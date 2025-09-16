COVID оставил след в костях: болезнь растёт даже у перенёсших лёгкую форму

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:16
Наука

Постковидный остеонекроз стал одной из самых тревожных находок последних лет. Учёные Сеченовского университета выяснили: разрушение костной ткани после коронавирусной инфекции связано с активностью тучных клеток — участников воспалительных и аллергических реакций. Болезнь проявляется болью, потерей подвижности и в тяжёлых случаях требует эндопротезирования.

Приём у врача
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Приём у врача

Как COVID-19 влияет на кости

Исследование, опубликованное в Pathophysiology, показало, что у пациентов после перенесённого коронавируса в очагах поражения бедренной кости почти в девять раз больше тучных клеток, чем при остеонекрозе другой природы. У них также отмечались в 5,6 раза более выраженный фиброз и в 2,6 раза чаще встречались тромбозы.

До пандемии врачи связывали остеонекроз в основном с длительным приёмом стероидов, алкоголизмом или травмами. Однако с 2020 года число случаев выросло даже у переболевших лёгкой формой COVID-19, что дало основания предположить прямую роль вируса.

Риск для всех переболевших

По словам исследователей, заболевание не зависит ни от возраста, ни от пола, ни от тяжести инфекции. В анализ вошли пациенты от 22 до 70 лет.

Учёные предлагают клинико-лабораторную диагностику активности тучных клеток как перспективный способ выявления риска у переболевших.

Механизм болезни

Тучные клетки активируются вирусом через рецепторы ACE2 и HRH1. Выброс гистамина, триптазы и цитокинов запускает воспаление, микротромбоз и фиброз, нарушая кровоснабжение кости. Итог — гибель ткани.

В большинстве случаев у пациентов не выявляли других факторов риска, что усиливает подозрение на самостоятельный вклад SARS-CoV-2.

Возможности лечения

Противоаллергические препараты, стабилизирующие мембраны тучных клеток, уже существуют. Но пока нет доказательств, что они эффективны именно при постковидном остеонекрозе.

Сравнение с другими причинами остеонекроза

Причина Характеристика Отличие постковидного
Стероиды Нарушают кровоснабжение костей Чаще у тяжёлых пациентов
Алкоголь Токсичное воздействие на сосуды Постковидный развивается и без алкоголя
Травмы Локальные нарушения кровотока После COVID — системные процессы

Советы шаг за шагом

  1. После COVID обратите внимание на боли в тазобедренных суставах.

  2. При длительном дискомфорте сделайте МРТ или рентген.

  3. Сдайте анализы крови на маркеры воспаления.

  4. Обсудите с врачом профилактические меры: витамины D и K, поддержка сосудов, умеренная физическая активность.

  5. При подтверждённом диагнозе рассмотрите варианты эндопротезирования и реабилитации.

Мифы и правда

  • Миф: остеонекроз возникает только у пожилых.
    Правда: постковидные случаи встречаются и у молодых пациентов.

  • Миф: лёгкая форма COVID безопасна.
    Правда: осложнение возможно даже после лёгкого течения.

  • Миф: болезнь всегда требует операции.
    Правда: на ранних стадиях помогают консервативные методы и физиотерапия.

FAQ

Как понять, что у меня развивается остеонекроз?
Основной симптом — боль в бедре при ходьбе или нагрузке.

Сколько стоит диагностика?
МРТ сустава в России обходится в среднем 5-8 тысяч рублей.

Что лучше — лечение или эндопротезирование?
На ранних стадиях применяют лекарства и физиотерапию, при разрушении сустава требуется протез.

Исторический контекст

  1. До 2020 года остеонекроз связывали со стероидами и травмами.

  2. С 2020 года зарегистрирован рост случаев у переболевших COVID-19.

  3. 2023-2024 — первые работы о роли тучных клеток.

  4. 2025 — подтверждение патогенеза российскими учёными.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать боли после COVID.
Последствие: разрушение кости, потеря подвижности.
Альтернатива: ранняя диагностика и поддерживающая терапия.

А что если…

А что если в будущем появятся препараты, способные блокировать патологическую активность тучных клеток? Это позволит предотвратить остеонекроз ещё на ранних стадиях и сохранить сустав без операции.

Три интересных факта

  1. Тучные клетки изначально известны по аллергии, но оказались ключевыми в разрушении костей.

  2. Эндопротезирование бедра — одна из самых частых ортопедических операций в мире.

  3. Витамин D играет роль не только в иммунитете, но и в защите костной ткани от разрушения.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
