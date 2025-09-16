Вулкан плюнул в небо, Землю затопило и высушило одновременно: климат сломался с треском

Когда мы думаем о последствиях извержений вулканов, на ум чаще всего приходят пепельные облака, потоки лавы и временное похолодание климата. Но исследования последних лет показали: вулканы могут оказывать гораздо более тонкое и неожиданное воздействие — например, изменять характер наводнений и засух по всему миру.
Когда вулкан выбрасывает в стратосферу сернистый газ, он превращается в аэрозоли. Эти частицы отражают солнечные лучи, охлаждают поверхность планеты, но одновременно нагревают верхние слои атмосферы. Возникает температурный дисбаланс, нарушающий привычные воздушные потоки.
Главную роль играет зона межтропической конвергенции (ЗМК) — своеобразный пояс гроз и дождевых облаков, который движется вслед за сезонами. Извержения способны сдвигать эту полосу севернее или южнее. И тогда привычный климат региона резко меняется: где-то наводнения, где-то нехватка воды.
Учёные Принстонского университета проанализировали три крупных извержения XX века: Санта-Мария (Гватемала, 1902), Агунг (Индонезия, 1963) и Пинатубо (Филиппины, 1991).
Санта-Мария в северном полушарии вызвала рост наводнений в южных тропиках на 25 % и уменьшение стока в северных на 35 %.
Агунг в южном полушарии дал зеркальный эффект: половина южных тропиков пострадала от засухи, а 40 % северных — от увеличения потоков.
Пинатубо выбросил аэрозоли сразу в оба полушария, вызвав равномерное охлаждение. В результате пиковые потоки снизились почти на треть, но в засушливых регионах стало на 35 % больше воды.
"Как правило, последствия увеличения количества осадков наиболее сильны в течение года после извержения и ослабевают через несколько лет", — отметил исследователь Габриэле Вилларини.
|Плюсы
|Минусы
|Возможность охлаждения климата после извержения
|Рост наводнений в неожиданных местах
|Снижение риска экстремальной жары
|Резкие засухи в регионах, зависящих от дождей
|Исследования помогают моделировать климат будущего
|Краткосрочный эффект, который сложно прогнозировать
В районах, склонных к наводнениям, стоит инвестировать в системы раннего предупреждения и страховку жилья.
Сельхозпроизводителям полезно использовать капельное орошение и резервуары для сбора воды.
Городам рекомендуется развивать инфраструктуру для отвода дождевых стоков.
В зонах засухи эффективны солнечные насосы и влагосберегающие удобрения.
В туризме и страховании стоит учитывать риски, связанные с изменениями климата после извержений.
Миф: только лава и пепел опасны для человека.
Правда: газы в атмосфере способны влиять на урожаи и воду тысяч километров от вулкана.
Миф: последствия извержений всегда катастрофичны.
Правда: иногда они снижают экстремальные жары и делают засушливые регионы более влажными.
Миф: вулканы влияют только локально.
Правда: глобальные выбросы, как у Пинатубо, меняют климат на всей планете.
Как выбрать страховку от наводнений?
Важно учитывать не только локальную историю паводков, но и глобальные климатические риски, включая вулканическую активность.
Сколько стоит защита дома от затопления?
Установка дренажных систем и насосов обходится от 1000 до 5000 долларов в зависимости от площади.
Что лучше: искусственное орошение или дождесборники?
В регионах с нестабильными осадками лучше комбинировать оба метода.
1815 год: извержение вулкана Тамбора вызвало "год без лета" в Европе.
1883 год: Кракатау привёл к резким перепадам температур и цунами.
1991 год: Пинатубо стал причиной глобального похолодания почти на 0,5 °C.
Игнорирование климатических рисков → убытки от наводнений → страхование жилья.
Монокультуры в сельском хозяйстве → гибель урожая от засухи → устойчивые сорта семян.
Недостаток водохранилищ → перебои в водоснабжении → строительство резервуаров и систем сбора дождевой воды.
Если в ближайшие годы произойдёт извержение масштаба Тамборы, современные системы мониторинга помогут заранее прогнозировать последствия. Но при этом глобальные рынки продовольствия и недвижимости всё равно окажутся под давлением.
Аэрозоли от Пинатубо понижают температуру Земли до сих пор — хоть и на сотые доли градуса.
Некоторые учёные предлагают имитировать вулканы для охлаждения климата — метод называют "солнечной геоинженерией".
Вино урожая 1816 года во Франции до сих пор называют "вином без лета".
