Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета

В Челябинской области наблюдаются интересные изменения в цвете воды сразу трёх озер.
В озере Большое Миассово вода окрасилась ярко-зеленым, в то время как в соленых озерах Горьком и Большом Шантропае появились оттенки от красного до оранжевого и желтого. Что же вызывает такие изменения — пока остается загадкой для учёных.
По данным Южно-Уральского федерального научного центра минералогии и геоэкологии УрО РАН, необычные цвета воды были зафиксированы в сентябре 2025 года в ходе планового мониторинга. Окраска пресноводного озера Большое Миассово связана с активным цветением. А вот для солёных озер Горькое и Большой Шантропай причины изменения цвета ещё предстоит выяснить. Это событие фиксируется впервые за длительный период наблюдений.
Гидробиологи выдвигают следующие гипотезы:
Учёные продолжают проводить лабораторные исследования собранных проб, чтобы подтвердить свои версии. Они считают, что подобные изменения могут быть следствием аномальных погодных условий, таких как жара и малое количество осадков летом 2025 года, пишет ГТРК Южный Урал.
В предстоящее воскресенье, 21 сентября, жителей южного полушария ожидает редкое астрономическое событие — частичное солнечное затмение, которое скроет до 80% солнечного диска.