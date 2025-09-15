Средиземное море хранит тайну: на глубине найдено то, чего там быть не должно

Пластиковое загрязнение океанов давно стало глобальной проблемой, но новые исследования показывают: угроза кроется не только на поверхности моря и на пляжах. В глубинах восточной части Средиземного моря морское дно постепенно превращается в свалку пластиковых пакетов и упаковки, и этот процесс оказался сложнее, чем казалось ранее.

Пластик на глубине

Исследования в Левантийском бассейне — районе у берегов Израиля, Египта и Турции — показали, что здесь сосредоточено одно из самых больших в мире скоплений пластикового мусора на глубине около километра.

"Мы использовали тралы для исследования морского дна и в основном находили пластиковые пакеты и упаковку", — сказал ведущий автор исследования, сотрудник Хайфского университета Син-Ю Ли.

Вопрос, как лёгкий полиэтилен оказался так глубоко под водой, заставил учёных рассматривать каждый пластиковый предмет как "улику" и применять мультимаркерный анализ.

Судебная экспертиза мусора

Учёные изучали не только форму и материал пластика, но и то, что к нему прилипло: песок, смола, морские организмы. Оказалось, что добавки в материале (например, карбонат кальция) делают пакеты тяжелее, и они быстрее оседают на дно.

Давление воды и мелкие осадки удерживают пластик на глубине, даже если биоплёнки микроорганизмов там формируются плохо. Иногда к удержанию мусора причастны гудрон и ракушки.

Источники загрязнения

По данным исследования, основными поставщиками отходов стали побережья Египта, Израиля и Турции. Важную роль играет и судоходство. При этом вклад рыболовства оказался неожиданно малым, вероятно, из-за строгих норм в регионе.

"Мы сообщали о высокой концентрации пластикового мусора в этом районе много лет. Теперь мы понимаем, почему он оседает именно здесь", — пояснила представитель Израильского института океанографических и лимнологических исследований Яэль Сигал.

Последствия для экосистем

Пластик не разлагается естественным образом, а лишь распадается на микрочастицы, которые сохраняются столетиями. Это угрожает пищевым цепочкам, меняет состав донных сообществ и делает уязвимыми виды, которые ещё плохо изучены.

"Восточное Средиземноморье постепенно превращается в глубоководную свалку. Пластик, которым мы пользуемся минуты, остаётся там века", — отметил профессор Ревиталь Букман.

Плюсы и минусы нового подхода

Плюсы мультимаркерного анализа Минусы Позволяет понять происхождение мусора Требует больших затрат времени Выявляет, почему пластик тонет Не даёт полной картины о микро- и нанопластике Учитывает взаимодействие с другими загрязнителями Сложно масштабировать на все регионы Решение проблемы Усилить мониторинг глубоководных районов, а не только пляжей. Ввести единые правила утилизации пластика для стран Средиземноморья. Сократить использование одноразовых пакетов и упаковки. Развивать международные программы очистки и переработки отходов. Включить донное загрязнение в официальные экологические отчёты. Мифы и правда Миф: пластик всегда остаётся на поверхности.

Правда: добавки в материале и взаимодействие с другими веществами утяжеляют его, и он оседает.

Миф: основное загрязнение идёт от рыболовства.

Правда: судоходство и бытовые отходы вносят куда больший вклад.

Миф: глубоководные районы изолированы от загрязнения.

Правда: именно они становятся ловушками для отходов. FAQ Почему пакеты оказываются на дне, а не на поверхности?

Из-за добавок в составе, оседания песка и взаимодействия с другими загрязнителями. Можно ли очистить глубоководные районы?

Технически это крайне сложно и дорого, поэтому упор делается на профилактику попадания пластика в море. Почему Средиземное море уязвимее других?

Оно замкнутое, густо населённое и активно используется для судоходства. Исторический контекст Первые сообщения о пластике в Средиземном море появились ещё в 1970-х годах.

Долгое время считалось, что большая часть отходов остаётся на поверхности.

Новые методы анализа показали: глубокие бассейны — ключевые ловушки для пластика. Ошибка → Последствие → Альтернатива • Ошибка: сосредотачиваться только на уборке пляжей → пластиковые массы на дне остаются → альтернатива: совместные международные программы мониторинга и сокращения производства отходов. • Ошибка: недооценка судоходства как источника → упущение ключевого фактора → альтернатива: ужесточение правил сброса мусора. • Ошибка: игнорирование микро- и нанопластика → упущенные риски для здоровья → альтернатива: расширение спектра исследований. А что если… А что если пластиковый мусор продолжит накапливаться? Тогда восточное Средиземноморье рискует превратиться в экологическую "чёрную дыру", где глубоководные экосистемы будут необратимо нарушены. Интересные факты Более 90% пакетов в Левантийском бассейне сделаны из полиэтилена. Давление на глубине около километра помогает удерживать пластик на месте. Даже после столетий пластик не исчезнет, а лишь распадётся на микрочастицы.