Вулкан плюнул в небо, Землю затопило и высушило одновременно: климат сломался с треском

Наука

Когда мы думаем о последствиях извержений вулканов, на ум чаще всего приходят пепельные облака, потоки лавы и временное похолодание климата. Но исследования последних лет показали: вулканы могут оказывать гораздо более тонкое и неожиданное воздействие — например, изменять характер наводнений и засух по всему миру.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Суперизвержение вулкана Тоба

Как вулкан влияет на осадки

Когда вулкан выбрасывает в стратосферу сернистый газ, он превращается в аэрозоли. Эти частицы отражают солнечные лучи, охлаждают поверхность планеты, но одновременно нагревают верхние слои атмосферы. Возникает температурный дисбаланс, нарушающий привычные воздушные потоки.

Главную роль играет зона межтропической конвергенции (ЗМК) — своеобразный пояс гроз и дождевых облаков, который движется вслед за сезонами. Извержения способны сдвигать эту полосу севернее или южнее. И тогда привычный климат региона резко меняется: где-то наводнения, где-то нехватка воды.

Примеры из истории

Учёные Принстонского университета проанализировали три крупных извержения XX века: Санта-Мария (Гватемала, 1902), Агунг (Индонезия, 1963) и Пинатубо (Филиппины, 1991).

Санта-Мария в северном полушарии вызвала рост наводнений в южных тропиках на 25 % и уменьшение стока в северных на 35 %. Агунг в южном полушарии дал зеркальный эффект: половина южных тропиков пострадала от засухи, а 40 % северных — от увеличения потоков. Пинатубо выбросил аэрозоли сразу в оба полушария, вызвав равномерное охлаждение. В результате пиковые потоки снизились почти на треть, но в засушливых регионах стало на 35 % больше воды.

"Как правило, последствия увеличения количества осадков наиболее сильны в течение года после извержения и ослабевают через несколько лет", — отметил исследователь Габриэле Вилларини.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Возможность охлаждения климата после извержения Рост наводнений в неожиданных местах Снижение риска экстремальной жары Резкие засухи в регионах, зависящих от дождей Исследования помогают моделировать климат будущего Краткосрочный эффект, который сложно прогнозировать

Советы шаг за шагом

В районах, склонных к наводнениям, стоит инвестировать в системы раннего предупреждения и страховку жилья. Сельхозпроизводителям полезно использовать капельное орошение и резервуары для сбора воды. Городам рекомендуется развивать инфраструктуру для отвода дождевых стоков. В зонах засухи эффективны солнечные насосы и влагосберегающие удобрения. В туризме и страховании стоит учитывать риски, связанные с изменениями климата после извержений.

Мифы и правда

Миф: только лава и пепел опасны для человека.

Правда: газы в атмосфере способны влиять на урожаи и воду тысяч километров от вулкана.

Миф: последствия извержений всегда катастрофичны.

Правда: иногда они снижают экстремальные жары и делают засушливые регионы более влажными.

Миф: вулканы влияют только локально.

Правда: глобальные выбросы, как у Пинатубо, меняют климат на всей планете.

FAQ

Как выбрать страховку от наводнений?

Важно учитывать не только локальную историю паводков, но и глобальные климатические риски, включая вулканическую активность.

Сколько стоит защита дома от затопления?

Установка дренажных систем и насосов обходится от 1000 до 5000 долларов в зависимости от площади.

Что лучше: искусственное орошение или дождесборники?

В регионах с нестабильными осадками лучше комбинировать оба метода.

Исторический контекст

1815 год: извержение вулкана Тамбора вызвало "год без лета" в Европе.

1883 год: Кракатау привёл к резким перепадам температур и цунами.

1991 год: Пинатубо стал причиной глобального похолодания почти на 0,5 °C.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорирование климатических рисков → убытки от наводнений → страхование жилья.

Монокультуры в сельском хозяйстве → гибель урожая от засухи → устойчивые сорта семян.

Недостаток водохранилищ → перебои в водоснабжении → строительство резервуаров и систем сбора дождевой воды.

А что если…

Если в ближайшие годы произойдёт извержение масштаба Тамборы, современные системы мониторинга помогут заранее прогнозировать последствия. Но при этом глобальные рынки продовольствия и недвижимости всё равно окажутся под давлением.

Три интересных факта

Аэрозоли от Пинатубо понижают температуру Земли до сих пор — хоть и на сотые доли градуса. Некоторые учёные предлагают имитировать вулканы для охлаждения климата — метод называют "солнечной геоинженерией". Вино урожая 1816 года во Франции до сих пор называют "вином без лета".