Удар в пустоту или шаг к бессмертию: Китай впервые готовится сдвинуть небесное тело с орбиты

Китай объявил о планах испытать технологию изменения траектории астероида — шаг, который станет частью глобальной стратегии планетарной защиты. Запуск миссии намечен на конец года, но точная дата пока держится в секрете. Если эксперимент завершится успехом, страна станет второй после США, кому удалось отклонить небесное тело.

Суть миссии

Проект предполагает изучение небольшого астероида, удалённого на десятки миллионов километров от Земли. Для этого будут задействованы два аппарата: первый займётся наблюдением и сбором данных, а второй должен на высокой скорости врезаться в объект. Мониторинг изменений орбиты обеспечат наземные и космические телескопы.

Ожидается, что орбита изменится всего на 3-5 сантиметров. На первый взгляд это незначительное смещение, но именно оно иллюстрирует принцип защиты: минимальное отклонение, выполненное заранее, может спасти планету от катастрофического столкновения в будущем.

Китайская стратегия

Ключевым направлением останется метод кинетического удара, однако рассматриваются и другие варианты. Китайские специалисты уже говорят о создании многоуровневой системы защиты, включающей раннее предупреждение, координацию действий и международное сотрудничество.

Развитие программы продолжает серию крупных проектов: миссии "Тяньвэнь-1" и "Тяньвэнь-2" доказали, что страна уверенно осваивает дальний космос, а теперь делает шаг к активной защите Земли.

Сравнение с NASA DART

В сентябре 2022 года американская миссия DART успешно изменила орбиту астероида Диморф, сократив её на 33 минуты. Этот результат превзошёл ожидания и стал первым реальным подтверждением концепции. Китайская миссия станет второй попыткой человечества доказать, что астероиды можно отклонять на практике.

Почему это важно

На сегодняшний день известно более 26 тысяч околоземных астероидов, около 2100 из них считаются потенциально опасными. Хотя вероятность столкновения невелика, история Земли показывает: такие события могут иметь катастрофические последствия. 66 миллионов лет назад падение гигантского астероида привело к вымиранию динозавров, а в 2013 году небесное тело всего 20 метров в диаметре вызвало разрушительный взрыв над Челябинском.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Проверка технологий планетарной защиты Высокая стоимость и технические риски Второе подтверждение концепции отклонения Ограниченность масштаба эксперимента Международное сотрудничество и обмен данными Возможные политические разногласия Сравнение Миссия Год Результат NASA DART 2022 Отклонение орбиты на 33 минуты Китайская миссия 2025 (план) Смещение орбиты на 3-5 см Советы шаг за шагом Развивать системы раннего обнаружения астероидов.

Тестировать разные методы изменения орбит.

Создавать международные базы данных и модели угроз.

Отрабатывать протоколы экстренного реагирования.

Вовлекать страны в совместные космические проекты. Мифы и правда Миф: астероид невозможно остановить.

Правда: при раннем обнаружении даже небольшой удар меняет траекторию.

астероид невозможно остановить. при раннем обнаружении даже небольшой удар меняет траекторию. Миф: угроза — редкость, значит готовиться не нужно.

Правда: Челябинский метеорит доказал обратное.

угроза — редкость, значит готовиться не нужно. Челябинский метеорит доказал обратное. Миф: такие миссии бесполезны.

Правда: они формируют фундамент для защиты всего человечества. FAQ Когда состоится запуск китайской миссии Запланирован на конец 2025 года, точная дата не раскрывается. Зачем отклонять орбиту всего на несколько сантиметров Небольшие изменения, сделанные заранее, со временем превращаются в километры смещения. Кто ещё проводил подобные эксперименты Пока только США с миссией DART в 2022 году. Исторический контекст 66 млн лет назад: падение астероида вызвало вымирание динозавров.

падение астероида вызвало вымирание динозавров. 1908 год: Тунгусское событие уничтожило леса на площади 2000 км².

Тунгусское событие уничтожило леса на площади 2000 км². 2013 год: Челябинский метеорит ранил более тысячи человек.

Челябинский метеорит ранил более тысячи человек. 2022 год: NASA DART доказал возможность отклонения орбиты. Ошибка → Последствие → Альтернатива Игнорирование угрозы → внезапное столкновение → системы раннего обнаружения.

Отсутствие международного сотрудничества → слабая защита → глобальные коалиции.

Недостаток тестов → неготовность в критический момент → регулярные миссии-испытания. Если эксперимент пройдёт успешно, человечество получит второе практическое подтверждение технологии защиты. Если нет, опыт всё равно поможет отработать методы и понять слабые места. Три факта Китай станет второй страной, протестировавшей метод кинетического удара.

Планируется смещение орбиты астероида на 3-5 см.

В 2022 году миссия DART доказала работоспособность концепции. Каждое успешное испытание делает человечество на шаг ближе к тому, чтобы превратить угрозу из космоса в управляемый риск.