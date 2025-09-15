Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из прозрачного в молочный: как опознать и избежать смертельно опасного дизеля
Лаконичный и стильный дом: как два цвета меняют атмосферу квартиры
Израиль загоняют в экономический бункер? Нетаньяху готовит страну к жизни без импорта и экспорта
Не только Париж и Рим: 10 скрытых гастрономических жемчужин Европы
Взорвите свои мышцы с умом: секретные стратегии для тех, кто хочет большего, делая меньше
Пока питомец не высох, он в опасности: главный этап купания, которым все пренебрегают
Маленькая прихоть изменила гастрономию: карпаччо шагнуло из Венеции в мир ресторанов
Трансформация Кайли Дженнер: хирург раскрыла все карты — какие операции изменили звезду до неузнаваемости
Милявская в чёрном списке? Почему Лолита исчезла с экранов — первый комментарий певицы

Борьба с гипертонией: почему самые эффективные методы остаются в тени

4:19
Наука

Заменители соли могут стать простым инструментом для снижения артериального давления и профилактики сердечно-сосудистых болезней, но, как показал почти двадцатилетний анализ данных в США, их использование остаётся крайне редким. Несмотря на доступность и эффективность, люди с гипертонией чаще продолжают полагаться на обычную поваренную соль.

Тонометр
Фото: volgograd.ru by Администрация Волгоградской области is licensed under ttribution-ShareAlike 3.0 Unported
Тонометр

Почему это важно

Высокое давление возникает, когда кровь постоянно оказывает чрезмерное давление на стенки сосудов. Это состояние постепенно разрушает сердце и сосуды, повышая риск инсульта и инфаркта. В США гипертонией страдают более 120 миллионов взрослых, и за три года (2017-2020) она стала причиной более 130 тысяч смертей. Среди ключевых факторов — избыток натрия и нехватка калия в рационе.

Как работают заменители соли

В таких продуктах часть или весь натрий заменяют калием. На вкус калийная соль напоминает обычную, хотя при готовке может появляться лёгкая горечь. Главная цель — снизить потребление натрия, ведь большая его часть поступает не из солонки, а из готовых и ресторанных блюд. Американская кардиологическая ассоциация советует взрослым ограничить суточную норму натрия до 1500-2300 мг, а снижение даже на 1000 мг уже помогает стабилизировать давление.

Результаты исследования

Учёные проанализировали данные национального обследования здоровья и питания (NHANES) за 2003-2020 годы. В исследовании участвовало более 37 тысяч взрослых.

Основные выводы:

  • пик использования заменителей соли пришёлся на 2013-2014 годы (5,4 %), затем показатель снизился до 2,5 % к 2020 году;
  • среди людей с гипертонией их применяли от 3,6 % до 10,5 % (в зависимости от контроля давления лекарствами);
  • даже среди тех, у кого давление не удавалось снизить терапией, большинство продолжали употреблять обычную соль;
  • в подгруппе людей без ограничений по здоровью (нормальная функция почек, отсутствие препаратов, повышающих калий) доля пользователей оставалась на уровне 2-5 %;
  • частые посетители ресторанов реже использовали заменители соли, хотя после корректировки по социальным факторам статистической разницы не выявлено.

"В целом менее 6 % взрослого населения США используют заменители соли, хотя они недорогие и могут помочь при гипертонии", — сказала Иньин Вэй, исследователь Юго-Западного медицинского центра Техасского университета.

"То, что за два десятилетия уровень использования почти не изменился, должно заставить задуматься", — отметил Амит Кхера, профессор кардиологии того же университета.

Советы шаг за шагом

  • Обсудите с врачом возможность перехода на калийную соль, особенно если принимаете лекарства.
  • Начните с частичной замены: добавляйте заменитель в домашние блюда вместо обычной соли.
  • Следите за продуктами в магазинах — многие производители выпускают приправы с пониженным содержанием натрия.
  • Готовьте больше дома: в ресторанных блюдах натрия значительно больше, чем в домашних.

Выбирайте варианты с пометкой "с пониженным содержанием натрия" или "калийная соль", обращайте внимание на состав. Цена колеблется от 100 до 300 рублей за упаковку, что сопоставимо с качественной морской солью. Чаще всего врачи рекомендуют частичную замену, чтобы снизить натрий, но не рисковать избытком калия.

Около 70 % натрия люди получают не из солонки, а из переработанных продуктов.

Китай уже проводил масштабные программы по продвижению калийной соли на уровне государства. В Японии популярность заменителей выше, чем в США, благодаря культурной привычке к низкому содержанию соли в рационе.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Сейчас читают
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Домашние животные
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Наука и техника
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Ресторанный суп против рака и старения: два дешёвых компонента, которые превратят обед в лекарство
Еда и рецепты
Ресторанный суп против рака и старения: два дешёвых компонента, которые превратят обед в лекарство
Популярное
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны

Животное с клювом утки и хвостом бобра скрывает тайну, которая может изменить наше понимание эволюции и медицины.

Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Последние материалы
Папа Римский обрушился на миллиардеров: вот что он потребовал вместо погони за триллионами
Франция тайно привезла в Польшу ядерный арсенал — смотрите, где
Варшава в ловушке: Польша на распутье войны или мира с Россией
Грызуны превращают погреб в кладбище запасов — что спасёт овощи и фрукты
Брюссельская дичь: депутат Европарламента стал жертвой нападения
Добавьте полбу в утреннюю кашу с ягодами — зарядитесь энергией на весь день без перегрузки сахарами
Цифровая мода сдаёт позиции: водители выбирают простоту и классику приборов
Подводные убийцы: Франция вооружилась ракетами будущего
Хитрая схема — купил, занял, умер: зачем Джей-Зи и Бейонсе взяли ипотеку на сумму $57 млн
Cолнечный витамин влияет на иммунитет и старение — но не всё так просто
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.