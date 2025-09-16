Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пропущенный завтрак подрывает скелет: как привычка влияет на остеопороз
Япония против США? Что скрывает отказ от повышения пошлин на российскую нефть
Почему успех Бузовой оказался костью в горле для Собчак — мнение Степана Меньщикова
Скрытые функции коробки передач: когда ручной режим АКПП реально помогает на дороге
Курильщики в ловушке: три коварных фактора, которые не дают отказаться от табака
Российский турист – желанный гость в Китае: Европа сама оттолкнула платежеспособных клиентов
Без компоста и сидератов: чем реально заменить перегной для плодородия почвы
Замок, где правили женщины: что обязательно увидеть в Шенонсо за одно посещение
Заманчивый бонус или ловушка: в Госдуме оценили идею дополнительной недели отдыха

Китайская находка перевернула палеонтологию: яйца сами назвали свой возраст

5:40
Наука

Команда учёных из Центрального Китая впервые напрямую определила возраст яиц динозавров, а не окружающих пород. Результаты показали, что скорлупа из участка Цинлуншань имеет возраст 85,91 ± 1,74 миллиона лет. Это открытие превращает окаменевшие яйца из редкой находки в надёжный источник данных о жизни на суше позднего мелового периода.

Лаборатория палеонтолога
Фото: JODA Flickr page by John Day Fossil Beds National Monument staff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лаборатория палеонтолога

Как удалось определить возраст

Для анализа применялся метод уран-свинцовой датировки карбонатов (U-Pb). Изотопы урана распадаются до свинца с фиксированной скоростью, и по соотношению изотопов можно вычислить время, прошедшее с момента образования минерала.

В яичной скорлупе динозавров содержится биогенный кальцит, который после захоронения работает как полузакрытая система. Лазерная абляция позволила испарить микрочастицы скорлупы и измерить содержание изотопов урана и свинца при помощи масс-спектрометрии.

В отличие от традиционных методов, где возраст оценивали по вулканическим прослоям или окружающим минералам, новая методика показала дату самого биологического события — откладки яиц.

Уникальность находки в Цинлуншань

В бассейне Юньян (провинция Хубэй) были обнаружены тысячи неповреждённых яиц, сохранивших трёхмерную форму. Кладка принадлежала семейству Dendroolithidae, известному своей пористой структурой скорлупы. Такие яйца лучше адаптированы к инкубации в условиях полузасушливых речных районов.

Определённые образцы были классифицированы как Placoolithus tumiaolingensis. Это позволило включить Цинлуншань в более широкий китайский реестр дендролитид и связать находку с глобальной картиной позднего мела.

Плюсы и минусы

Методика / Объект Плюсы Минусы и ограничения
Датировка яичной скорлупы Определяет биологическое событие точно Подходит только при сохранности кальцита
Датировка по вулканическому пеплу Универсальный метод Возраст может не совпадать с кладкой
Карбонаты в скорлупе Сохраняют уран как в полузакрытой системе Иногда зашумлены поздним кальцитом
Местонахождение Цинлуншань Тысячи неповреждённых яиц Ограничено географически

Советы шаг за шагом

  1. При отборе образцов скорлупы использовать только неповреждённые фрагменты.

  2. Избегать участков с поздним кальцитом, способным искажать данные.

  3. Применять перекрёстные проверки (разные области скорлупы).

  4. Сравнивать результаты с другими методами (цирконы, уран-ториевые датировки).

  5. Интерпретировать данные в климатическом и экологическом контексте.

Мифы и правда

  • Миф: возраст яиц можно определить только по слоям пород.
    Правда: методика U-Pb по скорлупе позволяет датировать сами биологические события.

  • Миф: скорлупа слишком хрупкая для надёжных измерений.
    Правда: биогенный кальцит сохраняет изотопный сигнал миллионы лет.

  • Миф: найденные яйца всегда искажены.
    Правда: в Цинлуншань сохранились тысячи неповреждённых кладок.

FAQ

Почему важно датировать именно яйца, а не породы вокруг?
Породы могут быть старше или моложе кладки, тогда как скорлупа отражает реальное время гнездования.

Можно ли применить методику к другим окаменелостям?
Да, к скорлупе птиц и рептилий, содержащей биогенный кальцит.

Насколько точен метод?
Погрешность составляет около ±1,7 миллиона лет, что для мелового периода считается высокой точностью.

Исторический контекст

Первые находки кладок динозавровых яиц в Азии датировались ещё в начале XX века. В 1990-х годах началось активное использование цирконового анализа по вулканическим слоям. Сегодня развитие карбонатной геохронологии позволило перейти к прямой датировке скорлупы. Это стало новым этапом в палеонтологии, когда биологические события фиксируются с точностью геологических процессов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Использовать только туфы → Получение косвенной даты → Датировка по самой скорлупе.

  • Игнорировать поздние кальцитовые заполнения → Искажённые результаты → Отбор чистого биогенного кальцита.

  • Анализировать единичные образцы → Недостоверность → Массовый отбор яиц с разных горизонтов.

А что если…

Что если бы яйца динозавров не сохранились в таком количестве? Учёные были бы вынуждены полагаться лишь на косвенные методы и не смогли бы связать климатические колебания напрямую с событиями гнездования. В этом случае реконструкция экосистем позднего мела осталась бы фрагментарной.

Интересные факты

  1. Пористая структура скорлупы Dendroolithidae указывает на их адаптацию к засушливому климату.

  2. В Цинлуншань обнаружены тысячи кладок, что делает его одним из крупнейших "инкубаторов" позднего мела.

  3. Совмещение датировки цирконов и скорлупы позволяет одновременно фиксировать геологические и биологические события, создавая более полную летопись Земли.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Невидимые миры рядом: мы открыли новый мир физики
Наука и техника
Невидимые миры рядом: мы открыли новый мир физики
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Наука и техника
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Авто
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Последние материалы
Забытый HBO сериал внезапно вернулся в топы стриминга: что известно о его возрождении
Подлодка с ракетами Циркон и Калибр: Запад назвал ее самой смертоносной
Санкции против России застряли: что скрывает повестка ЕС
Всего один секрет — и туя вырастет пышной стеной вместо хилого кустика
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Секреты завещания Армани: что достанется главному наследнику итальянского кутюрье
Су-34М превращается в рабочую лошадку ВКС РФ: в США отметили мощь истребителя
Экологическая ипотека: мы берём в долг у планеты, закладывая ей собственные недра
Заготовка, которая всегда получается: секрет идеальных помидоров в собственном соку
Hyundai завоёвывает Америку: одни модели рвутся в топ, другие — теряют позиции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.