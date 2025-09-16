COVID оставил след в костях: болезнь растёт даже у перенёсших лёгкую форму

Постковидный остеонекроз стал одной из самых тревожных находок последних лет. Учёные Сеченовского университета выяснили: разрушение костной ткани после коронавирусной инфекции связано с активностью тучных клеток — участников воспалительных и аллергических реакций. Болезнь проявляется болью, потерей подвижности и в тяжёлых случаях требует эндопротезирования.
Исследование, опубликованное в Pathophysiology, показало, что у пациентов после перенесённого коронавируса в очагах поражения бедренной кости почти в девять раз больше тучных клеток, чем при остеонекрозе другой природы. У них также отмечались в 5,6 раза более выраженный фиброз и в 2,6 раза чаще встречались тромбозы.
До пандемии врачи связывали остеонекроз в основном с длительным приёмом стероидов, алкоголизмом или травмами. Однако с 2020 года число случаев выросло даже у переболевших лёгкой формой COVID-19, что дало основания предположить прямую роль вируса.
По словам исследователей, заболевание не зависит ни от возраста, ни от пола, ни от тяжести инфекции. В анализ вошли пациенты от 22 до 70 лет.
Учёные предлагают клинико-лабораторную диагностику активности тучных клеток как перспективный способ выявления риска у переболевших.
Тучные клетки активируются вирусом через рецепторы ACE2 и HRH1. Выброс гистамина, триптазы и цитокинов запускает воспаление, микротромбоз и фиброз, нарушая кровоснабжение кости. Итог — гибель ткани.
В большинстве случаев у пациентов не выявляли других факторов риска, что усиливает подозрение на самостоятельный вклад SARS-CoV-2.
Противоаллергические препараты, стабилизирующие мембраны тучных клеток, уже существуют. Но пока нет доказательств, что они эффективны именно при постковидном остеонекрозе.
|Причина
|Характеристика
|Отличие постковидного
|Стероиды
|Нарушают кровоснабжение костей
|Чаще у тяжёлых пациентов
|Алкоголь
|Токсичное воздействие на сосуды
|Постковидный развивается и без алкоголя
|Травмы
|Локальные нарушения кровотока
|После COVID — системные процессы
После COVID обратите внимание на боли в тазобедренных суставах.
При длительном дискомфорте сделайте МРТ или рентген.
Сдайте анализы крови на маркеры воспаления.
Обсудите с врачом профилактические меры: витамины D и K, поддержка сосудов, умеренная физическая активность.
При подтверждённом диагнозе рассмотрите варианты эндопротезирования и реабилитации.
Миф: остеонекроз возникает только у пожилых.
Правда: постковидные случаи встречаются и у молодых пациентов.
Миф: лёгкая форма COVID безопасна.
Правда: осложнение возможно даже после лёгкого течения.
Миф: болезнь всегда требует операции.
Правда: на ранних стадиях помогают консервативные методы и физиотерапия.
Как понять, что у меня развивается остеонекроз?
Основной симптом — боль в бедре при ходьбе или нагрузке.
Сколько стоит диагностика?
МРТ сустава в России обходится в среднем 5-8 тысяч рублей.
Что лучше — лечение или эндопротезирование?
На ранних стадиях применяют лекарства и физиотерапию, при разрушении сустава требуется протез.
До 2020 года остеонекроз связывали со стероидами и травмами.
С 2020 года зарегистрирован рост случаев у переболевших COVID-19.
2023-2024 — первые работы о роли тучных клеток.
2025 — подтверждение патогенеза российскими учёными.
Ошибка: игнорировать боли после COVID.
Последствие: разрушение кости, потеря подвижности.
Альтернатива: ранняя диагностика и поддерживающая терапия.
А что если в будущем появятся препараты, способные блокировать патологическую активность тучных клеток? Это позволит предотвратить остеонекроз ещё на ранних стадиях и сохранить сустав без операции.
Тучные клетки изначально известны по аллергии, но оказались ключевыми в разрушении костей.
Эндопротезирование бедра — одна из самых частых ортопедических операций в мире.
Витамин D играет роль не только в иммунитете, но и в защите костной ткани от разрушения.
