря наличию веток и сучьев в строительном растворе удалось точно установить возраст плотины — между 805 и 795 годами до нашей эры.

Для борьбы с климатическими изменениями

Представители Города Давида подчеркнули, что возведение плотины могло быть инновационным решением для преодоления климатических проблем, в частности засух и внезапных наводнений, характерных для древнего Иерусалима.

"Плотина предназначалась для сбора воды из источника Гихон, а также для аккумулирования паводковых вод, поступающих по главной долине древнего Иерусалима", — отметили руководители раскопок.