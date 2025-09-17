Удар в пустоту или шаг к бессмертию: Китай впервые готовится сдвинуть небесное тело с орбиты

Китай объявил о планах испытать технологию изменения траектории астероида — шаг, который станет частью глобальной стратегии планетарной защиты. Запуск миссии намечен на конец года, но точная дата пока держится в секрете. Если эксперимент завершится успехом, страна станет второй после США, кому удалось отклонить небесное тело.
Проект предполагает изучение небольшого астероида, удалённого на десятки миллионов километров от Земли. Для этого будут задействованы два аппарата: первый займётся наблюдением и сбором данных, а второй должен на высокой скорости врезаться в объект. Мониторинг изменений орбиты обеспечат наземные и космические телескопы.
Ожидается, что орбита изменится всего на 3-5 сантиметров. На первый взгляд это незначительное смещение, но именно оно иллюстрирует принцип защиты: минимальное отклонение, выполненное заранее, может спасти планету от катастрофического столкновения в будущем.
Ключевым направлением останется метод кинетического удара, однако рассматриваются и другие варианты. Китайские специалисты уже говорят о создании многоуровневой системы защиты, включающей раннее предупреждение, координацию действий и международное сотрудничество.
Развитие программы продолжает серию крупных проектов: миссии "Тяньвэнь-1" и "Тяньвэнь-2" доказали, что страна уверенно осваивает дальний космос, а теперь делает шаг к активной защите Земли.
В сентябре 2022 года американская миссия DART успешно изменила орбиту астероида Диморф, сократив её на 33 минуты. Этот результат превзошёл ожидания и стал первым реальным подтверждением концепции. Китайская миссия станет второй попыткой человечества доказать, что астероиды можно отклонять на практике.
На сегодняшний день известно более 26 тысяч околоземных астероидов, около 2100 из них считаются потенциально опасными. Хотя вероятность столкновения невелика, история Земли показывает: такие события могут иметь катастрофические последствия. 66 миллионов лет назад падение гигантского астероида привело к вымиранию динозавров, а в 2013 году небесное тело всего 20 метров в диаметре вызвало разрушительный взрыв над Челябинском.
|Плюсы
|Минусы
|Проверка технологий планетарной защиты
|Высокая стоимость и технические риски
|Второе подтверждение концепции отклонения
|Ограниченность масштаба эксперимента
|Международное сотрудничество и обмен данными
|Возможные политические разногласия
|Миссия
|Год
|Результат
|NASA DART
|2022
|Отклонение орбиты на 33 минуты
|Китайская миссия
|2025 (план)
|Смещение орбиты на 3-5 см
Если эксперимент пройдёт успешно, человечество получит второе практическое подтверждение технологии защиты. Если нет, опыт всё равно поможет отработать методы и понять слабые места.
Каждое успешное испытание делает человечество на шаг ближе к тому, чтобы превратить угрозу из космоса в управляемый риск.
