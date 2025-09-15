Феномен отровертов: почему некоторые люди чувствуют себя лишними даже среди друзей

Американский психиатр, доктор Рами Камински выделяет особую категорию людей, которых он обозначает термином "отроверты". В отличие от общеизвестных интровертов и экстравертов, отроверты представляют собой менее изученный, но весьма своеобразный тип личности.
Отровертам свойственно ощущение отстранённости от коллективов, они испытывают трудности с интеграцией в группы и часто предпочитают оставаться в стороне от социальных инициатив. По словам доктора Камински, отроверт — это человек, которому чуждо чувство принадлежности к какой-либо конкретной группе. Тем не менее, отроверты способны быть очень дружелюбными и устанавливать тесные связи с отдельными людьми. Отличительной чертой является именно отсутствие связи с групповой идентичностью или общими традициями.
Доктор Камински подчеркивает, что, несмотря на кажущуюся сложность такого образа жизни, отроверты часто обладают повышенной креативностью, независимостью мышления и изобретательностью. В качестве примеров известных отровертов он приводит таких личностей, как Альберт Эйнштейн, Фрида Кало, Джордж Оруэлл, Франц Кафка и Вирджиния Вулф.
Если вам знакомо чувство чужака даже в кругу друзей, возможно, вы относитесь к этому малоизвестному типу личности. Психологи объясняют термин "отроверт" через латинский корень "vert", означающий "поворачиваться". Интроверты направлены внутрь себя, экстраверты — вовне, а отроверты, в свою очередь, как бы отворачиваются от коллектива. Они отказываются или не могут присоединиться к другим.
