Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китайский претендент удивил дизелем и внедорожной начинкой: хватит ли этого для российских дорог
Как эмигрант из Венгрии покорил Голливуд: история Микки Харгитая, который вдохновил Шварценеггера
Ешь как великан, худей как модель: посуда скрывает главный секрет стройности
Голодная тарелка съедает тепло: как заставить микроволновку греть еду, а не посуду
Три способа применения янтарной кислоты, которые спасут урожай без химии
Интервидение против Евровидения: Эрнст назвал главную фишку музыкального конкурса
Советская классика на ужин: макароны по-флотски по рецепту бабушки — ностальгия в каждой ложке
Россия побила собственный рекорд: уголь в Южную Корею пошёл миллионами тонн
Российский пенсионер против европейского: шокирующая разница в цифрах говорит сама за себя

Извержение вулкана едва не уничтожило человечество: находки в Южной Африке раскрывают давние тайны

7:15
Наука

74 тысячи лет назад планету потрясло одно из самых мощных извержений в истории — суперизвержение вулкана Тоба. Его последствия оказались настолько разрушительными, что долгое время считалось: человечество оказалось на грани исчезновения.

Суперизвержение вулкана Тоба
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Суперизвержение вулкана Тоба

Вулкан, расположенный на территории современной Индонезии, выбросил в атмосферу около 2,8 тысячи кубических километров пепла. Образовался гигантский кратер длиной почти 100 километров. Солнце оказалось скрытым за плотными облаками пепла, что привело к резкому похолоданию, которое могло продлиться несколько лет. Кислотные дожди отравляли воду, а толстый слой осадков накрывал живые организмы, уничтожая флору и фауну.

Глобальные последствия

Наибольший урон понесли люди, жившие рядом с вулканом — их популяции, скорее всего, были уничтожены. Однако споры о том, насколько сильно пострадали жители других регионов Земли, продолжаются до сих пор. В течение десятилетий ученые придерживались гипотезы катастрофы Тоба, согласно которой численность человечества сократилась до 10 тысяч особей. Подтверждением служили генетические данные: у современных людей действительно обнаруживаются следы так называемого "узкого места", когда популяция резко уменьшается и теряет разнообразие.

Но остается открытым вопрос: связано ли это исключительно с извержением или же действовали и другие факторы, например болезни или климатические изменения.

Методы изучения катастрофы

Чтобы воссоздать картину произошедшего, исследователи изучают тефру — пепел и обломки, выброшенные при извержении. Особенно важна криптотефра — микроскопические частицы вулканического стекла, способные разноситься на тысячи километров. Их поиск и анализ занимают месяцы, но именно они помогают определить масштабы катастрофы.

Каждое извержение уникально по химическому составу. Сравнивая найденные образцы, можно понять, к какому событию они относятся, и отследить, как менялась среда обитания людей. После выявления слоев тефры археологи изучают изменения в материальной культуре: появление новых технологий, смену рациона, переселения.

Археологические данные

Несмотря на чудовищную мощь катастрофы, археологические памятники доказывают устойчивость древних людей. В Южной Африке люди не только пережили извержение, но и начали активно развиваться. На стоянке Пиннакл-Пойнт найдены свидетельства того, что активность возросла именно после катастрофы. Похожие данные получены в Эфиопии: там древние люди стали использовать лук и стрелы, осваивали рыболовство в сезонных водоемах.

Следы адаптации обнаружены и в Индии, и в Китае. Это указывает, что извержение Тоба вряд ли стало единственной причиной резкого снижения численности Homo sapiens.

Подготовка к будущему

Сегодня человечество имеет куда больше возможностей для защиты от подобных катастроф. Существуют программы мониторинга вулканов, прогнозы извержений и системы экстренного реагирования. Даже при отсутствии технологий 74 тысячи лет назад люди нашли способы адаптации и выжили, меняя привычки и изобретая новые инструменты.

Это свидетельствует о главной особенности Homo sapiens — способности приспосабливаться к самым тяжелым условиям.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Люди доказали устойчивость и способность к адаптации Массовые жертвы и гибель экосистем
Извержение стимулировало технологические новшества Резкое похолодание и климатические сдвиги
Опыт помогает лучше понимать будущие риски Потеря части генетического разнообразия

Сравнение

Событие Масштаб Последствия
Извержение Тоба (74 тыс. лет назад) 2800 км³ пепла Глобальное похолодание, сокращение популяции
Извержение Кракатау (1883 г.) 25 км³ пепла Цунами, десятки тысяч жертв
Лиссабонское землетрясение (1755 г.) Сейсмособытие Разрушение города, формирование новых геологических знаний

Мифы и правда

  • Миф: извержение Тоба почти уничтожило человечество.
  • Правда: многие группы людей выжили и даже развивались.
  • Миф: после катастрофы цивилизация откатилась назад.
  • Правда: напротив, появились новые технологии.
  • Миф: подобное извержение невозможно в будущем.
    Правда: супервулканы существуют, и риск сохраняется.

FAQ

Можно ли сегодня предсказать суперизвержение

  • Да, существуют системы мониторинга, фиксирующие сейсмическую активность, но точные сроки предсказать сложно.

Сколько людей могло погибнуть при Тоба

  • Точные цифры неизвестны, но локальные популяции возле вулкана были уничтожены.

Что лучше: эвакуироваться или оставаться

  • При угрозе извержения всегда предпочтительнее эвакуация в безопасный регион.

Исторический контекст

  • 1883 год: извержение Кракатау, ударная волна обошла Землю несколько раз.
  • 1815 год: извержение Тамбора, "год без лета".
  • 1755 год: Лиссабонское землетрясение, одно из самых разрушительных в Европе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование предупреждений → массовые жертвы → использование систем мониторинга.
  • Отсутствие запасов воды → отравление источников кислотными дождями → фильтры и резервные емкости.
  • Привычный образ жизни → неспособность адаптироваться → переход к новым технологиям и стратегиям выживания.

Если подобное извержение произойдет сегодня, глобальная экономика и климат испытают сильнейший удар. Однако современные технологии связи, медицины и энергетики значительно увеличивают шансы человечества пережить катастрофу.

В итоге суперизвержение Тоба стало одним из самых серьезных испытаний в истории Homo sapiens. Но именно благодаря нему люди продемонстрировали уникальную способность приспосабливаться.

Три факта

  • Извержение Тоба было в сотни раз мощнее Кракатау.
  • Криптотефра помогает ученым находить следы катастроф даже через десятки тысяч лет.
  • В Южной Африке после извержения активность человека только возросла.

История Тобы напоминает: даже самые разрушительные катастрофы становятся испытанием, которое раскрывает силу человеческой адаптации и выносливости.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Сейчас читают
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Домашние животные
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Домашние животные
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Экономия на сервисе начинается с выбора марки: лучшие китайские авто по качеству
Авто
Экономия на сервисе начинается с выбора марки: лучшие китайские авто по качеству
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Последние материалы
Китайский претендент удивил дизелем и внедорожной начинкой: хватит ли этого для российских дорог
Как эмигрант из Венгрии покорил Голливуд: история Микки Харгитая, который вдохновил Шварценеггера
Ешь как великан, худей как модель: посуда скрывает главный секрет стройности
Голодная тарелка съедает тепло: как заставить микроволновку греть еду, а не посуду
Три способа применения янтарной кислоты, которые спасут урожай без химии
Интервидение против Евровидения: Эрнст назвал главную фишку музыкального конкурса
Советская классика на ужин: макароны по-флотски по рецепту бабушки — ностальгия в каждой ложке
Россия побила собственный рекорд: уголь в Южную Корею пошёл миллионами тонн
Российский пенсионер против европейского: шокирующая разница в цифрах говорит сама за себя
Харассмент или выбор? Буланова открывает глаза на интимные жертвы ради карьеры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.