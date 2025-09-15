Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Любовь Успенская лепит звезду: продюсер раскрыл закулисные игры с дочерью
Маленький зверёк, который переживает яд змей и прячется в собственной пене
Зрители в шоке: этот фильм побил рекорды Покемонов и Мстителей без единого голливудского актёра
Экзотическая чистка ушей манит: но одна деталь способна превратить ритуал в беду
Тормоз остался без дела: вот какая манера езды приносит экономию топлива
Больше никаких кубиков из магазина: готовим этот бульон, и он идеально подходит для любых блюд
Спорт для занятых женщин: эти эффективные упражнения заменят поход в спортзал
Раньше было забавно: слова актёра Дмитрия Лагачева приобрели пророческий смысл после его смерти
Два миллиона за мастерство: Бурковский проводит эксклюзивные курсы в Лондоне по системе Станиславского

Исчезнувшие гиганты: почему Франция потеряла свои тропические Гималаи

4:59
Наука

Бретань сегодня известна как живописный регион Франции с мягким рельефом, побережьем, холмами и Армориканским массивом, чья высшая точка — Скала Руз — достигает всего 385 метров. Однако 300 миллионов лет назад здесь возвышались горы, которые по масштабам не уступали современным Гималаям. Эта история показывает, как время и тектоника меняют облик Земли.

шамбала
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
шамбала

Бретань в каменноугольный период

Во времена каменноугольного периода территория современной Бретани находилась в составе суперконтинента Пангея. Она располагалась близ экватора, а климат был жарким и влажным. Армориканский массив тогда представлял собой настоящую горную систему: средняя высота достигала 5 000 метров, а отдельные вершины поднимались до 8 000.

Эти пики возвышались над тропическими лесами, создавая пейзаж, где горы соперничали с небом, а у подножий буйствовала экваториальная растительность. Сегодня представить такую "тропическую Гималаю" на месте Бретани трудно, но именно так выглядел этот регион миллионы лет назад.

Откуда взялись древние вершины

Формирование массива произошло в результате столкновения тектонических плит и образования Пангеи. Сжатие земной коры привело к поднятию огромной горной цепи. Геологи отмечают, что процесс роста таких массивов занимает около 150 миллионов лет, а столько же требуется, чтобы они разрушились.

После образования Армориканского массива началась его постепенная деградация. Дожди, ветры, ледники и температурные колебания медленно, но верно разрушали скалы. Этот процесс можно сравнить со "строганием": пики сглаживались, а горные массивы постепенно превращались в холмистый рельеф.

Почему Бретань сегодня выглядит скромно

Современная Бретань сохранила лишь "тени" былого величия. Армориканский массив, который когда-то поднимался выше 8 000 метров, теперь представляет собой холмистую возвышенность с самой высокой точкой менее 400 метров.

Однако следы древних гор по-прежнему можно найти в геологии. Например, граниты Плуманак в Бретани и граниты Монблана в Альпах имеют общее происхождение. Они — "геологические родственники", оставшиеся от одной и той же древней горной цепи.

Современные аналоги

Чтобы представить себе, какой была Бретань в далёком прошлом, можно взглянуть на Южные Альпы Новой Зеландии. Их высочайшая вершина — гора Кука (Аораки) — поднимается на 3 724 метра. Эти горы — живое напоминание о том, какой масштаб имел Армориканский массив в каменноугольный период.

Влияние климата

Положение близ экватора делало климат Бретани влажным и тропическим. Здесь росли пышные леса, которые со временем образовали богатые угольные пласты. Этот уголь стал ценным природным ресурсом Европы, сохранившимся как свидетельство древних экосистем.

Интересные факты

  1. Армориканский массив формировался в эпоху, когда на Земле шёл процесс объединения материков в Пангею.

  2. Высота его вершин достигала 8 000 метров — выше современных Альп и сопоставимо с Гималаями.

  3. Современные мягкие холмы Бретани скрывают под собой древние граниты, возраст которых насчитывает сотни миллионов лет.

  4. Влажный климат каменноугольного периода способствовал образованию мощных угольных слоёв, которые до сих пор находят на территории Европы.

  5. Эрозия — главный "скульптор" земной поверхности: именно она превратила грозные пики в равнинный пейзаж.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: воспринимать Бретань только как равнинный регион → упущение её геологического наследия → альтернатива: учитывать древние горные процессы.

  • Ошибка: игнорировать связь между Альпами и Бретанью → потеря понимания единого геологического прошлого → альтернатива: изучать родственные граниты и породы.

  • Ошибка: рассматривать эрозию только как разрушение → недооценка её роли в формировании рельефа → альтернатива: признание эрозии как созидательной силы.

А что если

А что если бы Армориканский массив сохранился до наших дней? Тогда Бретань была бы не только туристическим регионом с побережьями, но и местом, сопоставимым по величию с Гималаями или Андскими Кордильерами. Возможно, Франция сегодня ассоциировалась бы не с Альпами, а с "бретонскими восьмитысячниками".

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Китайские машины перестали быть одноразовыми: топ-5 моделей, превзошедших ожидания
Авто
Китайские машины перестали быть одноразовыми: топ-5 моделей, превзошедших ожидания
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Наука и техника
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Красота и стиль
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Популярное
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны

Животное с клювом утки и хвостом бобра скрывает тайну, которая может изменить наше понимание эволюции и медицины.

Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Последние материалы
Тепло или болезнь: врач объяснил, чем грозит сон с животными в одной постели
Фрукт вместо лекарства: сентябрьское угощение пернатым приносит саду больше, чем кажется
Власть бактерий: чем грозит постоянная сухость во рту по утрам — не игнорируйте этот симптом
Пострадавший ждёт выплату, а виновник улыбается без страховки: как взыскать ущерб с водителя напрямую
Топ продуктов для бодрости: забудьте про кофе и энергетики
Зачем Тимати 20 охранников: Буланова пристыдила пафосных звёзд за дешёвые понты
Эти мелочи делают из резюме магнит для работодателя — проверьте свое прямо сейчас
Секрет рассыпчатого риса: мелкая деталь, которая решает исход всей готовки
Магия в баночке или дорогая пустышка: вся правда о спортивной добавке ZMA
Рефинансирование или ожидание? Как ключевая ставка влияет на ваш кредит
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.