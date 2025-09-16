COVID оставил след в костях: болезнь растёт даже у перенёсших лёгкую форму

Постковидный остеонекроз стал одной из самых тревожных находок последних лет. Учёные Сеченовского университета выяснили: разрушение костной ткани после коронавирусной инфекции связано с активностью тучных клеток — участников воспалительных и аллергических реакций. Болезнь проявляется болью, потерей подвижности и в тяжёлых случаях требует эндопротезирования.

Как COVID-19 влияет на кости

Исследование, опубликованное в Pathophysiology, показало, что у пациентов после перенесённого коронавируса в очагах поражения бедренной кости почти в девять раз больше тучных клеток, чем при остеонекрозе другой природы. У них также отмечались в 5,6 раза более выраженный фиброз и в 2,6 раза чаще встречались тромбозы.

До пандемии врачи связывали остеонекроз в основном с длительным приёмом стероидов, алкоголизмом или травмами. Однако с 2020 года число случаев выросло даже у переболевших лёгкой формой COVID-19, что дало основания предположить прямую роль вируса.

Риск для всех переболевших

По словам исследователей, заболевание не зависит ни от возраста, ни от пола, ни от тяжести инфекции. В анализ вошли пациенты от 22 до 70 лет.

Учёные предлагают клинико-лабораторную диагностику активности тучных клеток как перспективный способ выявления риска у переболевших.

Механизм болезни

Тучные клетки активируются вирусом через рецепторы ACE2 и HRH1. Выброс гистамина, триптазы и цитокинов запускает воспаление, микротромбоз и фиброз, нарушая кровоснабжение кости. Итог — гибель ткани.

В большинстве случаев у пациентов не выявляли других факторов риска, что усиливает подозрение на самостоятельный вклад SARS-CoV-2.

Возможности лечения

Противоаллергические препараты, стабилизирующие мембраны тучных клеток, уже существуют. Но пока нет доказательств, что они эффективны именно при постковидном остеонекрозе.

Сравнение с другими причинами остеонекроза

Причина Характеристика Отличие постковидного Стероиды Нарушают кровоснабжение костей Чаще у тяжёлых пациентов Алкоголь Токсичное воздействие на сосуды Постковидный развивается и без алкоголя Травмы Локальные нарушения кровотока После COVID — системные процессы Советы шаг за шагом После COVID обратите внимание на боли в тазобедренных суставах. При длительном дискомфорте сделайте МРТ или рентген. Сдайте анализы крови на маркеры воспаления. Обсудите с врачом профилактические меры: витамины D и K, поддержка сосудов, умеренная физическая активность. При подтверждённом диагнозе рассмотрите варианты эндопротезирования и реабилитации. Мифы и правда Миф : остеонекроз возникает только у пожилых.

Правда : постковидные случаи встречаются и у молодых пациентов.

Миф : лёгкая форма COVID безопасна.

Правда : осложнение возможно даже после лёгкого течения.

Миф: болезнь всегда требует операции.

Правда: на ранних стадиях помогают консервативные методы и физиотерапия. FAQ Как понять, что у меня развивается остеонекроз?

Основной симптом — боль в бедре при ходьбе или нагрузке. Сколько стоит диагностика?

МРТ сустава в России обходится в среднем 5-8 тысяч рублей. Что лучше — лечение или эндопротезирование?

На ранних стадиях применяют лекарства и физиотерапию, при разрушении сустава требуется протез. Исторический контекст До 2020 года остеонекроз связывали со стероидами и травмами. С 2020 года зарегистрирован рост случаев у переболевших COVID-19. 2023-2024 — первые работы о роли тучных клеток. 2025 — подтверждение патогенеза российскими учёными. Ошибка → Последствие → Альтернатива Ошибка: игнорировать боли после COVID.

Последствие: разрушение кости, потеря подвижности.

Альтернатива: ранняя диагностика и поддерживающая терапия. А что если… А что если в будущем появятся препараты, способные блокировать патологическую активность тучных клеток? Это позволит предотвратить остеонекроз ещё на ранних стадиях и сохранить сустав без операции. Три интересных факта Тучные клетки изначально известны по аллергии, но оказались ключевыми в разрушении костей. Эндопротезирование бедра — одна из самых частых ортопедических операций в мире. Витамин D играет роль не только в иммунитете, но и в защите костной ткани от разрушения.