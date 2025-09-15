Средиземное море хранит тайну: на глубине найдено то, чего там быть не должно

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:49
Наука

Пластиковое загрязнение океанов давно стало глобальной проблемой, но новые исследования показывают: угроза кроется не только на поверхности моря и на пляжах. В глубинах восточной части Средиземного моря морское дно постепенно превращается в свалку пластиковых пакетов и упаковки, и этот процесс оказался сложнее, чем казалось ранее.

Яхта "Кристина О"
Фото: commons.wikimedia.org by Stef Bravin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яхта "Кристина О"

Пластик на глубине

Исследования в Левантийском бассейне — районе у берегов Израиля, Египта и Турции — показали, что здесь сосредоточено одно из самых больших в мире скоплений пластикового мусора на глубине около километра.

"Мы использовали тралы для исследования морского дна и в основном находили пластиковые пакеты и упаковку", — сказал ведущий автор исследования, сотрудник Хайфского университета Син-Ю Ли.

Вопрос, как лёгкий полиэтилен оказался так глубоко под водой, заставил учёных рассматривать каждый пластиковый предмет как "улику" и применять мультимаркерный анализ.

Судебная экспертиза мусора

Учёные изучали не только форму и материал пластика, но и то, что к нему прилипло: песок, смола, морские организмы. Оказалось, что добавки в материале (например, карбонат кальция) делают пакеты тяжелее, и они быстрее оседают на дно.

Давление воды и мелкие осадки удерживают пластик на глубине, даже если биоплёнки микроорганизмов там формируются плохо. Иногда к удержанию мусора причастны гудрон и ракушки.

Источники загрязнения

По данным исследования, основными поставщиками отходов стали побережья Египта, Израиля и Турции. Важную роль играет и судоходство. При этом вклад рыболовства оказался неожиданно малым, вероятно, из-за строгих норм в регионе.

"Мы сообщали о высокой концентрации пластикового мусора в этом районе много лет. Теперь мы понимаем, почему он оседает именно здесь", — пояснила представитель Израильского института океанографических и лимнологических исследований Яэль Сигал.

Последствия для экосистем

Пластик не разлагается естественным образом, а лишь распадается на микрочастицы, которые сохраняются столетиями. Это угрожает пищевым цепочкам, меняет состав донных сообществ и делает уязвимыми виды, которые ещё плохо изучены.

"Восточное Средиземноморье постепенно превращается в глубоководную свалку. Пластик, которым мы пользуемся минуты, остаётся там века", — отметил профессор Ревиталь Букман.

Плюсы и минусы нового подхода

Плюсы мультимаркерного анализа Минусы
Позволяет понять происхождение мусора Требует больших затрат времени
Выявляет, почему пластик тонет Не даёт полной картины о микро- и нанопластике
Учитывает взаимодействие с другими загрязнителями Сложно масштабировать на все регионы

Решение проблемы

  1. Усилить мониторинг глубоководных районов, а не только пляжей.

  2. Ввести единые правила утилизации пластика для стран Средиземноморья.

  3. Сократить использование одноразовых пакетов и упаковки.

  4. Развивать международные программы очистки и переработки отходов.

  5. Включить донное загрязнение в официальные экологические отчёты.

Мифы и правда

  • Миф: пластик всегда остаётся на поверхности.
    Правда: добавки в материале и взаимодействие с другими веществами утяжеляют его, и он оседает.

  • Миф: основное загрязнение идёт от рыболовства.
    Правда: судоходство и бытовые отходы вносят куда больший вклад.

  • Миф: глубоководные районы изолированы от загрязнения.
    Правда: именно они становятся ловушками для отходов.

FAQ

Почему пакеты оказываются на дне, а не на поверхности?
Из-за добавок в составе, оседания песка и взаимодействия с другими загрязнителями.

Можно ли очистить глубоководные районы?
Технически это крайне сложно и дорого, поэтому упор делается на профилактику попадания пластика в море.

Почему Средиземное море уязвимее других?
Оно замкнутое, густо населённое и активно используется для судоходства.

Исторический контекст

  • Первые сообщения о пластике в Средиземном море появились ещё в 1970-х годах.

  • Долгое время считалось, что большая часть отходов остаётся на поверхности.

  • Новые методы анализа показали: глубокие бассейны — ключевые ловушки для пластика.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: сосредотачиваться только на уборке пляжей → пластиковые массы на дне остаются → альтернатива: совместные международные программы мониторинга и сокращения производства отходов.

• Ошибка: недооценка судоходства как источника → упущение ключевого фактора → альтернатива: ужесточение правил сброса мусора.

• Ошибка: игнорирование микро- и нанопластика → упущенные риски для здоровья → альтернатива: расширение спектра исследований.

А что если…

А что если пластиковый мусор продолжит накапливаться? Тогда восточное Средиземноморье рискует превратиться в экологическую "чёрную дыру", где глубоководные экосистемы будут необратимо нарушены.

Интересные факты

  1. Более 90% пакетов в Левантийском бассейне сделаны из полиэтилена.

  2. Давление на глубине около километра помогает удерживать пластик на месте.

  3. Даже после столетий пластик не исчезнет, а лишь распадётся на микрочастицы.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
