Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета

В Челябинской области наблюдаются интересные изменения в цвете воды сразу трёх озер.

В озере Большое Миассово вода окрасилась ярко-зеленым, в то время как в соленых озерах Горьком и Большом Шантропае появились оттенки от красного до оранжевого и желтого. Что же вызывает такие изменения — пока остается загадкой для учёных.

Мониторинг и возможные причины

По данным Южно-Уральского федерального научного центра минералогии и геоэкологии УрО РАН, необычные цвета воды были зафиксированы в сентябре 2025 года в ходе планового мониторинга. Окраска пресноводного озера Большое Миассово связана с активным цветением. А вот для солёных озер Горькое и Большой Шантропай причины изменения цвета ещё предстоит выяснить. Это событие фиксируется впервые за длительный период наблюдений.

Гипотезы учёных

Гидробиологи выдвигают следующие гипотезы:

Возможно, резко возросла концентрация дуналиеллы солоноводной — микроводоросли, способной выживать в экстремальных условиях.

Массовое размножение архей и бактерий Salinibacter ruber, которые придают воде розовые оттенки при высоком содержании соли.

Учёные продолжают проводить лабораторные исследования собранных проб, чтобы подтвердить свои версии. Они считают, что подобные изменения могут быть следствием аномальных погодных условий, таких как жара и малое количество осадков летом 2025 года, пишет ГТРК Южный Урал.