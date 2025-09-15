Климат перекраивает карту: Аляска стала домом для нового острова

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:19
Наука

На Аляске всего за 40 лет образовался новый остров, известный как Проу-Ноб, который раньше был полностью окружён ледником Алсек.

Холодный климат, ледник
Фото: Веб-сайт НАСА


Теперь этот участок суши площадью 5 квадратных километров отрезан от материка водой. Спутниковые снимки от НАСА показали, что Проу-Ноб потерял свою связь с ледником между 13 июля и 6 августа.

Причины образования острова

По мнению учёных, причина такой быстрой трансформации  — изменение климата, вызванное человеческой деятельностью. Линдси Доерман из НАСА подчёркивает, что в юго-восточной Аляске вода активно смывает лёд. С 1900-х годов ледник Алсек значительно отступил, и его прежние границы уже не существуют.

 История ледника Алсек

Ледник когда-то простирался более чем на 5 километров в западном направлении, покрывая область, где теперь расположено озеро Алсек. В 1984 году спутниковые снимки показывали, что западный край ледника уже превратился в берег озера. Быстрое потепление климата привело к его истончению и образованию талых озер, что и спровоцировало появление Проу-Ноба.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
