Борьба с гипертонией: почему самые эффективные методы остаются в тени

4:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Заменители соли могут стать простым инструментом для снижения артериального давления и профилактики сердечно-сосудистых болезней, но, как показал почти двадцатилетний анализ данных в США, их использование остаётся крайне редким. Несмотря на доступность и эффективность, люди с гипертонией чаще продолжают полагаться на обычную поваренную соль.

Фото: volgograd.ru by Администрация Волгоградской области is licensed under ttribution-ShareAlike 3.0 Unported Тонометр

Почему это важно

Высокое давление возникает, когда кровь постоянно оказывает чрезмерное давление на стенки сосудов. Это состояние постепенно разрушает сердце и сосуды, повышая риск инсульта и инфаркта. В США гипертонией страдают более 120 миллионов взрослых, и за три года (2017-2020) она стала причиной более 130 тысяч смертей. Среди ключевых факторов — избыток натрия и нехватка калия в рационе.

Как работают заменители соли

В таких продуктах часть или весь натрий заменяют калием. На вкус калийная соль напоминает обычную, хотя при готовке может появляться лёгкая горечь. Главная цель — снизить потребление натрия, ведь большая его часть поступает не из солонки, а из готовых и ресторанных блюд. Американская кардиологическая ассоциация советует взрослым ограничить суточную норму натрия до 1500-2300 мг, а снижение даже на 1000 мг уже помогает стабилизировать давление.

Результаты исследования

Учёные проанализировали данные национального обследования здоровья и питания (NHANES) за 2003-2020 годы. В исследовании участвовало более 37 тысяч взрослых.

Основные выводы:

пик использования заменителей соли пришёлся на 2013-2014 годы (5,4 %), затем показатель снизился до 2,5 % к 2020 году;

среди людей с гипертонией их применяли от 3,6 % до 10,5 % (в зависимости от контроля давления лекарствами);

даже среди тех, у кого давление не удавалось снизить терапией, большинство продолжали употреблять обычную соль;

в подгруппе людей без ограничений по здоровью (нормальная функция почек, отсутствие препаратов, повышающих калий) доля пользователей оставалась на уровне 2-5 %;

частые посетители ресторанов реже использовали заменители соли, хотя после корректировки по социальным факторам статистической разницы не выявлено.

"В целом менее 6 % взрослого населения США используют заменители соли, хотя они недорогие и могут помочь при гипертонии", — сказала Иньин Вэй, исследователь Юго-Западного медицинского центра Техасского университета. "То, что за два десятилетия уровень использования почти не изменился, должно заставить задуматься", — отметил Амит Кхера, профессор кардиологии того же университета.

Советы шаг за шагом

Обсудите с врачом возможность перехода на калийную соль, особенно если принимаете лекарства.

Начните с частичной замены: добавляйте заменитель в домашние блюда вместо обычной соли.

Следите за продуктами в магазинах — многие производители выпускают приправы с пониженным содержанием натрия.

Готовьте больше дома: в ресторанных блюдах натрия значительно больше, чем в домашних.

Выбирайте варианты с пометкой "с пониженным содержанием натрия" или "калийная соль", обращайте внимание на состав. Цена колеблется от 100 до 300 рублей за упаковку, что сопоставимо с качественной морской солью. Чаще всего врачи рекомендуют частичную замену, чтобы снизить натрий, но не рисковать избытком калия.

Около 70 % натрия люди получают не из солонки, а из переработанных продуктов.

Китай уже проводил масштабные программы по продвижению калийной соли на уровне государства. В Японии популярность заменителей выше, чем в США, благодаря культурной привычке к низкому содержанию соли в рационе.