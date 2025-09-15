Тысячи глаз смотрели мимо: музейный экспонат хранил обман целое столетие

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Мумифицированные останки всегда вызывали у людей смесь любопытства и почтения. Но иногда за музейными витринами скрываются истории, которые переворачивают привычные представления о прошлом. Именно так произошло со старинной находкой, хранящейся в Швейцарии более века.

Мумии древних аймара, Перу, 1851 год
Фото: commons.wikimedia by Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla from Sevilla, España, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мумии древних аймара, Перу, 1851 год

Тайна головы из Лозанны

Более ста лет в фондах Кантонального музея археологии и истории находилась мумифицированная человеческая голова, сопровождаемая заметкой о её "инкском происхождении". Долгое время никто не сомневался в этой версии, пока современные технологии не позволили взглянуть на экспонат заново.

Компьютерная томография, антропологический анализ и изучение исторических документов показали: это вовсе не останки представителя инков. Череп, челюсть и фрагменты шеи принадлежали человеку из народа аймара, который жил на Боливийском нагорье не менее 350 лет назад.

Признаки культуры и медицины

Исследование выявило особенности, характерные именно для аймара. С раннего детства мужчина подвергался краниальной модификации — практики, при которой голову младенца туго перевязывали, придавая ей вытянутую форму. Такая традиция имела социальное и символическое значение.

Учёные также обнаружили следы трепанации, сообщает archaeologymag.com. Интересно, что отверстие в черепе не затронуло внутренние слои кости. Это указывает не столько на попытку лечения, сколько на ритуальную практику. Дополнительно у мужчины выявили абсцесс верхней челюсти, что свидетельствует о хроническом заболевании и болезненности в последние годы жизни.

Как останки попали в Европу

В XIX веке путешественники и коллекционеры активно вывозили предметы культуры и человеческие останки из Латинской Америки. Швейцарец Луи Куффре приобрёл мумифицированную голову в Боливии и в 1914 году передал её музею в Лозанне. В сопроводительных документах фигурировала привычная для того времени формулировка — "инкский артефакт".

Сегодня эксперты склонны полагать, что останки были изъяты из чульпы — традиционной каменной погребальной башни аймара. Там тела мумифицировались естественным образом благодаря сухому и холодному климату высокогорья.

Различие между инками и аймара 

Инки заселяли территории современных Перу, Эквадора и Чили, а народ аймара - 
Боливийское нагорье. Инки говорили на языке кечуа, аймара - на своём языке. В символике инков преобладал культ Солнца, у айвара существовал культ предков и возводились погребальные башни чульпы.

Далеко не все мумифицированные останки из Анд принадлежат инкам. Многие находки относятся к другим народам региона, включая аймара и моче. Трепанацию производили как в медицинских целях, но часть вмешательств носила ритуальный характер. Современные методы открывают неожиданные детали даже спустя столетия.

Если бы останки сохранились в Боливии, они, вероятно, стали бы частью национального наследия и ритуальных традиций аймара. Современные исследования могли бы проходить на месте и включать участие самих потомков.

В культуре аймара чульпы считались "домами предков" и строились на возвышенностях.
Краниальная модификация встречалась не только в Андском регионе, но и у народов Месоамерики. Современные томографы способны выявить даже старые воспалительные процессы, как в случае с обнаруженным абсцессом челюсти.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
