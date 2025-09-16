Мы ближе, чем когда-либо: NASA заявляет о самом убедительном признаке жизни на Марсе — и это не вода

Недавние результаты миссии NASA Perseverance вызвали настоящий ажиотаж: в породах марсианского кратера Джезеро найдены сигналы, которые могут указывать на существование жизни в прошлом. Речь идет о керне аргиллита, добытом в июле 2024 года в районе Сапфирового каньона.
В образцах были обнаружены минералы и текстуры, которые на Земле часто связаны с деятельностью микробов. При этом исследователи осторожно подчеркивают: схожие структуры могут образовываться и без участия живых организмов.
Ключевыми находками стали два минерала — вивианит (фосфат железа) и грейгит (сульфид железа). На Земле они формируются в водной среде с дефицитом кислорода и нередко связаны с микробными процессами. В марсианских породах эти вещества расположены слоями, образуя структуру, напоминающую "мишень": края богаты вивианитом, а центры — грейгитом.
Такие последовательности на Земле встречаются при обмене электронами в богатых водой отложениях, где активны бактерии.
Кроме того, приборы SHERLOC и PIXL зафиксировали органический углерод в сочетании с серой, железом и фосфатами — и всё это в четких повторяющихся узорах. Условия при этом были низкотемпературными, что благоприятно для сохранения биосигнатур.
На Земле подобные комбинации часто связаны с микробами, которые управляют круговоротом железа и серы. Но даже если реакция была чисто химической, без участия живых клеток, образцы всё равно показывают, каким образом Марс перерабатывал важнейшие элементы.
Таким образом, результаты не доказывают существование жизни, но демонстрируют наличие среды, где она могла возникнуть.
NASA придерживается строгой шкалы уверенности в обнаружении жизни (CoLD), где каждый шаг требует независимой проверки. Работа с образцами из Джезеро пока находится на раннем этапе этой лестницы.
Органические вещества могут образовываться и без участия биологии — например, при падении метеоритов. Именно поэтому образцы планируется доставить на Землю: только лабораторные исследования позволят отделить возможные следы метаболизма от абиотических процессов.
Если минералы действительно связаны с микробным метаболизмом, то это подтверждает, что миллиарды лет назад Марс обладал водной системой, где могли существовать клетки, похожие на земные. Если же процессы были химическими, то они всё равно фиксируют уникальную историю круговорота железа, серы и фосфора на планете.
В обоих случаях находка меняет представления о том, каким был Марс: не просто сухим и холодным миром, а динамичной планетой с химией, близкой к земной.
Первая цель — возврат образцов на Землю. Здесь их смогут исследовать по изотопам, микротекстурам и структуре углерода, что поможет отличить биологический след от химического. Пока же Perseverance продолжает картировать породы и фиксировать участки с похожими признаками.
Инструменты PIXL и SHERLOC показали достаточную точность для продолжения поиска. На их основе создается база данных, которая позволит находить новые кандидаты на биосигнатуры.
|Плюсы
|Минусы
|Первые убедительные признаки возможной жизни
|Нет прямых доказательств биологического происхождения
|Подтверждение водного прошлого Марса
|Возможность абиотического происхождения сигналов
|Формирование базы для будущих исследований
|Нужна доставка образцов на Землю для окончательных выводов
|Объект
|Находка
|Значение
|Кратер Джезеро (Марс)
|Вивианит, грейгит, органический углерод
|Потенциальная биосигнатура
|Европа (спутник Юпитера)
|Подповерхностный океан
|Возможная среда для жизни
|Энцелад (спутник Сатурна)
|Гейзеры с органикой
|Активная химия, близкая к земной
Если это действительно следы микробов, то человечество впервые подтвердит существование жизни за пределами Земли. Если нет — открытия всё равно покажут, что Марс когда-то был миром с богатой химией и водой.
Таким образом, новое открытие не доказывает существование жизни на Марсе, но делает её возможность ближе, чем когда-либо прежде.
