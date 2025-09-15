Тайна чужой планеты: может ли там быть воздух, пригодный для жизни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:39
Наука

Астрономы продолжают изучать систему TRAPPIST-1 - одну из самых перспективных для поиска обитаемых миров. Недавние наблюдения телескопа "Джеймс Уэбб" (JWST) дали первые намёки на атмосферу у планеты TRAPPIST-1e, расположенной в 40 световых годах от Земли.

Экзопланета TRAPPIST-1e
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Экзопланета TRAPPIST-1e

Первые наблюдения JWST

TRAPPIST-1e четыре раза проходила перед своей звездой, и прибор NIRSpec зафиксировал изменения в спектре света. Эти данные позволяют оценить состав атмосферы, если она существует. Первичный вывод: водородной оболочки у планеты нет. Более плотные вторичные атмосферы пока остаются в числе возможных сценариев.

Сложности анализа

Красный карлик TRAPPIST-1 — активная звезда с частыми вспышками и пятнами. Их яркость и спектр меняются, что маскирует слабые сигналы планеты. Чтобы устранить "звёздное загрязнение", команда применила гауссовские процессы — статистический метод, отделяющий изменения звезды от постоянных сигналов планеты.

Возможные сценарии

Учёные исключили наличие первичной атмосферы с высоким содержанием водорода. Однако остаётся вероятность:

  • вторичной атмосферы, богатой азотом,

  • вулканически активной атмосферы с тяжёлыми газами,

  • либо полной её утраты, что сделает планету безжизненной "скалой".

"Самая захватывающая возможность заключается в том, что у TRAPPIST-1e может быть вторичная атмосфера, содержащая тяжёлые газы, такие как азот", — сказал преподаватель Университета Сент-Эндрюса Райан Макдональд.

Плюсы и минусы метода JWST

Плюсы Минусы
Высокая чувствительность к лёгким газам (H₂, CH₄, CO₂) Звёздная активность искажет данные
Возможность объединять транзиты для повышения точности Нужно много наблюдений (10-20)
Доступ к инфракрасным диапазонам Невозможно сразу отделить звёздный сигнал от планетарного без моделей

Как ищут атмосферу

  1. Фиксируется транзит планеты телескопом.

  2. Измеряется спектр света, прошедшего через атмосферу.

  3. Устраняются "шумы" и активность звезды.

  4. Сравниваются данные с моделями атмосфер.

  5. Исключаются невозможные сценарии (например, H₂-оболочка).

  6. Постепенно уточняется вероятный состав атмосферы.

Мифы и правда

  • Миф: если планета в "зоне обитаемости", значит она пригодна для жизни.
    Правда: без атмосферы вода испарится или замёрзнет, независимо от расстояния до звезды.

  • Миф: четыре транзита — достаточно для подтверждения атмосферы.
    Правда: нужны десятки наблюдений, чтобы отличить сигналы планеты от активности звезды.

  • Миф: обнаружение азота автоматически указывает на жизнь.
    Правда: азот лишь свидетельствует о плотной оболочке, а не о биологических процессах.

Исторический контекст

  • Система TRAPPIST-1 открыта в 2017 году, в ней семь каменистых планет.

  • До запуска JWST атмосферные исследования таких миров были невозможны.

  • TRAPPIST-1e стала первой планетой земного размера, у которой удалось частично изучить атмосферные свойства за пределами Солнечной системы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: интерпретировать данные без учёта звёздной активности → неправильные выводы → альтернатива: использование статистических моделей (гауссовские процессы).

  • Ошибка: опираться только на один транзит → ложный результат → альтернатива: накопление серии наблюдений.

  • Ошибка: делать выводы о жизни по наличию одного газа → искажение картины → альтернатива: комплексные климатические модели.

А что если…

А что если TRAPPIST-1e действительно окажется "голой скалой"? Это будет означать, что вспышки красных карликов быстрее разрушают атмосферу, чем предполагалось. Такой результат поставит под сомнение "обитаемость" многих планет у звёзд этого типа.

Интересные факты

  1. В системе TRAPPIST-1 все семь планет по размеру сопоставимы с Землёй или Венерой.

  2. Из-за приливного захвата одна сторона TRAPPIST-1e всегда обращена к звезде, а другая — во тьме.

  3. Даже отсутствие атмосферы — важный результат, так как он уточняет модели эволюции экзопланет.

