Климат перекраивает карту: Аляска стала домом для нового острова

На Аляске всего за 40 лет образовался новый остров, известный как Проу-Ноб, который раньше был полностью окружён ледником Алсек.
Теперь этот участок суши площадью 5 квадратных километров отрезан от материка водой. Спутниковые снимки от НАСА показали, что Проу-Ноб потерял свою связь с ледником между 13 июля и 6 августа.
По мнению учёных, причина такой быстрой трансформации — изменение климата, вызванное человеческой деятельностью. Линдси Доерман из НАСА подчёркивает, что в юго-восточной Аляске вода активно смывает лёд. С 1900-х годов ледник Алсек значительно отступил, и его прежние границы уже не существуют.
Ледник когда-то простирался более чем на 5 километров в западном направлении, покрывая область, где теперь расположено озеро Алсек. В 1984 году спутниковые снимки показывали, что западный край ледника уже превратился в берег озера. Быстрое потепление климата привело к его истончению и образованию талых озер, что и спровоцировало появление Проу-Ноба.
