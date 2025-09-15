Борьба с гипертонией: почему самые эффективные методы остаются в тени

Заменители соли могут стать простым инструментом для снижения артериального давления и профилактики сердечно-сосудистых болезней, но, как показал почти двадцатилетний анализ данных в США, их использование остаётся крайне редким. Несмотря на доступность и эффективность, люди с гипертонией чаще продолжают полагаться на обычную поваренную соль.
Высокое давление возникает, когда кровь постоянно оказывает чрезмерное давление на стенки сосудов. Это состояние постепенно разрушает сердце и сосуды, повышая риск инсульта и инфаркта. В США гипертонией страдают более 120 миллионов взрослых, и за три года (2017-2020) она стала причиной более 130 тысяч смертей. Среди ключевых факторов — избыток натрия и нехватка калия в рационе.
В таких продуктах часть или весь натрий заменяют калием. На вкус калийная соль напоминает обычную, хотя при готовке может появляться лёгкая горечь. Главная цель — снизить потребление натрия, ведь большая его часть поступает не из солонки, а из готовых и ресторанных блюд. Американская кардиологическая ассоциация советует взрослым ограничить суточную норму натрия до 1500-2300 мг, а снижение даже на 1000 мг уже помогает стабилизировать давление.
Учёные проанализировали данные национального обследования здоровья и питания (NHANES) за 2003-2020 годы. В исследовании участвовало более 37 тысяч взрослых.
Основные выводы:
"В целом менее 6 % взрослого населения США используют заменители соли, хотя они недорогие и могут помочь при гипертонии", — сказала Иньин Вэй, исследователь Юго-Западного медицинского центра Техасского университета.
"То, что за два десятилетия уровень использования почти не изменился, должно заставить задуматься", — отметил Амит Кхера, профессор кардиологии того же университета.
Выбирайте варианты с пометкой "с пониженным содержанием натрия" или "калийная соль", обращайте внимание на состав. Цена колеблется от 100 до 300 рублей за упаковку, что сопоставимо с качественной морской солью. Чаще всего врачи рекомендуют частичную замену, чтобы снизить натрий, но не рисковать избытком калия.
Около 70 % натрия люди получают не из солонки, а из переработанных продуктов.
Китай уже проводил масштабные программы по продвижению калийной соли на уровне государства. В Японии популярность заменителей выше, чем в США, благодаря культурной привычке к низкому содержанию соли в рационе.
